Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo

Ne každý si toho je vědom, česká automobilka ale byla schopna stvořit auto nezapadající do představ téměř nikoho i dřív, než začala vlastní zákazníky okázale ignorovat. Přitom nejde o zase tak špatný vůz, jak si lidé myslí, o to lepší obchod s ním dnes jde udělat.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo

včera | Petr Miler

Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo

/

Foto: E.M-Cars Wuppertal, publikováno se souhlasem

Ne každý si toho je vědom, česká automobilka ale byla schopna stvořit auto nezapadající do představ téměř nikoho i dřív, než začala vlastní zákazníky okázale ignorovat. Přitom nejde o zase tak špatný vůz, jak si lidé myslí, o to lepší obchod s ním dnes jde udělat.

Ne každá škodovka musí být hit mezi ojetinami, v našich podmínkách je ale krajně neobvyklé, aby se některý z vozů české značky dostal mezi ty, o které tu nestojí téměř nikdo. V případě Superbu 1,6 TDI je to ale tak. A nevycucali jsme si to z prstu, který jsme si naslinili před bazarem. Jde nejen o vlastní zkušenost, ale i o dávno známý závěr největšího českého prodejce ojetin.

Tento vůz se snažil zaujmout hlavně spotřebou jen 4,4 litru nafty na 100 km, škodovka měla ale v té době v nabídce ještě větší eso. No, eso, byl to spíš ještě větší propadák, o to radostněji vám ale můžeme říci, že právě ten se dá aktuálně koupit v pozoruhodně dobrém stavu. Je to právě Superb 1,6 TDI, ale jako kombík ve verzi Greenline.

To musí být rarita mezi raritami, úsporný Greenline v tuto chvíli vidíme v evropské nabídce v pouhých 8 případech, kombíků je ještě méně. Většina má najeté stovky tisíc kilometrů, stříbrný asketa na fotkách níže ale najel za víc jak dekádu jen velmi přijatelných 115 tisíc km. A vypadá na to, z čehokoli viditelného je patrné, že tento vůz toho nijak zvlášť moc nenajezdil. Byl navíc pravidelně v servisu a je nejen fit, ale i slušně vybavený - „zelené” provedení nutně nemusí být skromné ve všech ohledech a autu nechybí ani věci jako elektricky ovládaná sedadla, automatická klimatizace nebo vyhřívaná sedadla.

Ale zpět k samotnému Greenlinu, který byl komicky nemotorným autem. Kolega z redakce si s ním kdysi užil své v Alpách a nemůže na to zapomenout - je to auto, které sice moc nejede, z kopce s ním ale jde zažít spoustu zábavy, neboť vše krom motoru je stavěné na docela jinou dynamiku. Dlouhé převody s motorem 1,6 TDI naladěným na co nejnižší spotřebu znamenají citelnou dynamickou nemohoucnost, proto tohle auto také moc lidí nechtělo. A ani v bazarech léta nemělo jak ohromit. Opravdu ale „nežralo”, je skoro nemožné donutit Greenline k vysoké spotřebě, i udávaných 4,1 l nafty na 100 km je v pohodě dosažitelných.

To v dnešní době může lákat, proto vám jej nakonec ukazujeme. Je to velká rarita, přesto není nijak zvlášť drahá. Požadovaných 7 790 Eur znamená skoro přesně 190 tisíc Kč, na zdaleka nevyužitý asketický Superb snadno vzácnější než kdejaký sporťák to ovšem není zase taková absurdita. Však se podívejte, kolik dnes stojí nová Fabia 1,0 „nemámválecaniturbo”, navíc bez výbavy - lépe nepojede ani omylem a ve všem ostatním nabízí jen míň.


Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 1 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 01Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 2 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 02Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 3 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 03Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 4 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 04Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 5 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 05Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 6 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 06Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 7 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 07Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 8 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 08Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 9 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 09Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 10 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 10Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 11 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 11Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 12 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 12Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 13 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 13Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo - 14 - Skoda Superb Combi Greenline 2013 zachovala 2025 prodej 14
Nepříliš jetý Superb Combi Greenline je dnes pozoruhodnou raritou. Nikým po léta nechtěný vůz může mít za současné výše životních nákladů své kouzlo. Foto: E.M-Cars Wuppertal, publikováno se souhlasem

Zdroj: E.M-Cars Wuppertal@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše