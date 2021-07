Slavný herec prodává svůj překvapivě skromný pojízdný dům, 28 let byl u všech jeho trháků před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bonhams

Vůz sám je kusem historie, když po takovou dobu byl u natáčení všech trháků jednoho nejúspěšnějších herců všech dob. Je překvapivě skromný, pojízdné filmové muzeum ale bude přesto někoho stát majlant.

Kariéra herce Toma Hankse odstartovala již před čtyřiačtyřiceti lety. Během té doby se rodák z kalifornského Concordu objevil ve 46 snímcích, které po celém světě vydělaly více než 9,2 miliardy dolarů (přes 200 miliard korun). V tomto směru patří mezi desítku nejúspěšnějších herců historie, i když nezohledníme inflaci, jeho osobní příjmy jej pak též řadí mezi absolutní smetánku. Mimo to má Hanks na kontě celou řadu ocenění, a to včetně dvou Oscarů.

Kde kdo by tak mohl čekat nafrněnou primadonu, Hanks je ale znám svou skromností i věrností. S manželkou Ritou Wilson jsou svoji již od roku 1988. Není tedy překvapivé, že má neskutečné množství fanoušků, z nichž někteří jsou ochotni mu na vlastní náklady postavit i auto.

Hanks nedávno oslavil pětašedesáté narozeniny, herecky však i přes svůj věk zůstává činný. Jakkoliv je evidentní, že své aktivity na tomto poli začíná pozvolna omezovat, s čímž souvisí i jeho nejnovější krok. Hollywoodská hvězda se totiž rozhodla prodat obytný vůz, který jí dělal společnost více než čtvrtstoletí. A i tím potvrzuje výše zmíněné - nečekejte nic jako opulentní pojízdný dům Willa Smithe.

Jak informuje ve své tiskové zprávě aukční síň Bonhams, která dostala jeho prodej na starosti, Hanks si již v roce 1993 pořídil klasický hliníkový Airstream a zůstal mu věrný až do letošního roku. Není to přitom tak, že by jej koupil a odložil, skutečně jej používal. Ještě v roce 1993 s ním zamířil hned do dvou metropolí, a to kvůli natáčení Samotáře ze Seattlu a Philadelphie.

Hned následující sezónu se Hanks i přívěs přesunuly na natáčení Forresta Gumpa, mimo to ale Airstream dělal herci společnost také u Trosečníka či Apolla 13. Právě na tento snímek odkazuje řada samolepek, které se objevují zvenčí i uvnitř. Stejně jako hrnek, který kromě Hankse podepsali také jeho kolegové Gary Sinice a Kevin Bacon. Tato pamětihodnost je přitom součástí přívěsu, stejně jako další kuchyňské vybavení včetně kávovaru.

Hercova skromnost se projevuje i na výbavě vozu, o žádné opulenci nemůže být řeč ani zde. „Nechtěl jsem nic, co by bylo vestavěné, kromě kuchyně a koupelny. Takže tu mám jen kuchyňskou linku a almaru, platformu na postel a místo pro malý stolek a židle. Chtěl jsem také běžný gauč, a tak jsem dostal zakázkový s odmontovatelnýma nohama, aby prošel skrz dveře,“ popsal výbavu sám herec s tím, že přívěs se čas od času stal domovem i pro jeho kolegy.

„Pořídil jsem ho v době, kdy natáčení bylo zdlouhavé. Trávil jsem tak spoustu času v běžných karavanech s ošklivými dekory a příšerným nábytkem, takže jsem se rozhodl koupit zcela nový přívěs Airstream s interiérem vyvedeným dle mého přání,“ dodává dále Hanks, který svým podpisem neozdobil pouze zmíněný hrnek, ale i některé stěny. Tím pochopitelně jen navýšil hodnotu svého mobilního domova.

Jak jsme uvedli výše, hercův Airstream je aktuálně na prodej a bude se dražit 13. srpna v kalifornském Carmelu během akce Quail Lodge Auction společností Bonhams. Ta odhaduje, že prodat by se mohl až za čtvrt milionu dolarů (5,45 milionu korun). Z levného kraje tedy přívěs nepochází, divit se tomu ovšem nelze. Hanksovi totiž evidentně nadmíru přirostl k srdci, načež se pomalu zbavuje člena rodiny.

Obytný přívěs Toma Hankse je aktuálně na prodej, dražit se bude 13. srpna v Kalifornii. Na hvězdu Hanksova formátu je to překvapivě skromný mobilní domov, přesto za něj někdo má zaplatit ať přes 5 milionů korun. Je to zkrátka hotové pojízdné filmové muzeum. Foto: Bonhams

Zdroj: Bonhams

Petr Prokopec