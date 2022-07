Jeden z nejrychlejších hypersportů historie vyzval na souboj závodní motorku, nebyl to dobrý nápad před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to auto, ve kterém si nutně musíte připadat neporazitelně, však svého času poráželo ve sprintech i nejrychlejší Ferrari a McLareny. Když vedle vás ale zastaví Dani Pedrosa se svým soutěžákem, neochvějná jistota není na místě.

Videa britského Carwow se soustředí zejména na dva druhy pořadů. Tím prvním jsou klasické recenze, druhým pak srovnání různých dopravních prostředků ve zrychlení. Právě na ty se zaměříme dnes, neboť tu máme další zářez z ranku neobvyklých. Na stejnou startovní čáru totiž zamířilo Porsche 918 Spyder a KTM RC16. Máme tu tedy souboj plug-in hybridního sporťáku, svého času nejrychlejší součást tzv. Svaté trojice hypersportů, s motocyklem, který se objevil v šampionátu MotoGP. V něm jej mimo jiné sedlal i Dani Pedrosa, který za řídítka usedl i tentokrát.

Jak už asi tušíte, ani jedno z nejrychlejších aut světa nemělo se nedokázalo motocyklu řízenému špičkovým profesionálem vyrovnat. Pedrosa vyhrál veškeré akcelerační jízdy, a to přesto, že během prvních dvou sprintů na čtvrtmíli začínal brzdit již před cílovou čárou. Při měření pružného zrychlení se jej pak Mat Watson pokusil podvést, když oznámil, že oba „účastníci zájezdu“ se rozjedou na šestý rychlostní stupeň. Porsche však prohrálo, i když mělo ve skutečnosti zařazenou dvojku.

Jedinou disciplínou, ve které tak měl plug-in hybridní Spyder náskok, bylo brzdění. V tom jsou motorky tradičně slabé a i Pedrosa musel výrazně bojovat se stabilitou. Jak přitom po závodě uvedl, u aut je brzdění konstantní. U motorek je nicméně každý pokus jiný právě díky tomu, jak jezdec zvládá udržet rovnováhu. Snadno se tak může stát, že napodruhé zastaví i o pět metrů dále než napoprvé, a to nikoliv proto, že by došlo na vadnutí brzd.

Zajímavý by tak ve výsledku byl souboj jednostopého a dvoustopého dopravního prostředku na okruhu, a to kupříkladu na deset kol. Kde totiž motocykl získává na akceleraci, tam ztrácí na brzdění a v zatáčkách. S požadavkem na takové klání se nicméně již budeme muset obrátit na jinou adresu, neboť jak jsme zmínili v úvodu, Carwow se soustředí na souboje v přímém směru. Aktuálně tak vlastně už jen můžeme zrekapitulovat, jaké zbraně si do něj netradiční soupeři přinesli.

Začneme u Porsche, které využívá kombinaci 4,6litrového osmiválce, dvou elektromotorů, sedmistupňové převodovky PDK a lithium-iontových baterií o kapacitě 6,8 kWh. Toto komplexní ústrojí se podílí jak na poměrně vysoké hmotnosti (1 674 kg), tak na nemalém výkonu. Na všechna čtyři kola totiž míří 887 koní, s nimiž vůz dle oficiálních parametrů zvládá stovku za 2,6 sekundy, dvoustovku za 7,2 sekundy a třístovku za 19,9 sekundy.

Ve druhém rohu se pak nachází KTM osazené litrovým čtyřválcem, jenž produkuje 270 koní v bláznivých 18 500 otáčkách. Suchá hmotnost motocyklu přitom činí pouhých 157 kilo, k tomu je nicméně třeba připočítat i 22litrovou palivovou nádrž a samotného jezdce. Jelikož ale Pedrosa působí jako tintítko, zmínka o sotva 220 kilech asi nebude přehnaná. Není tedy divu, že RC16 dalo čtvrtmíli za 9,5 sekundy, tedy o 6 desetin rychleji než 918 Spyder.

Porsche 918 Spyder se v závodech ve zrychlení... Foto: Porsche



…potkalo se závodní motorkou KTM RC16 řízenou Danim Pedrosou. Pro auto to dobře nedopadlo. Foto: Red Bull KTM Factory Racing

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

