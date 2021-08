Kdysi neúspěšný VW lze dnes v jediné žádoucí verzi koupit stále zánovní, je levný i drahý před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autosalon Neuss, publikováno se souhlasem

Nebylo to vyloženě propadák, když se ale na konci jeho životního cyklu auta lidé ptají, jestli dostane a nebo nedostane další generaci, je jasné, že o úspěch nešlo. Až na jednu výjimku.

Volkswagen není značkou, která by byla zvyklá na obchodní neúspěchy, čas od času se ale i jí „povede” dostat na trh něco, po čem lidé tak úplně neprahnou. Zařadit mezi takové vozy můžeme i pokus vrátit na trh legendární Brouk, který se ovšem z levného a jednoduchého auta pro masy přetransformoval v drahou stylovku určenou mimo jiné pro ty, kteří na Brouku vyrostli a v mezičase se dostali do pozice, v níž si mohou dovolit i mnohem víc.

Výsledkem se stal model New Beetle, který na trhu mnoho úspěchu nesklidil. Auto založené na Golfu čtvrté generace, které ale mohlo stát klidně dvojnásobek svého „dárce orgánů”, nebylo krom vzhledu ničím výjimečné a zájem o něj dostatečně vysoko nedostala ani vázička na květiny v palubní desce. Dámy a neo-hippies, kteří neměli hluboko do kapsy, jásali, jinak ale o obchodním trháku nemohla být řeč.

Přesto vznikla jedna verze, kterou lze označit za žádoucí - RSi. Tento vůz sloužil tak trochu jako vývojová platforma pro VW Golf R32, pod kapotou tedy měl 3,2litrový šestiválec VR6, který na všechna kola přes šestistupňový manuál a spojku Haldex posílal 225 koní a 319 Nm. To stačilo ke zrychlení na stovku za 6,4 vteřiny a maximálku 225 km/h. To už výjimečně zní.

Podvozek odpovídal, s tím ve standardním New Beetlu toho moc společného neměl. Z velké části pocházel z Audi A3, ale zejména vzadu byla geometrie nastavená spíše na závodní tratě, než na jízdu po silnicích. S tím také souviselo použití rozpěr mezi zadními koly. A mimo jiné i kvůli takovémuto nastavení bylo nutné zadní osmnáctipalcové pneumatiky, standardně nazuté na kolech OZ Superturismo, měnit až nepříjemně často.

Nebyl to žádný sleeper - karoserie širší o celých osm centimetrů a hranaté nárazníky dost kontrastující s kulatou střechou dávaly jasně najevo, že před sebou máte řádně rozzuřený hmyz. Vzadu se do míst, kde původně byla mlhová a couvací světla, nastěhoval výfuk od Remusu (je skutečně originální z výroby). Uvnitř zmizely sériové přední sedačky ve prospěch kůží čalouněných skořepin, interiér dostal několik budíků navíc, které vypadaly jako trochu laciný tuning, a na palubní desce i ve výplních dveří se objevil skutečný karbon. Z nějakého důvodu tvůrci nevymontovali zadní sedačky, ale aspoň byla zachována určitá praktická využitelnost.

Nevíme, jak moc by tento vůz byl úspěšný, kdyby se normálně nabízel, VW ale pustil do oběhu pouhých 250 kusů s plaketou s pořadovým číslem v interiéru, které se rozprodaly snadno. Už kvůli tomu je setkání s New Beetlem RSi na silnici spíše zázrak, koupit ho dnes jako ojetý ale jde. A i když je hodně drahý, pořád jej lze vnímat jako levný - nový přišel asi na 3 miliony Kč.

Najít v prodeji lze i vozy za 2 miliony Kč, my jsme ale z těch pár dostupných vybrali jiný, který je podle nás nejlepší v poměru stavu a ceny. Je to 75. vyrobený kousek, který byl v březnu 2002 koupen jako nový v Německu a od té doby najel jen 25 013 km. Přesto měl průběžnou péči v autorizovaných servisech, poslední prohlídka proběhla před pouhými 3 km, takže jeho stav by měl být tak prvotřídní, jak prodávající naznačuje. Cenu 51 990 euro, asi 1,32 milionu Kč, lze s ohledem na vše zmíněné označit za rozumnou.

Jasně, je to hromada peněz za brzy 20letý VW, který neproslul žádoucností ani jako nový, ovšem tohle je jediný skutečný Brouk-fičák a garantujeme vám, že se za ním budou lidé otáčet víc než za 99,9 % jiných aut za stejné peníze. A svezení to jistě marné nebude, kombinaci atmosféricky plněného šestiválce a manuální převodovky dnes nabízí snad jedině Porsche.

Prakticky nejetý VW New Beetle RSi je i dnes zbožím za miliony, tento kus za 1,3 milionu lze snad označit i za výhodnou nabídku - nemá najeto skoro nic s pravidelným servisem a vypadá velmi zachovale. Foto: Autosalon Neuss, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

