Jeden z mála lidí, kteří mohou k Michaelu Schumacherovi, popsal „velmi smutný” stav, ve kterém se legenda F1 nachází před 5 hodinami | Petr Miler

Dlouho jsme neslyšeli o Schumiho stavu nic konkrétního od nikoho, kdo by měl reálnou šanci s ním být v kontaktu a dalo se mu věřit cokoli, co říká. Felix Görner mezi takové patří a muselo mu být dovoleno, aby toto řekl. Začínáme se obávat, že nás rodina připravuje na velmi špatné zprávy.

12 let, tak dlouhá doba letos uběhne od chvíle, kdy se sedminásobný mistr světa Formule 1 a jeden z nejlepších závodních pilotů všech dob tragicky zranil při lyžování ve Francii. Vážně si poranil hlavu a od té doby jsme o něm v podstatě pořádně neslyšeli. Svět chvíli sledoval boj lékařů za jeho bezprostřední záchranu, už tehdy se tak ale dělo za nebývalých opatření majících za cíl zabránit úniku jakýchkoli konkrétních informací. Od chvíle, kdy si jej blízcí odvezli do rodinného sídla ve Švýcarsku, nevíme prakticky nic.

Pomineme-li nekale získané či dokonce zcela vymyšlené materiály, můžeme se spoléhat pouze na informace od jeho nejbližších, kteří k němu reálně mají přístup. Jak bratr Ralf, tak manželka Corinna ale hovoří v takových náznacích, že si za tím můžeme představit skoro cokoli (cokoli špatného, bohužel), nic jasného nikdo nikdy neřekl. A tak leda vždy při prodeji nějakého auta spojeného s Schumiho životem zavzpomínáme na to hezčí a trpělivě čekáme dál. Teď jsme se zřejmě dočkali, ale nejsou to ty informace, které bychom chtěli slyšet.

Jak shrnuje Daily Mail, s konkrétnějšími zprávami vystoupil v pořadu RTL Felix Görner. A nelze je brát na lehkou váhu - RTL není Blesk a Felix Görner není Láďa Hruška, je to dnes už téměř 60letý sportovní redaktor, jehož kariéra je úzce svázána právě s Michaelem Schumacherem a je považován za člověka velmi blízkého celé jeho rodině.

V RTL prozradil, že k Schumimu může aktuálně maximálně 20 lidí a prozradil, že stav německého šampióna je „velmi smutný”. Podle jeho slov „vyžaduje neustálou péči a je zcela závislý na ošetřovatelích”. Nepříjemným potvrzením předchozích domněnek je, že „už se nemůže vyjadřovat verbálně”. Jestli se takto dříve, tedy v mezičase od oné nehody, vyjadřovat mohl, Görner neupřesnil.

Na rozdíl od mnoha jiných schvaluje velmi protektivní přístup rodiny, která o Michaelovi neříká nic a nepouští k němu nikoho: „Dle mého názoru je to správná strategie. Protože rodina jedná v Michaelově nejlepším zájmu. Vždy přísně chránili jeho soukromí a to se nezměnilo,” uvedl.

Není to díra do světa, nové a konkrétní informace to ale jsou. A musíme se ptát, jak je chápat. Görner není tím, kdo by podobné zprávy trousil na potkání, vzhledem k jeho delikátní pozici jsme přesvědčeni, že musel od rodiny dostat souhlas - ne-li tím být přímo pověřen -, aby takové věci řekl. Kdyby to udělal na vlastní pěst, nikdo už se s ním bavit nebude a po jeho slovutné kariéře to nedlouho před důchodem nemá zapotřebí.

Je-li tomu tak, jaký to celé má smysl? Připravuje nás rodina na velmi špatné, možná i tu úplně nejhorší zprávu? Pokud je Michael Schumacher přes 10 let ve více či méně vegetativním stavu, nemusí být jeho poslední den daleko, jakkoli se nám to říká s ohromnou těžkostí. Věc jsme konzultovali s lékaři, kteří uvádí, že jde o velmi individuální věc - někdo v takovém stavu může přežít dekády, jiný roky, záleží pochopitelně i na péči. Po 11 letech a 3 měsících ale prostě mohou Schumimu docházet síly.

Snad je všechno trochu jinak. V zázraky ale doufáme už skoro 12 let a nepřicházejí, bohužel nepřicházejí.

Takto už Michaela Schumachera stěží někdy uvidíme. Podivný způsob zveřejnění detailů o jeho kondici dává spíš tušit, že je to s ním hodně zlé. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: RTL přes Daily Mail

