Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto

Jakýkoli menší Mercedes té doby s tímto motorem je dnes v takovém stavu poklad, tohle ale není „obyčejné” C63 AMG s takřka nulovým nájezdem. Je to vzácná verze Black Series, která neokouzluje zdaleka jen motorem, majitel s ní přesto prakticky nevyjel.

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Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto

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Foto: Auto Leitner, publikováno se souhlasem

Jakýkoli menší Mercedes té doby s tímto motorem je dnes v takovém stavu poklad, tohle ale není „obyčejné” C63 AMG s takřka nulovým nájezdem. Je to vzácná verze Black Series, která neokouzluje zdaleka jen motorem, majitel s ní přesto prakticky nevyjel.

Historie AMG je od počátku spojená hlavně s osmiválcovými motory, tehdy ale šlo „pouze“ o upravené pohonné jednotky Mercedesu. Tedy nikoli vlastní agregáty. S vůbec prvním takovým se sportovní divize z Affalterbachu pochlubila až v roce 2005, kdy představila 6,2litrový atmosférický agregát s interním označením M156. Ten byl od počátku navržen jako závodní jednotka, a to Berndem Ramlerem, který se předtím podepsal pod 5,7litrový desetiválec z Porsche Carrera GT.

Tato pohonná jednotka se v Affalterbachu vyrábí dodnes, ovšem poslední dekádu už jen pro potřeby závodních aut. V těch osobních byla atmosférická jednotka nahrazena přeplňovaným čtyřlitrem. A jakkoli nový osmiválec nabízí víc výkonu, nemá už takový charakter jako šest-dvojka. Ta přitom zůstala v nabídce pouhou dekádu, načež auta s ní spojená začínají nabírat na ceně. Pokud byste totiž chtěli Mercedes C63 AMG Black Series, který vznikl nedlouho před tím, než šli u Mercedesu s objemy motorů dolů, musíte si připravit 7,3 milionu korun.

Když přitom toto kupé v roce 2011 dorazilo na trh, startovalo na méně než polovině. Tehdy ale možná ani v Affalterbachu netušili, že 6,2litrový motor už si začíná střihat metr. U varianty Black Series byl přitom jeho výkon vyšponován na 517 koní a točivý moment na 620 Nm, což vozu stačilo ke zrychlení na stovku za 4,2 sekundy a dosažení maximální rychlosti 300 km/h. Mercedes však v jejím případě nezajistil pouze to, že ohromovala v přímce, nýbrž že excelovala i v zatáčkách.

Automobilka totiž nerozšířila pouze karoserii, ale také rozchod kol, a to opravdu citelně (vzadu šlo o 79 milimetrů). Kromě toho přišla s tužšími stabilizátory, stavitelnými tlumiči, odlehčenými 19palcovými koly a samosvorným diferenciálem. A navrch toho všeho ještě přihodila Track Package, který zahrnoval semi-slicky od Dunlopu a přídavný chladič pro zadní nápravu. Black Series tak skutečně byla zrozena pro ostré ježdění a nikoli „jen” pro rychlé cestování.

Možná z toho důvodu majitel bílého kousku na fotkách okolo prakticky neusedl za volant, na tachometru totiž svítí pouhých 322 kilometrů. Bílé lakované kupé dnes stojí v Nizozemsku u Douweho Leitnera, jehož firma jej nejen dala „do fitu” vizuálně, ale garantuje i špičkový technický stav. K vozu přitom dostáváte kompletní dokumentaci, stejně jako dva klíčky. Jinými slovy se tak jedná o dokonalý stroj času, který uvnitř páruje černou Alcantaru a červené švy.

My už jen dodáme, že Mercedes původně plánoval vyrobit pouze 650 kusů. Jenže obrovský zájem jej nakonec přinutil zvednout produkci na 800 aut. I tak je ovšem C63 Black Series jedním z vůbec nejvzácnějších modelů třícípé hvězdy. A po stránce řidičské jedním z vůbec nejlepších, jaké kdy Affalterbach opustili. Pokud tedy máte zbytečných 302 500 Eur, rozhodně nabízené kupé kupte, neboť jeho dolů moc nepůjde, i když mu pár kilometrů na konto přidáte.


Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 1 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 01Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 2 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 02Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 3 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 03Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 4 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 04Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 5 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 05Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 6 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 06Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 7 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 07Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 8 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 08Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 9 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 09Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 10 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 10Jeden z nejlepších moderních Mercedesů vznikl těsně před příchodem downsizingu. I s motorem 6,2 V8 je k mání jako dodnes nové auto - 11 - Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2014 na prodej 11
Pokud si za volantem Mercedesu chcete opravdu užít, tento C63 AMG Black Series je pro to jako stvořený. Stejně tak se ovšem může stát i dobrou investicí. Foto: Auto Leitner, publikováno se souhlasem

Zdroj: 2014 Mercedes-Benz C63 AMG Black Series C204 Designo white metallic@Auto Leitner

Petr Prokopec

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