Je stále pravděpodobnější, že Lewis Hamilton už se do F1 nevrátí, prý trvá na svém před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Blíží se konec ledna a smlouva mezi Lewisem Hamiltonem a Mercedesem, která by mu dovolila pokračovat v jeho vítězném tažení, neexistuje. A podle Garyho Andersona je stále pravděpodobnější, že už ani nevznikne.

Uvidíme ještě Lewise Hamiltona ve Formuli 1, nebo se od letošního roku přesune mimo závodní svět a pokusí se své jméno zpeněžit jinak? To je otázka, na kterou ani 24. ledna 2021 kupodivu nemáme odpověď. Je opravdu mimořádně nezvyklé, aby úřadující mistr světa byl po skončení sezóny jezdcem bez angažmá, natož aby takový stav panoval i sedm týdnů před začátkem testů pro novou sezónu. Ale tak to je.

Nastalé situaci jsme se věnovali hned zkraje roku a posléze se k ní ještě několikrát vrátili, naposledy když bývalý šéf stáje F1 Eddie Jordan řekl, že by Hamiltonovi pro jeho chování ukázal dveře. Podle jeho, prý zaručených informací jde Lewisovi H. hlavně o to, aby po co nejdelší čas inkasoval požadovaných 50 milionů liber za rok (1,47 miliardy Kč) a zároveň mohl zastávat jakousi zvláštní roli v Mercedesu.

Že tomu tak je, potvrzuje Gary Anderson, špičkový konstruktér, který dekády navrhoval monoposty pro různé týmy Formule 1 (mimo jiné také pro Jordan) a po ukončení kariéry v tomto oboru se věnuje informování o dění ve světě Formule 1. Není pochyb o tom, že jde o člověka, který má o dění v F1 výjimečný přehled a právě on v podcastu webu The Race vyjádřil své pochybnosti nad tím, zda se Hamilton do F1 vůbec někdy vrátí.

Anderson, stejně jako všichni včetně nás, si obecně vzato pořád myslí, že se Hamilton s Mercedesem nakonec spíše domluví než nikoli, pravděpodobné je to ale stále méně. Podle informací britského konstruktéra Mercedes v mezičase nabídl svému dosavadnímu pilotovi v případě délky trvání smlouvy lepší podmínky než dříve, nenabídl mu ale pořád tolik, kolik Hamilton představoval. A pilot odmítl, protože má dál trvat na svém.

I v reakci na tento vývoj Anderson naznačuje, že k dohodě dojít nemusí, pokud si Hamilton neuvědomí realitu současné ekonomické situace a složitosti, s jakou i velké firmy dostávají peníze do Formule 1. Tým Mercedesu nepatří jen Mercedesu, spoluvlastní jej s Totem Wolffem a firmou INEOS a zejména třícípá hvězda s chemickým gigantem mají mít problém s tím vydržovat si Hamiltona v momentě, kdy propouští část zaměstnanců a snižují platy těm zbývajícím.

Anderson říká, že pokud Hamilton realitu situace nepřijme, může odejít. A Mark Hughes, další komentátor Formule 1 dodává, že Lewise H. to netrápí tak moc, jak si někteří mohou myslet - podle něj je mentálně zabetonován v situaci, kdy je připraven odejít ve chvíli, kdy nedostane, co žádá. A je přesvědčen, že v této hře je to Mercedes, kdo může ztratit víc - pokud bude mít takovou nadvládu jako loni, Hamiltona skutečně nepotřebuje. Ale pokud se konkurence přiblíží, bez špičkového pilota může mít problém.

Šance pro George Russella na angažmá u třícípé hvězdy tak podle obou expertů stoupají, třebaže Toto Wolff (který je mimochodem jeho manažerem) říká, že na sedadlo u Mercedesu dělá příliš mnoho chyb. Wolff totiž má být tím jediným, kdo Hamiltona chce stůj co stůj, rozhodující slovo ale nemá. A pokud Hamilton neustoupí ani o píď, může se skutečně stát, že svět F1 nadobro opustí, protože naděje, že by pro příští rok získal sedadlo u jiného týmu - nebo se vrátil třeba po roční pauze - je mizivá.

Lewis Hamilton by se ani mimo Formuli 1 neztratil, a tak chce pokračovat u Mercedesu jen v případě, že dostane, co chce. Za nastalé situace je tak stále pravděpodobnější, že skončí, třebaže tomu pořád nikdo nechce věřit. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: The Race

Petr Miler