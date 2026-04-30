Jeden z největších prodejců drahých aut v Česku zkolaboval, má zabavená auta a dluží nespočtu lidí. Žijte své sny, říkal
Petr MilerFirma zažila raketový vzestup, jen za poslední evidovaný rok vykázala obrat přes 2 miliardy Kč a působila velmi zdravým dojmem. Opak byl zřejmě pravdou. A nedokážeme si v tuto chvíli představit, co by v případě Auta Super zabránilo úplnému skonu společnosti.
před 4 hodinami | Petr Miler
Pamatujeme ji už z dob, kdy působila v relativně malých prostorách jen pár kilometrů od svého současného sídla u Hostivařského nádraží. A již tehdy dokázala zaujmout zejména povahou nabízených aut, neboť se od počátku soustředila na „lepší auta”. To nakonec říká kdekdo, ve výsledku ale postaví své podnikání kolem dovozu Audi A6, která strávila 180 tisíc km na německých Autobahnech, to náročnou klientelu nepřitáhne.
Auta Super ne, ta se skutečně soustředila na... super auta, jakkoli neměla problém si „ušpinit ruce” ani s obyčejnějšími vozy z protiúčtů apod. Poněkud hloupě působící název má základ v osobě zakladatele a jediného majitele, Petra Suchánka (Suchánek Petr), který si - pokud jsme správně pochopili někdejší příběh - chtěl založit firmu Super Auta, než zjistil, že takový prodejce už existuje. Odtud Auta Super.
Osoba pana Suchánka je nám historicky dobře známa, poznali jsme jej ještě jako vysoce postaveného manažera firma AAA Auto, kde zajišťoval i část komunikace s tiskem okolo nabízených a půjčovaných vozů. A řekli bychom, že když se postavil na vlastní nohy, se svými zkušenostmi a vystupováním se sám zdál být garantem solidního fungování firmy. Dlouho to tedy vypadalo, že Auta Super míří ke hvězdám, zejména po přestěhování do Hostivaře zažila firma raketový růst a působila pořád velmi zdravě.
Neřešme nyní, že tak vypadala navenek, coby lidé z oboru, kteří se pravidelně účastní koupí různých aut pro nadšence, dělala dojem i uvážlivě ekonomicky fungující společnosti. Auta měla vždy zajímavá a nikdy je neprodávala levně, s výkupy byla až protivně obezřetná. Zákaznický servis bych osobně označil za nekonzistentní a ne vždy přesvědčivý, ale je těžké udělat z firmy o pár lidech velkou společnost během pár let a zachovat vysokou kvalitu servisu bez občasných faux pas.
Firma se navíc pravidelně chlubila svými výsledky, byli jsme též příjemci jejích tiskových zpráv - ta poslední hovoří o rekordním prodeji a víc než tisícovky aut za rok. V těchto sférách trhu je to obdivuhodné, znamená to nějaká 4 prodaná auta za den, v milionových hodnotách, to není legrace obsloužit. A firmě nebyl důvod věřit, poslední zveřejněný výkaz zisku a ztrát hovoří o obratu 2 303 571 000 Kč za rok - 2,3 miliardy Kč. Tohle vážně nebyl žádný krcálek, dlouhodobě se navíc držel v ziskových vodách s přiměřeným množstvím cizích zdrojů (cca 500 milionů Kč) a výrazně pozitivním vlastním kapitálem (téměř 50 milionů Kč). Potud všechno dobré. Ale něco zjevně nebylo tak, jak se zdálo.
Už pěkných pár dnů zpátky nám začaly od čtenářů chodit zprávy, že firma je na hranici úpadku a nezvládá dostávat svým závazkům, že nezvládá technicky zprocesovat (přepisy apod.) prodej aut ani finančně pokrýt jejich nákup či zprostředkování prodeje. Brali jsme to zkraje s nadhledem, z postupné komunikace s několika lidmi, kterým zejména nebyly vyplaceny peníze za uskutečněný komisní prodej jejich aut nebo zajištěn převod uhrazeného vozu, jsme ale pochopili, že firma je skutečně ve vážných problémech.
Máme detailně zdokumentované tři případy našich čtenářů, jejichž totožnost jsme ověřili, ale ctíme jejich přání zůstat v anonymitě, kteří odešli z kontaktu s Auta Super v posledních měsících tak či onak s prázdnou - buď pořád nemají „papíry” ke koupenému vozu, nebo peníze za ten prodaný. Vesměs je to jako přes kopírák - samotná operace proběhla korektně a přátelsky, žádný další krok ale nenásledoval. Jemné urgence následovaly důraznější, které se setkávaly se stále méně uvěřitelnými výmluvami, až firma přestala komunikovat úplně.
Sami jsme se pokusili společnost kontaktovat standardními kanály i nám známými historickými kanály vedoucími přímo k majiteli společnosti či osobě jeho syna, který se v chodu firmy též angažoval. Zatím jsme se nedočkali žádné odezvy.
S článkem jdeme ven nyní, kdy už je zjevné, že firma zkolabovala. Hned několika cestami (viz např. video od jednoho ze zákazníků níže) se ukázalo, že firma ukončila svůj provoz a z jejích prostor jsou odváženy skladové vozy, které byly zabaveny zatím neznámou entitou buď z popudu věřitelů nebo jako preventivní krok mající zabránit dalšímu zhoršení už tak zjevně špatné situace. Firma dále nejeví žádné známky činnosti krom zachování fungování jejího webu a automatické zveřejňování propagačních příspěvků některými kanály na sociálních sítích. Její nejfrekventovanější profil na Instagramu ale byl pod tíhou kritiky odstraněn.
Co přesné se stalo, zjišťujeme. Někteří hovoří o kriminálním pozadí celé věci a zapojení majitele do ilegálních aktivit od podvodů s DPH po praní špinavých peněz. Neumíme to v tuto chvíli vyloučit, ale nepředpokládáme, že by to byla skutečnost. Zdroj z blízkosti firmy, její bývalý zaměstnanec, se kterým jsme v kontaktu, hovoří o ukončeném poskytování finančních prostředků ze strany některé ze zapojených bank, což je pochopitelně v tak kapitálově náročném byznysu krok, se kterým je těžké se vyrovnat. Kdyby ale firma byla „zdravá”, je to řešitelná věc.
Vše tedy směřuje k tomu, že firma proslulá sloganem „Žijte své sny” žila své vlastní sny z peněz, které negenerovala a stala se předluženou. Její oficiální výkazy k takovým závěrům nesměřují, ale nejspíš nebyly upřímné. Jakmile některá z bank zjistila, že společnost reálně nefunguje tak, jak se tváří, stopla to či ono financování, které společnost ve své situaci nebyla schopna zajistit jinak. To vám pak nezbývá mnoho jiného než brát si peníze od lidí a nepouštět je dál a doufat v zázrak.
Ten zjevně nepřišel a firma se stala insolventní, jakkoli žádný oficiální akt v tomto smyslu zatím neproběhl. Jiné než prosté ekonomické pozadí se ale jeví být nepravděpodobné už proto, že majitel společnosti před pár dny uspořádal valnou hromadu, ve kterých změnil pár formálních záležitostí pravděpodobně v reakci na nastalý stav. Kdyby měl kriminální problémy, takový krok se s největší pravděpodobností v tuto chvíli neodehraje.
Další informace samozřejmě zjišťujeme, pokud nějaké máte, uvítáme je. Stejně tak uvítáme vyjádření kohokoli, kdo je dnes schopen společnost zastupovat. Až čas odhalí pozadí a hloubku problémů, i z recenzí zákazníků publikovaných mj. na Seznamu či sociálních sítích je ale zřejmé, že problémy se dotýkají nejméně desítek lidí, kteří v tuto chvíli vlastně ani neví, čí je auto, které si myslí, že je jejich. Pohyby peněz se zjevně zcela oddělily od přesunů vlastnických práv a rozmotat celé klubko nastalého chaosu bude velmi složité.
Auta Super rozhodně nepůsobila jako firma před rozkladem, nyní se ale zdá, že přesně ten zažívá. A nedokážeme si představit, co by jí v tuto chvíli mohlo zachránit. Foto: Auta Super, tiskové materiály
Zdroje: Autoforum.cz, lukaschomat@Instagram
Bleskovky
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
včera
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
28.4.2026
Nejnovější články
- Další Hyundai se s faceliftem změnilo k nepoznání, přešlo na „žraločí styl”. A máme pocit, že mu to znovu nesluší
před 3 hodinami
- Jeden z největších prodejců drahých aut v Česku zkolaboval, má zabavená auta a dluží nespočtu lidí. Žijte své sny, říkal
před 5 hodinami
- Ani Kaliforňané nekupují elektromobily, pokud jim je z velké části neplatí někdo jiný
včera
- Číňané ukazují, co je to China Speed, hotový Freelander ukázali měsíc po konceptu i bez Land Roveru
včera
- Podvodníci s pomocí AI vytváří téměř dokonalé iluze dealerství aut. Jeden muž jim za vůz poslal 1,6 milionu, nemá nic
včera
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 04.30. 10:25 - pavproch
- 255/30R19 UHP-UUHP-semi - které? 04.30. 05:37 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.29. 13:37 - pavproch
- Bát se ještě "neprémiových" gum? 04.29. 10:24 - pavproch
- kamera do auta 04.29. 09:33 - delphin
- Pneu koutek 04.29. 09:29 - Truck Daškam
- Onboard videa 04.28. 21:26 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 04.28. 20:45 - řidičBOB