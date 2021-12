Je libo sedan s motorem Ferrari? Tento může být váš neobyčejně málo jetý, docela levně před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bolidea Alessandria, publikováno se souhlasem

Ferrari sedany zásadně nevyrábí a pokud se nějaké takové auto přece jen objeví, jde o unikát stvořený za výjimečných okolností. Tohle auto není Ferrari, jeho techniku ale má a nevzniklo v jediném exempláři.

Ferrari jsou výjimečná sportovní auta a takové vozy musí být nutně kupé nebo roadstery, nanejvýš kabriolety. Svět praktických automobilů s více dveřmi je jinde, nejednoho ale jistě napadne, že by jej šlo propojit s tím maranellským. Sama automobilka žádný sedan nikdy nenabídla a troufneme si říci, že ani nenabídne. Vzácnou výjimkou je unikát, který ale nelze označit za sériový model, čemuž odpovídá i cena za něj svého času požadovaná - 20 milionů korun.

Přesto existuje cesta, jak se k tak trochu sedanu Ferrari dostat. A není zdaleka tak drahá, třebaže za levnou ji neoznačíme. Slova „tak trochu” používáme proto, že nejde o Ferrari, pochopitelně, jde o vůz s technikou Ferrari. Nejedná se ale o žádnou domácí stavbu, kdy někdo vzal motor z havarovaného „férra” a implantoval jej pod kapotu třeba... Škody Octavia. Je to Lancia s tovární technikou.

Tato značka svého času vyráběla model Thema 8.32, vpravdě ujetý stroj, který měl za cíl konkurovat vozům jako je BMW M5. A Italy tehdy nenapadlo nic moudřejšího, než vzít Themu, motor V8 od Ferrari a obojí to spojit dohromady. Není to „něco jako”, tento vůz má skutečnou techniku Ferrari a otevřeně se tím chlubí.

Tohle auto vzniklo v 3 971 exemplářích, což není zase tak málo, většina ale byla používána jako... sedany. A navíc všechny vznikly na konci 80. let. Narazit tedy dnes na opravdu zachovalý kus v prodeji je rarita, hned dva mimořádné exempláře se ale nyní v nabídce objevily. Ukážeme vám hlavně ten první, černý vůz z roku 1987, který byl normálně používán, přesto má najeto jen 42 884 km. To je naprosto výjimečné a i když nevypadá jako z muzea, prodejce (mimochodem oficiální dealer Mercedesu, takže mu snad lze věřit) říká, že je v mimořádně dobrém technickém stavu. Navíc nestojí nějak absurdní peníze - 30 832 euro (tady někdo má smysl pro humor) je asi 770 tisíc Kč. Ne málo, ale ne zase tak moc na takovou vzácnost v takovém stavu.

Pokud by vám i necelých 43 tisíc km bylo moc, koupit se dá také zelený sedan s hnědou kůží z druhého zdrojového odkazu, který najel jen 11 500 km. Vypadá v některých ohledech skoro muzejně, ale také dekády stál na jednom místě a to nebude dobré auto na ježdění. Navíc stojí 47 tisíc euro, tedy asi 1,2 milionu Kč, to už je na jakoukoli Themu docela dost.

Tak či onak jsou to zajímavé a výjimečné stroje. Přiznejme, že zrychlení na stovku za 6,8 sekundy a maximální rychlost 240 km/h už nezní moc „ferraristicky” a dnes asi nikoho ze židle nezvedne. Zvuk by ale mohl a na rovinu - kdo jiný si s vámi bude moci tykat, až řeknete, že jezdíte sedanem s motorem Ferrari?

Tohle auto nyní může být vaše, Lancia Thema 8.32 s necelými 43 tisíci najetými km, zcela výjimečná věc. Foto: Bolidea Alessandria, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de, Autoscout24

Petr Miler

