Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo
Petr MilerNe každý si toho je vědom, česká automobilka ale byla schopna stvořit auto nezapadající do představ téměř nikoho i dřív, než začala vlastní zákazníky okázale ignorovat. Přitom nejde o zase tak špatný vůz, jak si lidé myslí, o to lepší obchod s ním dnes jde udělat.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo
včera | Petr Miler
Ne každý si toho je vědom, česká automobilka ale byla schopna stvořit auto nezapadající do představ téměř nikoho i dřív, než začala vlastní zákazníky okázale ignorovat. Přitom nejde o zase tak špatný vůz, jak si lidé myslí, o to lepší obchod s ním dnes jde udělat.
Ne každá škodovka musí být hit mezi ojetinami, v našich podmínkách je ale krajně neobvyklé, aby se některý z vozů české značky dostal mezi ty, o které tu nestojí téměř nikdo. V případě Superbu 1,6 TDI je to ale tak. A nevycucali jsme si to z prstu, který jsme si naslinili před bazarem. Jde nejen o vlastní zkušenost, ale i o dávno známý závěr největšího českého prodejce ojetin.
Tento vůz se snažil zaujmout hlavně spotřebou jen 4,4 litru nafty na 100 km, škodovka měla ale v té době v nabídce ještě větší eso. No, eso, byl to spíš ještě větší propadák, o to radostněji vám ale můžeme říci, že právě ten se dá aktuálně koupit v pozoruhodně dobrém stavu. Je to právě Superb 1,6 TDI, ale jako kombík ve verzi Greenline.
To musí být rarita mezi raritami, úsporný Greenline v tuto chvíli vidíme v evropské nabídce v pouhých 8 případech, kombíků je ještě méně. Většina má najeté stovky tisíc kilometrů, stříbrný asketa na fotkách níže ale najel za víc jak dekádu jen velmi přijatelných 115 tisíc km. A vypadá na to, z čehokoli viditelného je patrné, že tento vůz toho nijak zvlášť moc nenajezdil. Byl navíc pravidelně v servisu a je nejen fit, ale i slušně vybavený - „zelené” provedení nutně nemusí být skromné ve všech ohledech a autu nechybí ani věci jako elektricky ovládaná sedadla, automatická klimatizace nebo vyhřívaná sedadla.
Ale zpět k samotnému Greenlinu, který byl komicky nemotorným autem. Kolega z redakce si s ním kdysi užil své v Alpách a nemůže na to zapomenout - je to auto, které sice moc nejede, z kopce s ním ale jde zažít spoustu zábavy, neboť vše krom motoru je stavěné na docela jinou dynamiku. Dlouhé převody s motorem 1,6 TDI naladěným na co nejnižší spotřebu znamenají citelnou dynamickou nemohoucnost, proto tohle auto také moc lidí nechtělo. A ani v bazarech léta nemělo jak ohromit. Opravdu ale „nežralo”, je skoro nemožné donutit Greenline k vysoké spotřebě, i udávaných 4,1 l nafty na 100 km je v pohodě dosažitelných.
To v dnešní době může lákat, proto vám jej nakonec ukazujeme. Je to velká rarita, přesto není nijak zvlášť drahá. Požadovaných 7 790 Eur znamená skoro přesně 190 tisíc Kč, na zdaleka nevyužitý asketický Superb snadno vzácnější než kdejaký sporťák to ovšem není zase taková absurdita. Však se podívejte, kolik dnes stojí nová Fabia 1,0 „nemámválecaniturbo”, navíc bez výbavy - lépe nepojede ani omylem a ve všem ostatním nabízí jen míň.
Nepříliš jetý Superb Combi Greenline je dnes pozoruhodnou raritou. Nikým po léta nechtěný vůz může mít za současné výše životních nákladů své kouzlo. Foto: E.M-Cars Wuppertal, publikováno se souhlasem
Zdroj: E.M-Cars Wuppertal@Mobile.de
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Posedmé v řadě vyhrál Marc Marquez závod Grand Prix včera 14:58
- Poprvé vyhrál Moto2 pilot z Kolumbie, 8. Salač včera 12:56
- Premiérovým vítězem v Maďarsku se stal Maximo Quiles včera 11:42
- Pol Espargaro flirtuje se superbiky 23.8.2025
- Sprint u Balatonu: Suverénní Marquez, chaos po startu 23.8.2025
Nejnovější články
- Nejlevnější Porsche Macan na prodej v Evropě nestojí víc než tříválcová Škoda Scala. A není to zdaleka „holátko”
před 3 hodinami
- Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá
včera
- Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj
včera
- V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká
včera
- Manuální převodovky zažívají nečekaný comeback, jejich podíl i v Evropě znovu roste. Až tak dobrá zpráva to ale není
včera
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.25. 08:50 - Eda
- Policejní kontroly a měření 08.25. 08:32 - řidičBOB
- Chlubítko univerzální 08.25. 08:26 - jerry
- whitelist & blacklist 08.25. 08:01 - jerry
- Onboard videa 08.24. 20:42 - Truck Daškam
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 08.24. 16:28 - abgx1
- S větrem ve vlasech.... 08.24. 14:40 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.23. 20:12 - Stepan