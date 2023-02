Jeden z největších propadáků poslední dekády někde nevydržel v prodeji ani rok, ojetý přesto nestojí málo před 4 hodinami | Petr Miler

Ne z každého auta se stane prodejní trhák, když je ale nějaký vůz stahován z prodeje už po roce, víte, že se něco šeredně nepovedlo. Čekali jsme tedy, že se ojetý bude podbízet nízkými cenami, ale ouha, těch pár vyrobených kusů si své kupce zjevně nachází snadno.

Snad každá firma by se měla snažit nabízet své produkty tak, aby jimi co nejefektivněji oslovila maximum zákazníků. Nevíme, do jaké míry to v automobilovém světě platí dnes, kdy se stále více výrobců vydává směrem k výlučnému nabízení elektrických aut, o která je minimální přirozený zájem. Přinejmenším donedávna to ale platilo.

Jednou z manter se stala snaha o nabízení velmi specificky pojatých modelů, které by zasáhly slušnou část trhu, na níž by se firma nemusela potýkat ideálně s žádnou konkurencí. Proslulo tím do značné míry BMW, jehož SUV-kupé, vysoké liftbacky či pětidvéřová kupé byla nebo jsou v některých třídách unikáty. S některými takovými modely Mnichov uspěl, s jinými ne. Se svou trochou do mlýna ale v roce 2015 přispěchalo i Volvo, které podle vlastních slov jako první značka uvedlo na trh něco jako terénní sedan.

K čemu je takové auto dobré? To je otázka za milion, pokud bychom si na ni ale troufnuli upřímně odpovědět, pak nejspíše řekneme, že k ničemu. Přesvědčit se o tom mohlo i samo Volvo, o jehož S60 Cross Country byl svého času na většině trhů prakticky nulový zájem a i u nás šlo o jeden z největších propadáků poslední dekády. Nebyla to přitom ani až taková prvotina, jak by si Švédové přáli, ještě dříve v SSSR experimentovali s něčím charakterově podobným. A úspěch to také nebyl.

Nemůžeme říci, že by nás to překvapovalo, však lidé, kteří si kupují sedany, povětšinou nejezdí každý víkend na chatu či na expedice do neprostupných končin. Zvýšený podvozek tak využije jen málokdo, spíše oněch pár milimetrů vede ke zvýšení spotřeby a zhoršení jízdních vlastností na silnici. Automobilky jsou ale někdy tvrdohlavé a prostě buší do zavřených vrat tak dlouho, dokud bolestivě nezjistí, že jsou opravdu zavřená.

O S60 Cross Country vážně nestál skoro nikdo, třeba ve Velké Británii se za první rok prodalo 34 vozů a dál už jej Švédové nenabízeli. U nás šlo tehdy o 3 auta za rok. Terénní sedan tak skončil po necelých 3 letech v prodeji jako totální propadák, jeden z největších vůbec. Prodejní čísla týkající se přímo této verze (protože sedan S60 byl jinak docela hit) nejsou k dispozici, některé zdroje ale hovoří o celkově asi 500 prodaných na celém světě. To bolí už vyslovit.

Ať už je ale přesné číslo jakékoli, verze S60 Cross Country byla fiasko. Narazit na takové auto v prodeji mezi ojetinami je tak velmi výjimečné, na některých trzích nenajdete jediné. A na celém Mobile.de reflektujícím podstatnou část evropského trhu, se nabízí pouhá 4 auta. Pokud byste si ale mysleli, že někdejší zavržení této podivnosti bude pramenit v naprostý nezájem a minimální ceny ojetin, pletli byste se.

Uvážíme-li, že tento model u nás svého času startoval na 1 078 000 Kč a jde dnes o 5 až 7 let starý vůz, ceny nejsou vůbec nízké. Bez nějakých 500 tisíc Kč v kapse pro S60 Cross Country nevyrážejte bez ohledu na nájezd a i vůz na fotkách níže, který nabízí německý prodejce s necelými 100 tisíci km v nejnižší možné specifikaci D3 s manuální převodovkou, přijde pořád na 19 980 Eur, tedy asi 477 tisíc Kč. A to je dnes nejdostupnější kus v prodeji, za méně jeté exempláře s lepšími motory musíte nejméně dalších 100 tisíc připlatit.

Jak vidno, zájem o tento model byl sice minimální, pár nadšených kupců ale tato koncepce auta mít musí. A jejich poptávka - spolu s prakticky nulovou nabídkou jakýchkoli alternativ - stačí na to, aby ceny nijak zvlášť neklesaly. Na věc se ale dá koukat i jinak. Chcete-li něco naprosto výjimečného, co v jiném provedení na silnici hned tak nepotkáte, máte za 500 až 600 tisíc Kč docela slušnou šanci takový vůz mít.

O tohle auto byl svého času tak malý zájem, že na některých trzích skončilo po roce a celkově nevydrželo v prodeji více než tři. Ani dobový nezájem ale nutně neznamená nízké současné ceny, tento kousek koupíte přes relativně vysoký nájezd pořád za 477 tisíc korun. A další exempláře v prodeji jsou jen dražší. Foto: BW Multi Trade, publikováno se souhlasem

