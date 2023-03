Jeden z nejnebezpečnějších závodů světa končí, ve vzduchu napodoboval závody aut včera | Petr Prokopec

/ Foto: Reno Air Racing Association, tiskové materiály

Jen proslulá Tourist Trophy na ostrově Man stála život víc lidí než tahle show. Není tedy nakonec překvapivé, že kvůli své smrtící bilanci končí, pořadatele ale riziko netrápí, důvody jsou čistě ekonomické.

Letecká show Reno Air Races je slavným závodem svého druhu. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, vězte, že se koná již od roku 1964. Válečný veterán Bill Stead tehdy přišel s nápadem opravdu unikátního klání, které v mnohém připomínalo automobilové závody série NASCAR. Letadla z druhé světové války mezi spolu totiž soutěžila o zisk první příčky na 5 km širokém a 20 km dlouhém oválu. Zatímco na zemi by se jednalo o velký prostor, v případě nebes již piloty často oddělovalo jen pár metrů. To bylo značně nebezpečné, neboť po „trati“ se pohybovali rychlostí až 800 km/h.

Právě parametry show se postaraly o to, že se jedná o podnik zatížený mnoha smrtelnými nehodami. Do roku 2010 o život přišlo 19 pilotů. O rok později však přišel incident, který se navždy zapsal do historie velmi černým písmem. Jimmy Leeward totiž s upraveným Mustangem P-51D narazil poblíž tribuny a zabil nejen sebe, ale i deset diváků. Dalších 69 pak bylo zraněno. Pořadatelé veškeré další závody, které se v daný den měly konat, zrušili, sama show ale jela dál s novými bezpečnostními opatřeními.

I přes veškeré snahy ale smolná série neskončila a na další smrtelné incidenty došlo v letech 2014 a 2022. Celkově má tedy show Reno Air Races na kontě 32 životů, a je tak druhým nejnebezpečnějším závodem světa po nám známější Tourist Trophy konané na ostrově Man. Život, který vyhasnul loni v září, pak byl pomyslnou poslední kapkou, ale trochu jinak, než by vás napadlo. Pořadatelům přijde celá show dál jako dobrý nápad, společnost Reno-Tahoe Airport Authority, které letiště v Renu provozuje, už ale není s to ekonomicky snášet náklady na pojištění rizik pramenících z pořádání takových akcí. Pojišťovna totiž navýšila pojistné spojené se závodem z někdejších 780 tisíc dolarů (cca 17,74 mil. Kč) na 1,3 mil. USD (29,57 mil. Kč), což je prostě příliš.

Letošní ročník tedy bude posledním, jenž se odehraje podle Steadových pravidel. Mimo to se show uskuteční také v roce příštím, ovšem jen proto, aby došlo na oslavu 60. jubilea. Na závody letadel nicméně již nedojde, což nejspíše již nepřiláká 150 tisíc diváků, již Reno Air Races navštěvovali v letech předchozích. Organizátoři nicméně doufají, že se jim povede najít novou lokalitu. S ohledem na onu zubatou, jež podnik pravidelně obcházela, to ovšem může být problém.

S leteckými závody v jejich původní formě tedy může být definitivní konec. Potvrzuje to i Tony Logoleta, zástupce společnosti Reno Air Racing Association. „V minulosti jsme veřejně deklarovali, že tu budeme věčně. Ale někdy se věci mění a nejdou dle plánu nebo tak, jak jsme doufali,“ uvedl s tím, že letos můžeme očekávat opravdu velkou rozlučkovou party. Možná tak nastal čas si zamluvit letenku do Rena, přičemž show se bude konat od 13. do 17. září.

Závody Reno Air Races letos končí, show má totiž od roku 1964 na kontě dvaatřicet lidských životů. Kvůli tomu pojišťovna zvedla pojistné akce na neúnosnou úroveň. Foto: Reno Air Racing Association, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.