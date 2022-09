Jeden z největších propadáků moderních luxusních aut nikdo nechce ani teď, nejetý po 6 letech stojí polovinu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nicholas Mee and Co, publikováno se souhlasem

Výrobce se kolem tohoto vozu pokusil vytvořit iluzi úspěchu, jak prvotní omezení výroby, tak pozdější nabízení auta na dalších trzích ale bylo jen důsledkem pravého opaku. Ani teď v hledáčku zámožných kupců nekončí, tento kus je toho nejlepším důkazem.

O návratu značky Lagonda, která spadala a spadá pod automobilku Aston Martin, se v minulé dekádě mluvilo roky. A nakonec na něj skutečně došlo, když Britové odhalili ultra-luxusní sedan Lagonda Taraf. Bylo a je to svým způsobem fascinující auto - designem, technikou, luxusem, tím vším vždy mělo co říci. Aston byl o jeho úspěchu tak přesvědčen, že jej nejprve hodlal nabídnout ve 100 exemplářích jen na Středním východě, nakonec ale musel své plány kompletně změnit.

Firma tehdy tvrdila, že o vůz je takový zájem, že jej nabídne i na jiných místech světa. A aby to nepůsobilo podezřele, produkci zvýšil na 120 kusů. Dnes už víme, že to bylo úplně jinak - onu stovku exemplářů s cenou po 1 milionu dolarů se v původním místě určení nedařilo prodat, a tak Britové zkusili vůz nabízet skoro celosvětově. S prodejem 120 aut touto cestou ale měli stejné problémy, vůz nakonec jen horkotěžko rozprodali a je třeba se ptát, kdo ho vlastně koupil. A za jaké peníze.

Zájemci tehdy dostali ručně vymodelovanou karbonovou karoserii, která stanula na platformě VH. Pod kapotou si našel místo 5,9litrový dvanáctiválec, který produkuje stejných 560 koní jako Aston Martin Rapide S, mimochodem také propadáku svého druhu. Tento výkon měl i s pomocí automatu ZF Lagondě umožnit zrychlení z klidu na stovku za něco málo přes čtyři sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti 320 km/h.

Nic z toho nezní špatně, auto ale prostě boháče neuhranulo - levněji se mohli koupit Bentley nebo Rolls-Royce s větší prestiží, než jakou skýtala značka Lagonda. Z auta se tedy stalo všechno možné, jen ne prodejní hit. A že o něj nebyl a není zájem, svědčí i to, jakým způsobem a za jaké peníze je dnes prodáván jako „ojetina”.

Ony uvozovky jsou na místě, v nabídce britského prodejce Nicholas Mee and Co se nyní objevila Lagonda z roku 2016, která najela za 6 let pouhých 315 mil, tedy asi 507 km. Je to prostě pořád nové auto koupené bůhvíkým a bůhvíproč, ale určitě ne za účele obvyklého využití. Šlo-li o spekulaci, sázku na to, že taková vzácnost bude jednou drahá jako čert, pak rozhodně nevyšla. Z původní ceny 1 milion dolarů, tehdy skoro 27 milionů Kč, se stalo 495 tisíc liber alias 530 tisíc dolarů, asi 13,6 milionu Kč. To je polovina původní sumy, skutečně obrovský propad za 6 let neježdění.

Není tedy nakonec divu, že pokus Astonu o vzkříšení Lagondy skončil zde, byl to další propadák, po jehož spatření se člověk musí ptát, jak britská značka opakované neúspěchy dokáže stále přežívat. Dnes je to stále samostatný výrobce ovládaný skupinou investorů okolo jistého Lawrence Strolla, toho patrně nemusíme představovat. Na stabilní návrat do černých čísel pořád čeká.

Lagonda Taraf od Astonu Martin rozhodně nebyla hitem, byl to propadák už v podobě nového vozu. Lépe si nevede ani léta po svém zrodu, tento prakticky nejetý exemplář se po 6 letech prodává za polovinu své původní ceny. Foto: Nicholas Mee and Co, publikováno se souhlasem

Zdroj: Pistonheads

Petr Miler

