Jeden z největších průšvihů dějin aut musel Citroën vykupovat zpět za dvojnásobek, teď je raritou za miliony

Víte, že se něco hodně nepovedlo, když žádáte zákazníky, aby vám vaše vlastní zboží prodali zpět za dvojnásobek sumy, za které jej koupili. Není divu, že většina na takový obchod přistoupila, asi 30 lidí si ale vzácný Citroën BX 4TC nechalo a nemusí litovat.

Slávu si lze vydobýt různými způsoby. Průměrností to nepůjde, jinak ale nutně nemusíte být výjimečně dobří, stačí, abyste byli výjimečně špatní. Přesně to platí o autě, jež vám dnes ukážeme a které si mezi sebou sběratelé prodávají stále dráže právě kvůli tomu.

Jedná se o Citroën BX 4TC, speciál věhlasné rallyové skupiny B, ve které nedokázal vůbec nic. Na rozdíl od jiných vozů tohoto ražení, které se před náhlým ukončením soutěže ani nestihly postavit na start, se BX 4TC v několika podnicích objevil. V roce 1986 soutěžil v Rallye Monte Carlo dokonce s ambicemi na medailové pozice, jenže ani jeden vůz nedojel do cíle. V následující švédské rallye skončila nejlepší posádka šestá a ve třetím podniku, portugalské rallye, Citroëny opět nedojely. Dalších soutěží v kalendáři WRC se už tým neúčastnil a to bylo všechno.

Na vině byla už konstrukce vozu kterou definoval motor vepředu, neobvyklý hydropneumatický podvozek, hmotnost 1 150 kg a nepoužití středového diferenciálu. Řešení to bylo zajímavé, ale nekonkurenceschopné - těžký, obtížně ovladatelný vůz nebyl schopen držet krok zejména skupině B na míru ušitým strojům s motorem uprostřed. A konkurenceschopnosti jistě nepomohlo ani to - a to byste uhodli - že s motorem 2,1 turbo s výkonem až 405 koní nešlo zrovna o nejspolehlivější vůz v poli. A tak BX 4TC skončil v soutěžích velmi neslavně.

Může se zdát, že nic horšího už se nemohlo stát, opak je ale pravdou. Automobilky se musely spolu se vstupem do soutěže zavázat k výrobě 200 homologačních kusů a teprve ty se pro Citroën staly učiněnou noční můrou. O jejich výrobu se měla postarat firma Heuliez, která pod dlouhou kapotu s přídavnými světlomety montovala čtyřválec o výkonu 200 koní (147 kW) při 5 250 ot./min. Ve srovnání se soutěžními stroji slabota, vůz ale s pohonem všech kol sprintoval na stovku za 7,1 sekundy, což v polovině 80. let byla zajímavá hodnota.

Dnes bychom nad něčím takovým jen zajásali a čekali, až Citroën odpočítá sekundy, které bude trvat vyprodání celé omezené série, jenže dnes je dnes a tehdy bylo tehdy. Ostrý silniční BX 4TC byl pětkrát dražší než běžný, civilní BX a zájem o něj byl mizivý. Z plánovaných 200 homologačních exemplářů se tak prodalo jen 86 kusů a ani tím nebyl fiasku konec. Prodané vozy byly příšerně nespolehlivé a jejich nekonečné záruční opravy stály automobilku majlant. Firma se tak rozhodla k do značné míry bezprecedentnímu kroku - rozhodla se i to málo draze prodaných strojů vykoupit zpět.

Citroën oslovil zákazníky s nabídkou zaplatit dvojnásobek kupní ceny za vrácení homologačního speciálu zpátky automobilce. U části z nich uspěl a auta buď sešrotoval nebo je použil jako zdroj náhradních dílů pro zachované soutěžní exempláře. Ne všichni ale své vozy dali - podle dostupných údajů dodnes přežilo něco okolo 30 aut a níže můžete vidět jeden z dodnes existujících kusů, který se objevil v nabídce amerického (sic) prodejce výjimečných aut.

Je to kus s pořadovým číslem 69 a měl dodnes pouze čtyři majitele. Prvním byl francouzský nadšenec, který si jej nechal až do roku 2000, druhým znovu Francouz, který jej rychle prodal třetímu kupci. Ten jej držel dalších 18 let, až jej uzmul současný vlastník, americký sběratel, který si jej odvezl za oceán. Vůz je jedním z mála, které skutečně alespoň nějak jezdily a dnes má na tachometru přes 52 tisíc km. Rozhodně tedy nejde o netknuté auto, je ale plně originální a trocha dobové patiny není u takových kusů historie nikdy na škodu. Vůz měl pochopitelně pravidelný servis, jezdilo se s ním do poslední chvíle, a je tedy i nyní připraven vás okamžitě přenést zpět do časů slavné skupiny B.

Podívejte se na tento specifický skvost sami, jisté kouzlo mu nelze upřít. Jak asi tušíte, dnes jeho cena zdaleka neodpovídá tomu, že byl vlastně tak trochu k ničemu, neboť na prodej je za 198 tisíc dolarů, tedy asi 4,2 milionu Kč. Je tedy vlastně otázkou, zda byl kdysi hloupý ten, kdo ho koupil, nebo ten, kdo ho Citroënu prodal zpět...

