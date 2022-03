Jeden z největších průšvihů dějin aut vyšších tříd je k mání skoro nejetý, je to memento doby před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ProCar Frank Schanz, publikováno se souhlasem

Pokud někdo měl pocit, že tohle auto předběhlo dobu a čas ho jednou docení, pak ne, zůstává stále stejně nechtěné a většina ojetých kusů se prodává za směšné peníze. Tento je výjimkou, na svůj stav je ale vlastně pořád levný.

Z dnešního pohledu se to může zdát k nevíře, ale v 90. letech bylo docela obvyklé, že mainstreamové automobilky nabízely reprezentativní auta vyšší střední třídy. Ford měl své Scorpio, Renault prodával Safrane a takový Opel nabízel Omegu. Pokud tuto dobu nepamatujete, pomyslíte si cosi o nevyhnutelných propadácích, realita byla ale úplně odlišná. Tahle auta se neprodávala vůbec špatně a některá šla označit dokonce za velký úspěch. Taková Omega svého času překonávala i hranici 100 tisíc prodaných aut v Evropě za jediný rok. To je skutečně skoro neuvěřitelné, když vezmeme v potaz, že tatáž značka loni prodala na celém kontinentu 58 tisíc obyčejných Aster.

Na přelomu milénia ale jako by výrobci těchto modelů ztratili sebevědomí. Osobně si pamatuji, že řada těchto vozů tehdy měla své zákazníky, automobilky jim ale přestaly nabízet to, co očekávali. Buď místo úspěšných typů nepřišly s ničím, nebo se pokusily rozšířit záběr nově koncipovanými auty. A pohořely.

Právě touto cestou se rozhodl kráčet právě Opel, který v roce 2003 vyřadil přestárlou Omegu z nabídky a místo ní začal prodávat něco, čemu nikdo soudný nemohl věštit úspěch - hatchback vyšší střední třídy s názvem Signum. Už koncepce auta byla bizarní, navíc ji doprovázel design, pro nějž bylo slovo „nezajímavý” pochvalou.

Nutno říci, že nešlo o špatný vůz. Signum bylo velmi dobře vybavené, pod přední kapotu se montovaly benzínové i dieselové šestiválce, po faceliftu dokonce i přeplňovaná „dva-osma” o 250 koních. Zavazadelník byl hodně velký a zejména na zadních místech byla spousta prostoru, ještě více než v Omeze. Zadní pasažéři si také mohli sami ovládat rádio, stačilo připojit sluchátka a mohli si na vlastním ovládacím panelu vybrat mezi rádiem a CD a upravit hlasitost.

Po podvozkové stránce bylo Signum pohodlné a velmi dobře odhlučněné. Byl to ale hatchback a o taková auta ve vyšší střední třídě stojí leda excentrici. I takoví lidé existují, ale je jich zkrátka příliš málo na to, aby uživili prodeje drahého auta. Přehlédnout pak nešlo ani to, že auto se po všech stránkách odklonilo od koncepce Omegy. Signum byl k mání jen s pohonem předních kol, zatímco Omega bylo takové levnější BMW řady 5 - měla motor vpředu a pohon zadních kol. Dieselový šestiválec 2,5 TD pak dokonce od BMW přímo pocházel.

Něco takového o Signum říci nešlo, a tak staří zákaznici zůstali neosloveni. A těch nových moc nepřišlo. Auto byl prodejní propadák, za celou svou éru oslovilo přibližně tolik lidí, co kdysi Omega za jediný rok a Opel se jeho trápení rozhodl v roce 2008 - po pouhých pěti letech na trhu a jednom docela velkém faceliftu - ukončit.

Tou dobou někteří tvrdili, že cosi jako velký hatchback bude oceněno časem a relativně vzácné Signum se jednoho dne bude prodávat dráže, než by jeho dobový obchodní „úspěch” naznačoval. Teď už si můžeme říci, že i to byla iluze. Skoro 14 let poté, kdy byl život tohoto modelu násilně ukončen, se v bazarech marně prodává spousta kusů i za ceny nižší než 15 tisíc Kč. A není to žádná rarita, už do 20 tisíc korun si můžete vybírat, třebaže opravdu hezky vyhlížející kousky vyjdou dráž.

Právě takový tu máme dnes a je nejen hezký, je naprosto výjimečný. Někdo si ho koupil hned v roce 2003 a sáhl po vrcholném benzinovém šestiválci 3,2 s 211 koňmi a automatickou převodovkou. Výbava Elegance zahrnuje více než vše nezbytné a decentní, světle modrá barva - když už nic jiného - aspoň ladí k designové nudě tehdejších Opelů, kterou Signum jen korunoval. Zajímavé je na tomto autě ale vlastně něco úplně jiného - dlouhých 19 let skoro nejezdil.

Je trochu odřený z městského karambolu, jinak je ale prakticky nový a od stavu 1A jej dělí leda pořádné vyčištění a vyleštění. Za skoro dvě dekády své existence totiž najel pouhých 28 tisíc kilometrů, to je skutečně skoro nic. Už ani nepamatujeme, kdy jsme naposledy takhle málo jeté Signum z počátku výroby viděli v prodeji, to musí být spousta let. Tady ho ale máme a byť není ani o trochu atraktivnější než zkraje milénia, zajímavé už kvůli svému výjimečnému stavu prostě je.

Pozoruhodné je, že ani takový relikt, takové memento jednoho velkého fiaska s bleskem ve znaku není drahé. Ano, cena skoro 6 000 Eur je na tak staré Signum extrém, ale asi 149 tisíc Kč za skoro nejetý luxusní vůz vyšší střední třídy s motorem V6? Člověk má skoro nutkání ho koupit, podívejte se něj.

Opel Signum byl velmi naivní pokus navázat na úspěšnou Omegu docela jinak koncipovaným autem. Dobře dopadnout snad ani nemohl, a tak ani nedopadl a zákazníky nezajímá ani jako ojetý. I proto dnes skoro nejetý kus koupíte za 149 tisíc. Foto: ProCar Frank Schanz, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.