Jeden z největších propadáků moderních aut vydržel v prodeji jen 3 roky, hezké kousky jsou dnes cestou k našlapanému vozu za pár set tisíc včera | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Silberstern, publikováno se souhlasem

Nevypadá špatně, je praktické, má pořádný motor, manuál a je i díky tomu řidičsky zajímavé. Navíc má spoustu výbavy, přesto se jej v Evropě prodalo jen něco málo přes 4 tisíce kusů. Zachované exempláře tohoto neobvyklého Suzuki ale i proto dnes stojí za úvahu, nestojí totiž moc.

Pokud chcete v Evropě uspět s kompaktním autem, nabídněte hatchback. Pokud chcete uspět u prakticky orientovaných zákazníků, nabídněte kombík. A pokud chcete jít na věc trochu jinak, nabídněte Škodu Octavia, nic jiného se tu v konvenčních segmentech neprodává. Zní to jednoduše, této rady si ale zjevně nebyli vědomi u Suzuki.

Pro starý kontinent tak v roce 2010 vyvinuli sedan Kizashi. Technicky jej označovali za auto střední třídy, s délkou někde na úrovni Octavií druhé a třetí generace, které se s ním na trhu překrývaly, to ale bylo spíše auto na pomezí kompaktní a střední třídy. A něčemu takovému odpovídala i nabídka motorů. Jako takové tedy zkoušelo uspět v revíru právě nejprodávanější škodovky a z trhu se odporoučelo s výsledkem, na který Japonci hned tak nezapomenou.

Nedá se přitom říci, že by šlo nezajímavý vůz. Pravda, jeho design byl na evropské poměry neobvyklý, měl mohutnou příď, dozadu posunutou zadní nápravu a velmi komplikovanou záď. Nás v testu svého času docela zaujal a trápila nás pouze nešťastná kombinace dostupných motorů, pohonů a převodovek. K dispozici byly čtyřválce až do objemu 2,4 litru, mohli jste mít manuál nebo bezestupňovou převodovku CVT, pohon předních i všech kol, když jste ale chtěli motor 2,4 a 4x4, dostali jste jen CVT, což náročnější klientelu ochotnou dát za auto 760 tisíc Kč (v té době...) neuchvátilo.

Zvenčí si Kizashi nikdo s ničím jiným na silnicích nespletl a uvnitř bylo v patřičných úrovních dobře vybavené a interiér byl také poskládán kvalitně a z příjemných materiálů. Cílem Suzuki ostatně bylo vytvoření sportovně laděného sedanu se zajímavým designem, který by spojoval dobré jízdní vlastnosti a propracovanost evropských aut se zachováním kvality a spolehlivosti japonských strojů. Na papíře to zní skvěle, v praxi Kizashi střílelo přesně do míst, kde s terčem v ruce nestál prakticky nikdo.

My jsme tento vůz testovali v roce 2011, už v roce 2013 se automobilka nechala slyšet, že lituje, že kdy takový model nabídla. Taková slova obvykle nepřichází jako předstupeň triumfálních fanfár a věru - o další rok později už to Japonci s Kizashi odpískali. Auto zkrátka neplnilo představy firmy a po předčasném ukončení výroby se Suzuki dokonce nechalo slyšel, že stejnou chybu znovu neudělá. To zabolí.

Pokud po všem řečeném čekáte, že se Kizashi nemohlo prodat moc, beztak vás asi ani nenapadne, jak mizerná jeho bilance byla. 1 691 - to byl nejlepší prodejní výsledek vozu v Evropě druhý rok na trhu, skutečně tak málo. Celkově se za 4 kalendářní, ale časově spíše 3 reálné roky prodejů dostalo k lidem 4 340 vozů, dalších pár set se prodalo ze skladů během následujících let. Fiasco totale, řekli by Italové. A nezdá se, že by o vůz byl zájem alespoň nyní, mezi ojetinami.

Při výše zmíněných prodejích by leckdo mohl čekat, že narazit na slušné Kizashi v bazaru bude složité, on to ale zase takový problém není - více lidí jej zjevně prodává než kupuje, a tak se jich v nabídkách prodejců ojetin vždy pár najde. A nejsou to nezajímavé nabídky.

Předně je třeba říci, že vůz dodnes působí svěže, jeho zvláštní design nesrovnatelný snad s čímkoli jiným ani neměl jak zestárnout. Jistě, pokud se vám nelíbil tehdy, nebude se vám líbit ani teď, platí to ale i opačně. Technika je pak docela zajímavá, však kdo vám dnes nabídne atmosféricky plněný motor 2,4 se 178 koňmi? Auto na fotkách níže nemá pohon všech kol, takže je ve verzi Sport vybaven manuální převodovkou. A výbavy je tu hromada včetně kožených elektrických sedadel, střešního okna, parkovací kamery... Skutečně kdečeho.

Naprostá většina kusů v prodeji vypadá velmi slušně a vybírat z těch málo jetých (do 100 tisíc k ) můžete od asi 230 tisíc Kč, což v dnešních reáliích není moc. Kousek na fotkách níže je už zmíněnou top verzí Sport s jen 78 tisíci najetými km ve stavu, který vypadá mimořádně zachovale, skoro zánovně. Přesto vám může říkat pane za 12 990 Eur, tedy asi 329 tisíc Kč. Kdo chce v provozu nezapadnout a mít pod palcem silné auto s bohatou výbavou, je to šance, jak ho mít levněji než základní Fabii, která nemá ani motor, ani výbavu, ve srovnání s tímto autem nemá v podstatě nic.

Suzuki Kizashi je na českých silnicích naprostá rarita, v Německu se ale dá koupit v hezkém stavu docela snadno a ne draho. Tato špičková verze ve zjevně velmi zachovalém stavu přijde na 329 tisíc. Foto: Autohaus Silberstern, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Silberstern@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.