Jediné auto Jamese Bonda, které vlastnil „sám” James Bond, se prodalo za neskutečných 60 milionů

Bohužel si jej moc neužil, neboť dva roky po jeho koupi zemřel. I proto málokdo vědět, že ho vlastní, po zveřejnění veškerých souvislostí to ale cenu vozu vytlačilo hodně vysoko.

Filmová postava Jamese Bonda se za dobu své virtuální existence dočkala už řady zosobnění, snad s žádným ale nikdy nebude spojována tak automaticky jako s tím v podání Seana Conneryho. Daniel Criag, Pierce Brosnan nebo Roger Moore si za své party též zaslouží hlubokou poklonu, Connery ale zkrátka dal Bondovi tvář i kus charakteru jako první. A i vzhledem k jeho hereckým kvalitám bude těžké jej někdy zastínit. On zkrátka byl živoucím Jamesem Bondem, ať už se to někomu líbí nebo ne.

Britská herecká superstar nás bohužel předloni opustila a jako po velmi bohatém člověku po něm zbyl rozsáhlý majetek, který se postupně dostává do oběhu. Nejzajímavější jsou pochopitelně artefakty spojené s postavou Jamese Bonda, mezi které - pro mnohé překvapivě - patří i Aston Martin DB5. Tedy legendární sportovní kupé, které se v bondovkách objevuje dodnes jako služební vůz agenta Jejího Veličenstva, postupně si „zahrál” už v osmi filmech.

Chvíli se tradovalo, že si jej skotský herec pořídil už po natáčení některé z bondovek, nakonec to ale bylo jinak. Sir Connery si vůz pořídil až v roce 2018, tedy dva roky před svou smrtí, přes legendu světa aut, RS Williamse. Nechal jej dát do naprosto excelentního stavu a specifikace odpovídající té filmové, právě s Williamsovou pomocí. Auto se tak stalo tím jediným DB5, který si kdy osobně pořídil představitel Jamese Bonda. Vozu si ale moc neužil - zaparkovaný byl v jeho sídle ve Švýcarsku, kam pro něj bylo s postupující nemocí stále složitější se dostávat. Zemřel nakonec na Bahamách ve svých 90 letech.

Tohle auto bylo o víkendu vydraženo v Monterey a byť odhad ceny činil „jen” 1,4 až 1,8 milionu dolarů, auto se nakonec prodalo za 2,4 milionu USD. To znamená tučných 60 milionů Kč. Nejsme si jisti, jestli jde o aukční rekord, minimálně v případě sériových exemplářů to ale tak musí být. Běžně se tyto vozy v perfektním stavu prodávají za sumy okolo třetiny té, kterou někdo dal za Conneryho exemplář.

Koupit si tento vůz tedy už nemůžete, podívat se na něj ale pořád můžete níže. Jak jsme naznačili v úvodu, bylo by pozoruhodné, kdyby se takto pěkný DB5 objevil v prodeji, bylo by pozoruhodné, kdyby měl stejně jasnou historii, je ale ještě pozoruhodnější, že jej vlastnil a do této specifikace si nechal dát „sám” James Bond.

Takhle pěkný Aston DB5 by byl ceněným zbožím bez ohledu na cokoli dalšího. Tento ale měl jednoho slavného majitele, Sira Seana Conneryho. I díky tomu se prodal v přepoćtu za 60 milionů Kč. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

