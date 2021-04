Jeden z nejfajnovějších Peugeotů historie našli nejetý, 30 let stál v garáží prvního majitele před 6 hodinami | Petr Miler

V historii francouzské značky bychom naši řadu výjimečných strojů, které posouvaly automobilismus vpřed, málokteré ale požívají takové obecné úcty jako GTI z přelomu 80. a 90. let. To méně profláklé z nich teď někdo získal jako nové.

Peugeot 309 je auto s velmi spletitým osudem. Mnozí jej vnímají jako „205 s kufrem”, tak jednoduché to s ním ale zdaleka není. Svůj život začal jako zamýšlený nástupce Talbotu Horizon, tedy levnější značky skupiny PSA, která navíc na některých trzích působila jako Chrysler či Simca. Měl si říkat Arizona, než se ale stačil jeho osud tímto směrem stočit, rozhodla mateřská skupina, že používáním tří zmíněných alternativních značek v Evropě skoncuje. Rozpracované auto ovšem do prodeje dostat chtěla.

Vznikl tak Peugeot, který navazoval a nenavazoval na model 305, proto si také říkal 309. Ačkoli zadáním pro dokončení jeho vývoje bylo použití maxima dílů z 205 (mj. kompletních dveří či prodloužené podlahové plošiny), jde v nitru více o Simcu a Chrysler než o Peugeot. Dokonce i design vozu vznikl mimo obvyklé struktury lví značky - Peugeot si nechával až do konce 90. let dělat karoserie u Pininfariny, o vzhled 309 se ale opět postarali designéři dvou výše zmíněných značek, třebaže se zadáním podobnosti s dvěstěpětkou neměli až tak složitou práci.

Z těchto důvodů není model 309 tak respektovaný jako 205, bylo to prostě horší auto, třebaže pořád zajímavé a ve výsledku prodejně úspěšné. Jedna verze ale sklízela obdiv od chvíle, kdy se objevila a nikdy jej nepozbyla - GTI.

Právě aby Peugeot dopřál modelu 309 lepší image, stvořil s větší pílí variantu GTI používající techniku stejně pojmenované a dnes legendární 205. Vůz tak dostal relativně objemný benzin 1,9 se 122 koňmi, s nimiž při hmotnosti pouhých 909 kg pelášil velmi přesvědčivě - na stovce byl za 8,7 sekundy a rozjel se až na 202 km/h. Ano, dnes to neohromí, ale tohle auto se objevilo na trhu v roce 1987, tehdy to bylo něco.

I 309 GTI tak platil za jeden z nejlepších ostrých kompaktů vůbec a zejména ve Velké Británii zažil velký prodejní úspěch - ještě v roce 1995 jich po silnicích jezdilo přes 10 tisíc. Co z nich zbylo dodnes, vám řekneme přesně: 71 aut, tak praví britský registr. Ostatní jsou dávno na prach a tušíme, že ani z těch 71 exemplářů nebude každý zrovna výstavní. O to zajímavější je ale kus, který vám můžeme ukázat dnes.

Tisku se jím pochlubila firma SMC neboli Spectrum Motor Centre z Flintshire. Z pozůstalosti prvního majitele se jí totiž podařilo získat dodnes nový 309 GTI, o kterém zřejmě správně říká, že jde o nejméně jetý exemplář na světě mimo muzeum Peugeotu. Na tachometru má totiž dodnes pouhých 236 km, tedy prakticky nic. A jeho osud je stejně pozoruhodný jako jeho současný stav.

Koupen byl v únoru roku 1991 jeho dosavadní vlastníkem, který jej normálně přihlásil do provozu s úmyslem s ním jezdit. Náhle ale musel za prací mimo Británii, a tak auto zavřel do garáže a nechal jej na tomto místě s 160 ujetými km. Buď pak byl pracovně mimo zemi hodně dlouho, nebo měl jiné starosti, o vůz se každopádně znovu začal zajímat až v roce 1999, kdy jej chtěl nechat pojistit, aby s ním konečně vyjel. Nestalo se, a tak tento rudý 309 GTI strávil na stejném místě dalších 17 let, kdy opět došlo na pokus o zprovoznění. Auto tehdy absolvovalo STK se 199 km na tachometru, jak už ale tušíte ze současného stavu najetých kilometrů, ani poté velká jízdní nirvána auto nepotkala.

Stále první majitel tak auto znovu zavřel do garáže a loni zemřel. I proto o něm SMC, která jej získala, neví úplně vše, právě zdokumentované občasné snahy o uvedení vozu do provozu ale průběžně jasně potvrzují pravost jeho minimální kilometráže, o které byste ale zřejmě nepochybovali ani bez toho. Však se na auto podívejte, je nové, ne jako nové, naprosto perfektní, chce se říci až lahodné. Jen volant vpravo trochu kazí představy o jeho prohánění po českých silnicích.

Taková možnost ale stejně není ve hře, SMC o tomto případu informuje kvůli výjimečnosti samotného auta, obrazem jej totiž prodala. Teprve druhému majiteli po 30 letech a 236 km byl předán za 30 tisíc liber, tedy bezmála 900 tisíc Kč. Cenovka je to vskutku tučná, něco nám ale říká, že kupec nemá čeho litovat - takový vůz, pokud s ním bude dále ježděno asi tak 236 km za 30 let, bude jen dražší. Je to už teď rarita mezi raritami a jinak tomu těžko kdy bude.

Kdo by řekl že v roce 2021 uvidíme takto krásný Peugeot 309 GTI mimo muzeum automobilka, je v opravdu dokonalém stavu.

