Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto
Petr ProkopecJakýkoli menší Mercedes té doby s tímto motorem je dnes v takovém stavu poklad, tohle ale není „obyčejné” C63 AMG s takřka nulovým nájezdem. Je to vzácná verze Black Series, která neokouzluje zdaleka jen motorem, majitel s ní přesto prakticky nevyjel.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Jakýkoli menší Mercedes té doby s tímto motorem je dnes v takovém stavu poklad, tohle ale není „obyčejné” C63 AMG s takřka nulovým nájezdem. Je to vzácná verze Black Series, která neokouzluje zdaleka jen motorem, majitel s ní přesto prakticky nevyjel.
Historie AMG je od počátku spojená hlavně s osmiválcovými motory, tehdy ale šlo „pouze“ o upravené pohonné jednotky Mercedesu. Tedy nikoli vlastní agregáty. S vůbec prvním takovým se sportovní divize z Affalterbachu pochlubila až v roce 2005, kdy představila 6,2litrový atmosférický agregát s interním označením M156. Ten byl od počátku navržen jako závodní jednotka, a to Berndem Ramlerem, který se předtím podepsal pod 5,7litrový desetiválec z Porsche Carrera GT.
Tato pohonná jednotka se v Affalterbachu vyrábí dodnes, ovšem poslední dekádu už jen pro potřeby závodních aut. V těch osobních byla atmosférická jednotka nahrazena přeplňovaným čtyřlitrem. A jakkoli nový osmiválec nabízí víc výkonu, nemá už takový charakter jako šest-dvojka. Ta přitom zůstala v nabídce pouhou dekádu, načež auta s ní spojená začínají nabírat na ceně. Pokud byste totiž chtěli Mercedes C63 AMG Black Series, který vznikl nedlouho před tím, než šli u Mercedesu s objemy motorů dolů, musíte si připravit 7,3 milionu korun.
Když přitom toto kupé v roce 2011 dorazilo na trh, startovalo na méně než polovině. Tehdy ale možná ani v Affalterbachu netušili, že 6,2litrový motor už si začíná střihat metr. U varianty Black Series byl přitom jeho výkon vyšponován na 517 koní a točivý moment na 620 Nm, což vozu stačilo ke zrychlení na stovku za 4,2 sekundy a dosažení maximální rychlosti 300 km/h. Mercedes však v jejím případě nezajistil pouze to, že ohromovala v přímce, nýbrž že excelovala i v zatáčkách.
Automobilka totiž nerozšířila pouze karoserii, ale také rozchod kol, a to opravdu citelně (vzadu šlo o 79 milimetrů). Kromě toho přišla s tužšími stabilizátory, stavitelnými tlumiči, odlehčenými 19palcovými koly a samosvorným diferenciálem. A navrch toho všeho ještě přihodila Track Package, který zahrnoval semi-slicky od Dunlopu a přídavný chladič pro zadní nápravu. Black Series tak skutečně byla zrozena pro ostré ježdění a nikoli „jen” pro rychlé cestování.
Možná z toho důvodu majitel bílého kousku na fotkách okolo prakticky neusedl za volant, na tachometru totiž svítí pouhých 322 kilometrů. Bílé lakované kupé dnes stojí v Nizozemsku u Douweho Leitnera, jehož firma jej nejen dala „do fitu” vizuálně, ale garantuje i špičkový technický stav. K vozu přitom dostáváte kompletní dokumentaci, stejně jako dva klíčky. Jinými slovy se tak jedná o dokonalý stroj času, který uvnitř páruje černou Alcantaru a červené švy.
My už jen dodáme, že Mercedes původně plánoval vyrobit pouze 650 kusů. Jenže obrovský zájem jej nakonec přinutil zvednout produkci na 800 aut. I tak je ovšem C63 Black Series jedním z vůbec nejvzácnějších modelů třícípé hvězdy. A po stránce řidičské jedním z vůbec nejlepších, jaké kdy Affalterbach opustili. Pokud tedy máte zbytečných 302 500 Eur, rozhodně nabízené kupé kupte, neboť jeho dolů moc nepůjde, i když mu pár kilometrů na konto přidáte.
Pokud si za volantem Mercedesu chcete opravdu užít, tento C63 AMG Black Series je pro to jako stvořený. Stejně tak se ovšem může stát i dobrou investicí. Foto: Auto Leitner, publikováno se souhlasem
Zdroj: 2014 Mercedes-Benz C63 AMG Black Series C204 Designo white metallic@Auto Leitner
Bleskovky
- Sériové silniční auto se poprvé v historii rozjelo na 400 metrech na víc než 300 km/h. Dlouze mrkněte a neuvidíte nic
včera
- Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nové na MotoForum.cz
- Alex Márquez (Gresini Ducati), který utrpěl vážnou nehodu, se v Brně pokusí o comeback. 16:32
- Návrat do Brna: Místo posledního startu 500cc v MotoGP 15:11
- Prague Harley Days 2026: čtrnáctý a zároveň poslední ročník 10:34
- Bulega zůstává stále neporažen 14.6.2026
- Vítězem Arenas, 25. Vostatek, König DNF 14.6.2026
Nejnovější články
- Mazda ukázala absurditu boje proti spalovacím autům. Úspěšně nasadila pohon, jehož bilance CO2 je i při spalování benzinu dokonce záporná
před 3 hodinami
- I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
před 4 hodinami
- Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto
před 6 hodinami
- BMW poprvé ukázalo novou X5 a je to něco. Bude vážit 3 tuny, jen aby baterkami vyrovnala nádrž, která byla malá i ve Škodě 120
před 7 hodinami
- Číňané ukázali nový motor s rekordní certifikovanou účinností. Bez špinavých triků generuje stovky koní výkonu při spotřebě pár litrů
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 06.16. 20:35 - řidičBOB
- Škoda Auto obecně 06.16. 19:02 - mattonecz
- Lampárna (stěžovatelna) 06.16. 15:09 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 06.16. 14:36 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.16. 12:12 - mattonecz
- IT poradna 06.16. 10:40 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 06.15. 08:29 - řidičBOB
- Rychlodotazy 06.14. 19:44 - jerry