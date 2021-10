Jediný ztrátový model Škody se i rok po konci výroby dá koupit nový v mnoha verzích před 7 hodinami | Petr Miler



Stane se, že se nějaké auto dá koupit i dlouho po konci výroby jako nové, obvykle je ale takových nanejvýš pár. V případě Škody Citigo iV si ale můžete vybírat, podtrhuje to její statut chtěného i nechtěného auta současně.

Na sklonku loňského léta se zavřela voda za jednou kapitolou existence Škody. Česká automobilka tehdy potichu odpískala model Citigo-e iV, i když opakovaně prohlašovala, že zájem o něj překonává očekávání. Proč s ním tedy sekla? Neoficiální informace z firmy opakovaně zmiňovaly, že firma na každém prodaném kuse prodělává přes 200 tisíc Kč a nabízí ho jen proto, že ji pomáhá snížit flotilové emise CO2. A tedy potenciální pokuty placené EU za jejich překročení - pro automobilky je lepší prodělávat na prodaných autech než ty samé peníze převést na účty EU, logicky.

V oficiální rovině firma takový postup odmítala, bylo ale jasné, že mlží. Při zohlednění neplacení pokut za nadlimitní emise pro ní prodej tohoto modelu ve výsledku ztrátový nebyl, klasickým pohledem nákladů vynaložených na jeho vývoj a výrobu proti sumě získané jeho prodejem ale ano. Však kdyby tomu tak nebylo, proč by vůz vyřazovala z nabídky? Zájem o něj skutečně byl, ovšem jen takový, že překračoval uměle nastavené výrobní kvóty dané do kontextu právě s tím, aby počet vyrobených aut jen a pouze snížil emisní průměr, víc nic.

Později firma do nabídky zařadila mnohem dražší plug-in hybridy a elektrický Enyaq, které průměrné emise snižují též a prodělat na nich může méně, nebo na nich nemusí prodělat vůbec. Nepřekvapí tedy, že je preferuje před malým elektromobilem a že elektrické Citigo přestala vyrábět, aniž by dostalo nástupce. Co překvapit může, je, že se stále dá koupit jako úplně nové auto.

Když nějaký vůz skončí ve výrobě, ze skladových zásob jej obvykle ještě nějaký čas dostanete, ne však ve chvíli, kdy se o něm hovoří jako dávno vyprodaném. A i kdyby se to stalo, s delším časovým odstupem půjde nanejvýš o pár kousků, ne-li jediný v zemi či na celém kontinentu. Když jsme se ale podívali na aktuální nabídky Škody Citigo-e iV, jak si vůz celým jménem říká, byli jsme překvapeni, kolik se jich stále dá koupit nových.

Jen v Německu jde o desítky vozů, které nebyly nikdy registrovány, nebo jsou přihlášené nanejvýš na prodávajícího dealera s nájezdem pár jednotek, desítek či nanejvýš stovek km. V Evropě mohou být takových vozů snadno stovky. Je otázkou, proč tomu tak je, dost dobře ale může jít jen o následek spekulace dealerů, kteří v domnění, že uměle omezená nabídka a jistě existující poptávka po tehdy jednom z nejlevnějších elektromobilů vůbec bude znamenat možnost na Citigo iV pořádně vydělat.

Tomu by odpovídaly i ceny, kdy je níže vyobrazené auto jednoho z německých dealerů koncernových značek z Achernu prodáváno i 13 měsíců po konci výroby za 23 990 euro, tedy asi 610 tisíc Kč. A to je jedna z levnějších, v nabídce jsou i vozy za 26 990 euro, tedy skoro 690 tisíc korun. U nás se vůz dal svého času postupně koupit za různé ceny o 110 až 180 tisíc Kč nižší. Pokud na tohle dealeři sázeli, úplně neuspěli. A pokud ne, protože třeba jen museli dodržet nasmlouvané kvóty, beztak se jim auta ani tak dlouho po skončení výroby nedaří rozprodat.

Ať už je realita jaká chce, pro jistě existující příznivce elektrického Citigo je to šance, jak si jej pořád koupit jako nové. Vůz na fotkách níže je bílý, což je ze skladových vozů asi nejčastější barva, k dispozici jsou ale i žluté, zelené neb červené kusy. Stačí si skutečně jen vybrat a smířit se s vyšší cenou, řada aut - jako to námi vybrané - nebyla nikdy registrována a bude dodána s novou zárukou až 5 let na celý vůz a 8 let na baterie. Asi bychom za sumy okolo 600 tisíc Kč volili jiný vůz, ale třeba budete spatřovat své štěstí v tomto. Když už nic, aspoň je k dispozici, na řadu jiných se čeká rok i déle.

Škoda Citigo zamířila do důchodu už loni, protože značka na každém prodaném elektrickém kusu prodělávala statisíce korun a snížení průměrných emisí CO2 nyní dokáže obstarat jinak. Auta se přesto i po více jak roce dají v hojném počtu koupit jako nová, je třeba se ale smířit s cenami přes 600 tisíc Kč. Foto: AR Auto Roth, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

