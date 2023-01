Jediné MPV Audi, k tomu ve verzi RS TDI, může být vaše. Na svou výjimečnost stojí pakatel před 4 hodinami | Petr Miler

Písmena MPV v posledních letech zákazníky spíše odrazují, ale co kdyby šlo o MPV prestižní značky, které vám neudělá ostudu? A pořád odveze 7 lidí v komfortu? Tohle je jedinečná možnost takový vůz mít, jen je třeba smířit se s tím, že vznikl podomácku.

Koncepcí aut, které se dnes zdají být druhem na vymření, bychom dokázali jmenovat více, žádné jiné to ale nedotáhly tak daleko jako MPV. Tzv. multi-purpose vehicles se svého času zdály být jasnou budoucností celé branže, dokud si ale nezískaly pověst „vozů pro lidi bez životní perspektivy”. Je to trochu kruté, snad až sprosté, ale vnímání společnosti začalo být takové - jakmile máte tolik dětí, že je nenaskládáte do ničeho jiného než do MPV, život už budete obětovat jen jim.

To nakonec stálo za vzestupem SUV, které sice mohou sloužit snadno úplně tomu samému, když ale přijedete v Audi Q7, vypadáte jako Walker, Texas Ranger, že? To je také jeden z důvodů, proč se stylové značky empévéčkům více nebo méně vyhýbají - BMW i Mercedes na tomto poli něco nabídly, ale Audi se tomu prakticky vyhnulo. Už dříve se spálilo s jakýmsi polovičatým MPV jménem A2, a tak do stejné řeky znovu raději nevstoupilo. A dnes už si můžeme říci, že ani nevstoupí, i když šanci mělo slušnou.

Stačí vzpomenout na Volkswagen Sharan, Seat Alhambra a Ford Galaxy. To byla resp. stále jsou stejná auta, ze kterých Audi mohlo snadno vytvořit vlastní verzi. Pravda, byla by to pořád stejná prosklená krabice, jen se čtyřmi kruhy na přídi, a stála by o pár procent víc než sourozenci, takže k čemu to? Ale taková je podstata fungování řady prémiových značek. Audi ovšem tentokrát řeklo „nein”. Jak je tedy možné, že vidíme stroj na fotkách níže? Je to snad dochovaný prototyp takového auta? Nikoli, je to vůz, který si sám vyrobil člověk, jež chtěl Audi, ale zároveň auto, kterým by přepravoval svou početnou rodinu. A nechtěl SUV.

Ačkoli vypadá jako Audi, ve skutečnosti se díváme na Seat Alhambra, u kterého si dotyčný dal docela hodně práce, aby jako model čtyř kruhů vypadal. Použil skutečné díly z Audi Q5 S-Line a na první pohled výsledek působí velmi věrohodně. A ne úplně špatně, nutno dodat - leckdo si bude myslet, že fotky jsou práce ve Photoshopu, jenže je to realita. A kdybyste přece jen pochybovali, podívejte se do interiéru - také ten byl upraven tak, aby německo-španělskou faleš neprozradil. Změny na karoserii jsou dobře provedené, auto nepůsobí jako laminátová slátanina, snad jen zubaté hrany zadního výklopného čela prozrazují, že něco takového by samo Audi do prodeje nepustilo.

I když aktuální nabídka tohoto vozu na prodej mnoho detailů neprozrazuje, auto z kruhů nizozemských automobilových fandů znám. Na něco lepšího si nehraje jen vzhledem, má i citelně vylepšenou techniku - brzdy vpředu jsou z Porsche 911 vzadu z Golfu R32 (vivat koncern VW, kde váha vzduchu z Golfu pasuje i na Bugatti). Motor je dvoulitrové TDI, jak praví inzerát, ale s výkonem posunutým na 242 koní a 532 Nm, což je na MPV docela slušná nálož. Nápis RS na zádi je trochu přes čáru, sériová Alhambra to ale zdaleka není.

Pokud jste se do tohoto vozu zamilovali a potřebujete něco takhle velkého, máme dobrou zprávu - je na prodej, a to opravdu levně. Majitel si ho cení jen na 6 000 Eur, tedy asi 145 tisíc korun, což je na takový unikát a nepochybně i spoustu investovaných peněz pakatel. Také ale má na tachometru 400 tisíc km, to už opravdu není málo.

Žádný tajný prototyp z Ingolstadtu, ale jediné MPV Audi, které vzniklo na základě Seatu Alhambra v Nizozemsku. Teď je na prodej. Je levné, ale také už hodně ojeté. Jako recese nezklame, jako dopravní prostředek pro každý den už by mohlo. Foto: Richard De Wit, publikováno se souhlasem

