Jeden z posledních 444 vyrobených Trabantů se dá koupit dodnes nejetý, budete koukat, co má pod kapotou

Petr Miler
před 3 hodinami | Petr Miler
BMV alias Bakelitové Motorové Vozidlo? Na tom se nic nezměnilo, v posledním záchvěvu boje o přízeň ale Trabant prošel rozsáhlými technickými i vizuálními změnami a nabídl toto. Dnes jde o raritu stojící u dealera, kde vám prodají i Ferrari za desítky milionů.
Trabant je živoucím důkazem toho, že se i velmi špatná věc může stát ikonou svého druhu. Nejprimitivnější z primitivních aut, na kterém člověk neznalý poměrů socialistického plánovaného hospodářství dodnes nepochopí vůbec nic, by za normálních okolností neměl šanci uspět na jakkoli fungujícím trhu. Pokud ale z těchto slov uděláte karikaturu a v zemích střední a východní Evropy necháte fungovat jen pár automobilek, kterým fakticky zamezíte podstatně inovovat, může se i z Trabantu stát docela úspěšné zboží prodávané po milionech.
Automobilová z nouze ctnost z Deutsche Demokratische Republik se zapsala do myslí většiny z nás jako stroj s plastovou karoserií skrývající dvouválcový dvoutaktní motorem o objemu 0,6 litru. Nabízel výkon maximálně 26 koní, s hmotností okolo 600 kilogramů ale nejel zase tak špatně, jak by se mohlo zdát. Zrychlení na stovku okolo 20 sekund tedy neohromí, je ale třeba mít na paměti, že šlo současně o maximální rychlost. Ukažte nám jiný vůz, který dokáže zrychlit z klidu na maximum za takový čas...
Ale žerty stranou, Trabant nepotřebuje zesměšňovat, je sám žertem na kolech, což je ale právě to, co mu v některých kruzích vydobylo kultovní statut. Stal se symbolem jedné éry a znají ho dobře i lidé, kteří ji osobně vůbec nezažili. Zdaleka ne každý ale ví, že nejprodávanější a nejproslulejší verzí 601 jeho životní příběh neskončil. Jakkoli to může znít bizarně, VEB Sachsenring se už v porevolučních časech rozhodl tomuto stroji vdechnout další život. A nedá se říci, že by uspěl.
Tečku za érou Trabantu psal nepsal model 601 ani jeho verze 601 S, o které byla řeč loni, ale až Trabant 1.1 označený podle motoru, který je pod jeho kapotou. V letech 1990 a 1991 se do BMV (Bakelitové Motorové Vozidlo, kdyby náhodou někdo nevěděl) montoval čtyřtaktní řadový čtyřválec z Volkswagenu Polo, který nabídl až 41 koní výkonu. Objem nebyl celých 1,1 litru, ale to je nakonec jedno, podstatné je, že vůz byl s použitím nového motoru vskutku razantně přepracován.
Palivová nádrž se přesunula z motorového prostoru do zadní části auta, řadicí páka byla nově na podlaze a přední náprava dostala kotoučové brzdy. Změnila se také přední maska, pojetí nárazníků a pochopitelně zmizel charakteristický trabantí ryk i s modrým kouřem z výfuku. Žádný prodejní hit to pochopitelně nebyl, nemohl být, o tom svědčí i krátká doba výroby, o to cennější ale pro některé může být.
Na fotkách níže vidíte jeden z vozů z tzv. Edition 444, tedy jedno z posledních 444 vyrobených aut s oním čtyřtaktním motorem, které VEB Sachsenring (firma pod jiným jménem existuje dodnes jako dodavatel komponentů pro automobilovou výrobu) vyrobil v roce 1991. Je to kombík, tedy verze Universal, a někdo si jej zjevně pořídil jako relikvii. Proto má také dodnes najeto pouhých 6 817 km.
Je to prakticky nové auto, i když prodávající připouští, že léta stání na něm zanechala pár nedostatků především ve formě počínající povrchové koroze kovových částí. Sám prodávající je ovšem pozoruhodný, neboť nejlépe ukazuje, kam se statut Trabantu během pár dekád posunul - kdysi vrchol z nouze ctnosti dnes prodává nizozemská firma zaměřená na historické i moderní exkluzivity, která na ploše 6 000 m2 prodává auta i za desítky milionů korun. A bohatí si pro ně mohou přilétnout vrtulníkem - tak kdo vyrazí pro Trabant?
Ale žerty stranou, tohle je holt téměř nepoužitý Trabant kombi patřící mezi 444 posledních vyrobených kusů vůbec, to je prostě vzácnost. Jste v pokušení otevřít peněženku? Může být, auto je na prodej, levně ale opravdu nevyjde - stojí 14 950 Eur, tedy asi 363 tisíc Kč. To už bude chtít hodně nadšeného sběratele „trabuků”, na každý pád je to jasný vzkaz těm, kteří se tomuto vozu svého času smáli jako bezcennému šrotu (plastový šrot?). Dnes jím rozhodně není.
Díváte se na jeden z posledních 444 vyrobených Trabantů, vzácnou verzi 1,1 s motorem od VW. Může být váš prakticky nejetý, ovšem ne levně. Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem
Zdroj: HooG Selections B.V.@Autoscout24.de
