Jeden z největších průšvihů moderních aut se dá koupit nedaleko ČR. I nepříliš využitý stojí pakatel
včera | Mirek Mazal
V moderní historii aut bychom našli jen hrstku vozů, které se s takovou vervou pokusily prorazit, a přesto trh opustily jako totální propadák. Tohle mělo konkurovat BMW řady 3 a jak vidíte, k mání bylo i jako luxusní kombík. Přesto musel být Cadillac v případě BLS rád za pouhou tisícovku prodaných kusů za rok.
Americký koncern General Motors koupil v roce 1990 automobilku Saab a zdálo se, že do té doby ryze švédská značka dostane pod taktovkou silné mateřské firmy prostor pro realizování vlastních plánů. Vznikly modely Saab 9-3 a 9-5 plné zajímavých detailů. Postupem času ale General Motors začínal ztrácet schopnost spravovat své značky způsobem, který by jim ponechal jejich původní tvář. A přišly problémy.
Kardinální chybou se z dnešního pohledu jeví rozhodnutí nabízet pod hlavičkou různých značek prakticky stejná auta. Takové praxi se říká rebranding neboli přeznačkování - za pomoci modelu jedné značky je vytvořen zdánlivě nový model značky jiné, někdy stačí změnit logo na kapotě, jindy je změn o něco málo víc. GM se k tomuto začal uchylovat příliš často, a vznikla tak celá řada podivných modelů - v případě Saabu díky tomu spatřilo světa kde co od kompaktního hatchbacku 9-2X, což bylo upravené Subaru Impreza, až po SUV 9-7X postavené z Chevroletu Trailblazer.
Nejen do švédského područí ale proudily podobné vozy, pár jich zamířilo i opačným směrem. V nejbizarnějším z bizarních případů takto vznikl v roce 2005 Cadillac BLS. Čtyřdveřový sedan byl převlečený Saab 9-3, který se jako Cadillac měl nabízet na různých místech světa, paradoxně ale nikoli v domácích Spojených státech. BLS skrýval příbuznost se švédským dárcem orgánů vnějšími změnami, přibyly zejména prvky karoserie po vzoru dobového Cadillacu CTS. Svalnaté tvary, ostré hrany s rozlehlými plochami, mohutná dvojitá mřížka chladiče a nápadné zadní lampy světlometů předstíraly americký původ a staly se klíčem k rozpoznání BLS.
Měl to být seriózní soupeř BMW řady 3, mnichovského bestselleru té a vlastně i současné doby. Snahám Američanů se ale v Bavorsku mohli jen vysmát, z auta se stál jeden z největších prodejních průšvihů historie aut - v nejlepším roce, což byl mimochodem ten, kdy se vůz objevil na trhu, si v Evropě našel pouhých 1 245 kupců, pak už bylo jen hůř. Pro srovnání - BMW 3 si v roce 2006 koupilo 289 597 lidí. A víc bavoráků snad Mnichov prodal ten rok omylem, než Cadillac „udal” cíleně.
Tohle fiasko ale není těžké pochopit, složité je spíš akceptovat myšlenkové pochody, které ke zrodu BLS vedly. Kopie Saabu, který sám o sobě nebyl prodejním trhákem, v hávu v Evropě nepříliš vyhledávané značky nedávala smysl. A ničemu jistě nepomohla ani částečná výroba v ruském Kaliningradu, který dál podtrhoval jakousi internacionálnost vozu - byl to jediný Cadillac druhu, který se neprodával na území USA. Bylo to také jediné americké značkové auto postavené ve Švédsku volitelně s italským motorem, ruská výroba už byla jen nechutná třešinka na dortu. Po prodeji pouhých 7 356 aut tak výroba experimentu jménem Cadillac BLS předčasně skončila už v roce 2009.
S tak minimálními prodeji je dnes pochopitelně velmi těžké na nějaký BLS vůbec narazit v prodeji ve formě ojetého auta. V celém širém Německu vidíme na prodej pouhé dva kusy, tím lepším je trochu dočerna modrý kombík (i ten se vyráběl) z roku 2009 se 128 tisíci najetými kilometry a s benzínovým motorem o objemu 2 litry pod kapotou na fotkách níže. Má výkon 154 kW alias 210 koní, takže to není žádné ořezávátko, manuální převodovka by mohla i někomu imponovat.
S daným nájezdem (jakkoli to není žádná leštěnka) a po pouze dvou majitelích s celkem jasnou historií je to dnes velká rarita. A s cenou 3 800 Eur (tedy asi 90 tisíc Kč) stojí pakatel. Přesto nám něco říká, že ani za takové peníze jej s odstupem 16 let nebude snadné prodat. A schválně se podívejte, kolik dnes stojí dobová BMW 3 podobných parametrů. Jednou fiasko, vždycky fiasko, platí v tomto případě...
Cadillac BLS se vyráběl a prodával i jako kombík. Ani to ale prodejním číslům nepomohlo, dnes je to skoro zapomenutý soupeř BMW řady 3 generace E90. Tento můžete mít nijak zvlášť jetý za pár desítek tisíc, dobová trojka bude stát násobně víc. Foto: Hamdan Automobile, publikováno se souhlasem
Zdroje: Hamdan Automobile@Mobile.de, Cadillac
