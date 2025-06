Jediné Ferrari, které kdy vlastnil Jeremy Clarkson, je na prodej. Od koupě dalšího ho odradilo na zbytek života včera | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Jezza si za svou dekády trvající kariéru televizní superstar koupil spoustu výjimečných aut, Ferrari mezi nimi ale najdeme jen jedno jediné, tohle. Svého času ho považoval za nejlepší auto na světě, přesto si už žádné další znovu nekoupil.

Pokud patříte mezi automobilové nadšence, při koupi vozu nepoužíváte jen hlavu, ale i srdce. A kolikrát ani nejde o to, že byste dané auto potřebovali, prostě jej chcete. Jenže jakmile ho vlastníte, začnete zjišťovat, že vám vadí celá řada věcí, kterých jste si předtím nevšimli. Náhle každé usednutí za volant neprovází úsměv od ucha k uchu, ale spíš mračení. A tak začnete naslouchat víc mozku než srdci, který vám velí jedinou rozumnou věc: Prodat!

Přesně to se svého času stalo Jeremymu Clarksonovi. Když při svém první působení v Top Gearu hodnotil tehdy nové Ferrari F355, zarylo se mu italské kupé pod kůži. Tak moc, že jej nazval „nejlepším autem na světě“ a rozhodl se, že si jedno takové musí koupit. I když ovšem do dealerství vstupoval s touhou objednat si zelenou Berlinettu, nakonec skončil u červené verze GTS. Tedy u provedení Targa s odnímatelným střešním panelem. Už to samo o sobě jej ale zakrátko začalo nahlodávat.

Jak zjistil v průběhu čtyř let vlastnictví, během kterých s autem najel necelých 10 tisíc kilometrů, vlastnit Ferrari nemusí být až tak příjemné, jak se na první pohled zdá. Jakmile s ním totiž vyrazíte na silnici, začne vás pravidelně zastavovat policie. Pokud s ním zaparkujete někde na veřejnosti, lidé vám ho poplivají. A když ho necháte stát doma v garáži, dočkáte se během pár dní vybité baterie. Ve finále tak nebylo překvapením, že se v roce 2000 Jeremy maranellského koníka zbavil.

Od druhého majitele jej třináct let na to koupil současný vlastník, ovšem i ten si s manuálním osmiválcovým F355 dostatečně užil. Se zhruba 24 tisíci najetými kilometry, tedy se skoro polovinou kilometrů odježděných samotným Jezzou, ho tak posílá dál, a to skrze aukční síň RM Sotheby's. Ta bude GTS dražit 8. července v Cliveden House Hotel, přičemž očekává, že cena by se mohla vyšplhat až na 220 tisíc liber neboli 6,4 milionu korun. Když jej přitom Clarkson v roce 1996 kupoval, Targa ho vyšla na míň než polovinu.

Nový vlastník nicméně může počítat s prvotřídním stavem, neboť GTS prošlo v květnu autorizovaným servisem, kde se mimo jiné dočkalo i nového rozvodového řemene. Jeho osmiválec naladěný na 380 koní by tedy měl šlapat jako hodinky. Přenos výkonu na zadní kola má přitom na starosti šestistupňový manuál s otevřenou kulisou, což z této Targy dělá vzácné zboží - jakmile totiž Ferrari nabídlo Spider a sekvenční řazení F1, většina zákazníků šla touto cestou, i když šlo o dost tragické řešení.

Zajímavé je, že poté, co Clarkson F355 prodal, si už žádný další vůz z Maranella nekoupil. Jeho kolegové jsou v tomto směru většími fanoušky italské automobilky, neboť Richard Hammond vlastnil Ferrari 550 a 308 GT4, zatímco James May si pořídil 308 GTB a F430. Mimo to nadále vlastní 458 Speciale, ovšem protože v poslední době propaguje spíše jízdu na kole, možná se zakrátko dočkáme další dražby.

Toto Ferrari F355 GTS původně vlastnil Jeremy Clarkson. V roce 2000 jej ovšem prodal s tím, že vlastně nejde o jeho šálek kávy, i když ho dříve chválil jako nejlepší auto na světě. Nyní může být vaše, Clarksonovi ovšem vzalo chuť koupit si další Ferrari na zbytek života. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

