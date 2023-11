Je legrační, že Tesla před 6 lety vybrala od lidí přes 5 miliard Kč za nový Roadster, dodnes jim nedodala nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Může se zdát, že to bylo docela nedávno, kdy Tesla poprvé ukázala nový Roadster, jenže stalo se to už v roce 2017. Od tisíce lidí tehdy vybrala jeho plnou cenu, auto ale v sériové podobě dodnes neexistuje. Je to absolutní vrchol planých slibů a slepé víry v jednom?

Pokud jste někdy zadávali nové auto do výroby, nejspíše jste spolu s podpisem kupní smlouvy museli uhradit nějakou zálohu. Její výše nebývá přesně dána a obvykle záleží na konkrétním prodejci. Zbytek ceny ovšem tak jako tak musí být uhrazen před převzetím vozu, přičemž je jedno, zda peníze pochází přímo z vaší kapsy či třeba od leasingové společnosti. Následně se již můžete posadit za volant. A jak se zdá na základě posledního vývoje, chvíle podpisu kupní smlouvy a prvního nastartování motoru dnes opět dělí spíše měsíce, ne roky.

Tesla si nicméně od počátku své existence kráčí vlastní cestou, pročež by nás nakonec ani nemělo překvapit, že se ve výše zmíněné praxi rozhodla přepsat dějiny. A to dost legračním, no možná spíše tragicky legračním způsobem. Psal se totiž listopad roku 2017, když Elon Musk s velkou pompou představoval světu elektrický tahač Semi. Na sklonku slavnostního večera ovšem šéf automobilky uvedl, že má v rukávu ještě jedno eso, které v podstatě vytře podlahu se všemi spalovacími vozy, které kdy kdo stvořil. Tím esem byl Roadster druhé generace, který měl v sériovém provedení dorazit v roce 2020.

Nyní tu nicméně máme závěr roku 2023 a Roadster je stále v nedohlednu. Před třemi lety přitom Musk prohlásil, že od premiéry dělí fanoušky 12 až 18 měsíců. Na začátku roku 2021 pak již mluvil o roce 2022, následně ale termín přesunul až na letošek. Před několika málo týdny však bylo oznámeno, že dříve než v roce 2024 se klientela nedočká. Když si uvědomíme, že ještě nikdo neviděl ani testovací prototypy, je dané datum znovu nejspíše jen výstřelem od boku. Ale to není vše.

Šéf Tesly v mezičase přiznal, že mezi prvním kvartálem roku 2017 a stejným obdobím toho následujícího stála automobilka na pokraji bankrotu. Do této pozice ji dostal Model 3, v jehož případě zahájení masové produkce neprobíhalo zrovna dobře. Tesla totiž každou minutu přicházela o 7 430 dolarů (cca 165 tisíc Kč) a v daný moment nepomáhala ani její už dost vysoká hodnota na burze, neboť prodejem akcií by sice Musk dokázal firemní pokladnu naplnit, ovšem riskoval by, že přijde o kontrolu nad značkou.

Musk ale znovu prokázal genialitu svého obchodního ducha a dokázal potřebné finance obstarat jinde. A jak už asi začínáte tušit, pomohl mu s ním právě Roadster druhé generace. Automobilka totiž začala přijímat opravdu nemalé zálohy ve výši 50 tisíc dolarů (1 111 000 Kč). Pokud ovšem zájemci chtěli patřit mezi úvodních tisíc majitelů, museli sáhnout po variantě Founders Edition a převést na účet Tesly dokonce 250 000 USD (5 555 000 Kč).

Kolik lidí se rozhodlo pro první možnost, nebylo oznámeno. Úvodní edice však byla kompletně vyprodána, což znamená, že značka si před šesti vybrala od tisícovky lidí v přepočtu přes 5,5 miliardy korun. Od ostatních mohla dostat další miliardy. Tyto peníze jí přitom v kase přistály bez jakýchkoli úroků, čemuž se v daný moment ani nešlo divit Roadster měl totiž zvládat stovku za méně než dvě sekundy, přičemž maximálka měla přesahovat 400 km/h a dojezd činit 1 000 km. Při těchto parametrech byla cena 5,5 milionu korun pakatel a milionová záloha jakbysmet.

V mezičase se ovšem na svět podívaly vozy jako Model S Plaid, Lucid Air Sapphire či Rimac Nevera, které většinu z výše zmíněného dorovnaly či rovnou překonaly. Navíc za menší peníze. To si zjevně uvědomil i Musk, a proto naposledy o Roadsteru mluvil jako o voze, který s příplatkovým paketem SpaceX zvládne stovku za 1,1 sekundy. Něco takového by ony „bezúročné bankéře“ Tesly mohlo ještě na chvíli udržet v klidu, než jim konečně dojde, že tady se spíše jen vaří pára nad hrncem. Je ale nakonec jen legrační, že i po 6 letech čekají, tomu se říká slepá víra. A Tesla si zatím dál užívá svého bezúročného úvěru...

V této podobě se Roadster druhé generace ukázal v roce 2017. Jak bude vypadat produkční verze a jestli se jí vůbec dočkáme, je aktuálně ve hvězdách. Tesla ale má vybrané miliardy pořád ve svých rukou. Foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.