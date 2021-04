Jeden z největších průšvihů Mercedesu vznikl jen v 84 kusech, jediný dealer teď nabízí 3 před 6 hodinami | Petr Miler

Němcům se nestává často, aby na trh vypustili něco opravdu nechtěného, v tomto případě se jim to ale „podařilo”. Vůz svého času nechtěný téměř nikým po celém světě je dnes stále větší rarita a jeden německý prodejce shromáždil hned tři.

Na Mercedes třídy R si patrně ještě vzpomenete, není to nakonec zase tak dávno, co se ještě prodával jako nový. Automobilka se jím pokoušela nabídnout gigantické MPV s trochu zvýšeným podvozkem lidem, kteří chtěli pohodlí, prostor, šest sedadel a třícípou hvězdu. Tehdy se říkalo, že Mercedes vytvořil novou kategorii auta a zákazníci, kteří se pro třídu R rozhodli, byli s tímto nápadem stuttgartské značky obvykle velmi spokojení. Jenže jich bylo velmi málo.

Dnes můžeme bez okolků říci, že třída R patří mezi auata, která skoro nikdo nechtěl. Zájem o ní byl velmi malý, v USA prodal Mercedes po třech letech vozu na trhu jen o něco více než sedminu původně plánovaných vozů (50 tisíc ročně) a o další rok to byla pouhá dvacetina. Mercedes se ale pochopitelně nevzdával snadno a vůz nejenže držel na trhu, dokud to šlo, jeho image chtěl podpořit i něčím peprnějším. A tak vymyslel něco hodně bláznivého - verzi AMG. Skutečně, do vozu krom normálních šesti- a osmiválců montoval také motor M156 a výsledku dal jméno R 63 AMG.

Byl to kříženec kombíku, MPV, SUV a sporťáku. Třída R tak se silným osmiválcem a decentním bodykitem od AMG skutečně tak působila. Verze R 63 AMG se objevila v roce 2007, jen dva roky po uvedení standardního modelu do prodeje - tehdy byl odbyt eRka ještě na čtvrtině původního plánu a Mercedes doufal, že toto provedení by mohlo už v tu dobu klesající prodeje zvrátit.

AMG si mělo udržet přednosti standardní třídy R. Uvnitř byla hromada prostoru, a to nejen v první a druhé řadě sedadel, ale i v té třetí. První dvě řady sedadel mohly nabídnout vyhřívání a chlazení sedaček, všude byla kvalitní kůže, cestující v druhé řadě mohli sledovat filmy na obrazovkách v opěrkách hlavy řidiče a spolujezdce, mimo jiné. Tímto byla třída R zajímavá a kdo ji mohl poznat, vám snadno potvrdí, že šlo o mimořádně komfortní vůz

Výkonná verze k tomuhle všemu přidala už zmíněný motor M156, první pohonnou jednotku postavenou kompletně u AMG. Měla 6,2 litru objemu a v první dekádě 21. století pracovala skoro ve všem, co mělo označení 63 AMG, od třídy C po S a také v M a právě R. Zde dával 510 koní a 630 Nm, což ve spolupráci se sedmistupňovým automatem a pohonem všech kol 4Matic stačilo ke zrychlení na stovku za 5 vteřin.

To tehdy byly hodnoty rychlejších Porsche 911 a Mercedes jich dosahoval ve 2 330 kg (!) vážícím crossoveru, ve kterém pohodlně odvezete pět pasažérů. A ti by, nebýt hromového zvuku atmosférického osmiválce, zrychlení poznali jen tak, že by jim v rukou tancovaly kuřecí nugetky a obsah kelímků se snažil vycestovat ven jinak než brčkem. Zní to zajímavě už kvůli šílenosti kombinace všech těchto vlastností, jenže zákazníky to neoslovilo už.

Třída R byla pořád docela ošklivá a pořád byla zaměřena na tak úzkou skupinu zákazníků, že najít v nich dostatek těch, kteří by chtěli vysázet na stůl další statisíce za brutální osmiválec, nebylo lehké. K tomu si přidejte spotřebu, která dle dostupných pramenů nepůjde pod 16 litrů na sto, ani když se budete hodně snažit, a jen trochu těžší noha bude znamenat výlet nad hodnotu 20 l/100 km. Toto auto nechtěl už opravdu nikdo.

Výsledkem tak bylo, že verze R 63 AMG z nabídky putovala hned rok poté, co do ní byla zařazena. Po prodejní stránce šlo o takový průšvih, že Mercedes dodnes není ochoten otevřeně hovořit o počtu reálně prodaných kusů. Dostupné informace hovoří nanejvýš o 180 exemplářích prodaných po celém světě, jedno číslo ale známe jistě - 83 bylo celosvětové prodáno v provedení s krátkým rozvorem. To je extrémně málo a někteří označují tento Mercedes od AMG za vůbec nejvzácnější dílo moderní existence Aufrecht-Melcher-Grossaspach. O to více překvapí, že taková auta se u jednoho německého dealera ojetin sešla hned tři.

To je bizarní, však si představte, že by se u jediného prodejce objevily 4 % Škody Octavia, klidně jen v jednom provedeni, to není ani reálné. U toho z německého Mnichova je to ale fakt a vybírat můžete ze dvou černých a jednoho stříbrného provedení s nájezdy mezi 94 a 132 tisíci km. Všechna auta se zdají být ve velmi dobrém stavu a prodejce zjevně ví, proč je nashromáždil - za méně než 1,16 milionu Kč nenabízí jediné. Dost peněz na 14 let starý prodejní propadák non plus ultra, ale čas pohled na něj poněkud změnil.

Celkem všech verzí je teď v Evropě na prodej 7, takž jde skutečně o velmi vzácné auto. I výjimečného sporťáku SLS AMG se dnes nabízí v Evropě po bazarech 180 kusů, a to jde o vůz, který rozhodně není jednoduché spatřit na ulici. Až tedy někdy nějaké R 63 AMG uvidíte v provozu, věnujte mu větší pozornost, než jste jinak měli v úmyslu. A nebo si jej rovnou kupte, 40 % evropské nabídky všech R63 a 4 % světové nabídky verzí s krátkým rozvorem stojí teď na jednom místě.

Toužíte-li po vzácném Mercedesu, je toto vaše štěstí. Doby, kdy byl pro svou nežádoucnost relativně levným zbožím, jsou ale pryč. Jeden mnichovský prodejce drží skladem 3 z 84 vyrobených R63 od AMG s krátkým rozvodem, pod 1,16 milionu nekoupíte jediný. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Petr Miler