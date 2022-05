Je čas začít bojkotovat značky, které otevřeně usilují o zákaz prodeje aut, jaká byste dál mohli chtít před 5 hodinami | Petr Miler

Tohle je zvrácené otočení hry, které už nelze mlčky tolerovat. Výrobci čehokoli jsou tu od toho, aby plnili přání zákazníků, ne aby nám skrze politiky přikazovali, co si smíme a nesmíme koupit a tím zefektivňovali svůj byznys.

Nejsme naivní, podnikání nikdy není férová hra, ze které vjezde jako vítěz ten nejlepší a nejčestnější. Každý byznys je hra spousty zákulisních tlaků, ze kterých se ten či onen subjekt snaží vytěžit maximum. A leckdy dokáže díky nestandardním podporám „přechytračit” někoho, kdo ve skutečnosti nabízí lepší produkt, bohužel. Platilo a platí to i v automobilovém světě, v posledních letech se ale dostáváme za hranici toho, co by šlo označit za tolerovatelné.

Z rozličných pravidel a omezení, která měla kultivovat tržní prostředí a favorizovat zákazníka (pomysleme na cokoli od smysluplných emisních norem až po minimální bezpečnostní požadavky), se staly regulace favorizující stávající úspěšné automobilky, komplikující vstup do odvětví novým konkurentům a zvyšující pravděpodobnost, že ta či ona miliardová investice nějakého výrobce nepřijde vniveč.

Znovu, dělo se to vždy, každý si něco takového přál a občas to i získal. Však po čem jako firma můžete toužit spíš než třeba po - řekněme - zákonném favorizování dieselových motorů, když jste zrovna nainvestovali miliardy do jejich nové generace, máte je připravené do všech nových aut, zanedbali jste vývoj jinde a víte, že konkurenci bude trvat několik let, než váš náskok dožene? Když se to stane, budete v podstatě úspěšní na trhu, ale na jakém trhu? Na takovém, který byl zdeformován vedením poptávky jedním směrem skrze cokoli od rychlejších odpisů až po dotace či nižší zdanění... Tohle se s diesely na západě kdysi reálně stalo, každý si tak dokáže představit, jak tento mechanismus funguje.

Tlak na elektrická auta je úplně to samé v bledě modrém.

Do nějaké míry to lze chápat, automobilky by ale aspoň měly mít tu slušnost usilovat o takové věci potají, na pozadí. Cokoli jiného je drzost, neboť jde o otevřené ignorování potřeb vlastních zákazníků, toho nejcennějšího, co každá firma má, výměnou za nějakou, snadno krátkozrakou vidinu vlastního prospěchu. Je to otevřený oportunismus ražený na úkor vlastních zákazníků, kterým už ta či ona firma nechce nabízet to nejlepší pro ně, ale to nejlepší pro sebe. A vrcholem je, když jim přístup k tomu (pro některé) lepšímu chce zakázat.

Podobný článek už jsme chtěli napsat vícekrát, když ta či ona značka přišla s plány přestat nabízet spalovací auta k určitému datu, ale to není dostatečně silná motivace. To je totiž její věc, ona sama pozná následky svého rozhodnutí, pokud se vydá jen směrem, kterým podstatná část trhu nemíří. Chce třeba Audi přicházet od roku 2026 na trh jen s elektromobily? Prosím, jsme zvědavi, jak s tím bude úspěšné. Takových značek je víc, Ford ale nyní překročil pomyslný Rubikon, za kterým by jej od zákazníků měl stihnout okamžitý bojkot.

Americká automobilka se totiž aktivně, zcela otevřeně postavila za snahy o úplný zákaz spalovacích aut v Evropě od roku 2035. Něco takového nelze tolerovat, to je absurdní otočení hry. Pokud si Ford chce prodávat jen elektromobily, prosím, ale usilovat takto veřejně o to, aby si lidé - kdyby to náhodou nebylo to pravé ořechové - nemohli koupit něco jiného? To je z principu naprosto, ale naprosto neakceptovatelné.

Výrobce čehokoli nemá a nemůže být tím, kdo bude otevřeně usilovat o zákonný zákaz prodeje věcí, které nenabízí. Je to jen zavírání dveří konkurenci, vytváření prostředí, ve kterém budou lidé dosahovat nižšího užitku za vyšší peníze - na svůj úkor, ve prospěch výrobce. Tohle si prostě žádná firma nemůže dovolit a za sebe říkám, že si od Fordu do změny tohoto přístupu nekoupím nic a neutratím u něj ani haléř. To je prostě zcela nepřijatelný projev snah o manipulaci s trhem.

Nepochybujeme o tom, že mnozí jiní usilují o něco podobného, ale aspoň o tom nemluví. Ford se tím chlubí, rozesílá o tom tiskové zprávy. Něco takového je třeba potrestat. To aby ostatní viděli, že zákazníci nejsou jen tupé ovce, se kterými si mohou dělat, co chtějí, ale skuteční vládci trhu, jejichž přání je třeba následovat. Jinak se se zlou potážou.

Ford překročil meze únosnosti, když se aktivně a zcela veřejně snaží o zákonný zákaz prodeje jiných než spalovacích aut po roce 2035. Něco takového jakékoli automobilce absolutně nepřísluší a ze strany zákazníka to není možné tolerovat. Mustang Mach-E nechť si prodává, to je jeho věc, konkurenci jiných řešení ale musí překonat svou nabídkou, ne zákonnou překážkou vytvořenou z jeho vůle. Foto: Ford

