Jediný Batmobil s funkčním turbínovým pohonem je na prodej, jede skoro 300, „žere” 78 litrů na sto

Chcete-li si zahrát na netopýřího muže nebo alespoň Bruce Wayna, věrněji už to nepůjde. Tohle monstrum nejenže zajímavé vypadá, s maximálkou až 298 km/h také zajímavě jede. Jeho provoz ale nebude šálkem kávy pro každého.

Batmobil, který se objevil ve snímcích Tima Burtona, nejspíše skutečně bude nejen nejznámějším vozem netopýřího muže, ale i nejikoničtějším filmovým autem vůbec. Jeho vznik jsme popsali vcelku nedávno, kdy společnost Classic Auto Mall nabídla k prodeji jeden z exemplářů, jenž si skutečně zahrál ve druhém díle zvaném Batman se vrací. Sice šlo o skutečnou filmovou relikvii, jeho hnací ústrojí muselo řadu zájemců zklamat.

Filmový Batmobil totiž nedostal do vínku turbínu, jako tomu bylo na plátně, nýbrž čtveřici elektrických jednotek. A před třiceti lety byla tato technologie použitelná ještě méně než dnes. Vůz se tak zvládal rozjet jen na nějakých 40 až 48 km/h, což opravdu není závratné tempo. Nešlo nicméně o jediný problém, baterie totiž nebyly od roku 1993 dobité. Zprovoznit vůz nabízený za 1,5 mil. USD (cca 35,1 mil. Kč) tak opravdu nebude jednoduché.

Pokud nicméně netrváte na skutečném autě od filmařů, můžete si dopřát asi jediný Batmobil na světě, o jehož pohon se doopravdy stará turbína. Konkrétně pak ústrojí, jež v 60. letech užívaly dálkově ovládané helikoptéry DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter). Hnací ústrojí měl u nich na starosti Boeing, jenž vyrukoval se dvěma variantami. U první výkon činil 300 koní, u druhé byl zvýšen na 365 koní.

Batmobil postavený Caseym Putschem dostal do vínku druhou variantu, přičemž americký nadšenec přiznal, že před zahájením prací o turbínách nevěděl zhola nic. Jeho samostudium ale nicméně bylo dostačující, neboť vůz skutečně funguje. A vůz s ním nejede jen pro parádu - zvládá zrychlení na stovku za 3,9 sekundy, přičemž maximum činí 298 km/h. To jsou zajímavé hodnoty i na dnešní dobu, před 11 lety, kdy auto vzniklo, byly ještě působivější.

Co by ovšem zájemce mělo zajímat především, to je spotřeba. Ta se pohybuje mezi 24 a 78 litry na 100 kilometrů, při dnešních cenách paliva si tak Batmobil bude moci dovolit provozovat pomalu jen skutečný Bruce Wayne. Lze nicméně ocenit, že hnací ústrojí dokáže spalovat nejen letecké palivo, ale i motorovou naftu. Je přitom jisté, že při zastavení u běžné čerpací stanice způsobíte neskutečné pozdvižení, i když z kokpitu vystoupíte bez batmanovského kostýmu.

Vůz je v dokumentech titulován jako Chevrolet Corvette z roku 1985, neboť právě na jeho základech vznikl. Putsch sáhnul po kombinaci trubkového rámu a hliníkové a laminátové karoserie. Díky tomu se dostal na hmotnost pouhých 1 270 kilogramů, ač jeho Batmobil měří 6 metrů na délku. Tím pak sice poněkud zaostává za originálem měřícím o 60 cm více, při zatáčení však daný „handicap“ rozhodně oceníte.

Lze už jen dodat, že kvůli homologaci byl Batmobil osazen předními i zadními funkčními světly, stejně jako klaksonem. Do vínku dostal také stavitelný podvozek či daleko lépe působící interiér než u originálu. Jeho součástí je i obří tablet či výkonný audiosystém. Chybět vám tedy nebude opravdu nic, jakkoliv Kočičí ženu, kterou usadíte na místo spolujezdce, si již budete muset opatřit sami. V ceně není, i když ta nebude nízká.

Když se totiž Putschem postavený Batmobil objevil naposledy v aukci, byl prodán za 680 tisíc dolarů (cca 15,56 mil. Kč). Od té doby nicméně utekly již tři roky. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby nově změnil majitele klidně i za dvojnásobek. Ostatně minimálně z našeho úhlu pohledu jde o zajímavější kousek, než jakým je filmový originál. Jak vše dopadne, zjistíme 21. až 29. ledna, kdy se koná aukce společnosti Barrett-Jackson ve Scottsdale, kde bude tento stroj dražen.

Tento Batmobil jako jediný na světě užívá k pohonu turbínu původně vyvinutou pro helikoptéry. Může přitom i na veřejné silnice, levný ale pochopitelně není ani náhodou. Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

