Jediný majitel 31 let schovával v garáži slavný Mercedes, skoro nejetý je teď k mání před 3 hodinami | Mirek Mazal

Platí za předimenzovaný a nezničitelný vůz, koupit jej jako nový ale dávno nelze. Tento kousek má na tachometru pouhých 8 072 km najetých při občasných cestách po nahodilých opuštěních garáže. A je na prodej.

Podle data výroby v technickém průkazu tento Mercedes-Benz W201 brzy dosáhne Kristových let, přesto jej lze stále označit za nový vůz. Soukromý majitel původem z Německa, ale žijící ve Španělsku, si typ 190 s dvoulitrovým motorem pořídil v srpnu roku 1989, vůz ale držel pod plachtou v suché garáži. A vyjížděl s ním jen tehdy, když jeho první auto nebylo k dispozici, což se očividně stávalo velmi výjimečně.

Auto je tak po 31 letech téměř neustálého garážování na prodej jen s 8 072 ujetými kilometry. Vůz od prvního a jediného majitele koupil překupník z Německa, podle nějž je auto pořád v kondici odpovídající novému vozu před prvním předáním. Perfektnímu stavu odpovídá naleštěná karoserie bez poškození na světle modrém laku a nedotčenému exteriéru zdatně sekunduje interiér s modrými látkovými sedadly a stejně laděnou palubní deskou.

Vybavení dnes už veteránského sedanu je spíše prosté, na automatickou klimatizaci, automatickou převodovku, elektrické stahování oken či cokoli podobného je třeba zapomenout. Na druhou stranu, jednoduchost konstrukce jde tomuto vozu spíše ke cti, neboť tak nejlépe osvědčí svou pověst technicky nesmírně trvanlivého vozu.

Pod kapotou zakončenou chromovaným znakem na podstavci čeká na zápřah 2,0litrový čtyřválec výkonem 109 koní (80 kW). Přenos energie na zadní nápravu zajišťuje pětistupňová manuální převodovka. Veškerá technika prý funguje přesně podle očekávaní a při pohledu na zářivou čistotu motorového prostoru v inzerátu na zdrojovém odkazu tomu není těžké věřit.

Prodejce přidá k autu všechny originální doplňky včetně palubní dokumentace, za bez přehánění muzejní kousek ale žádá 18 900 Eur, tedy asi 494 tisíc Kč. To na 31 let starý Mercedes W201 není zrovna málo, v případě tak výjimečného exempláře to ale nezní jako nesmyslný požadavek. Dnes slavný vůz proslulý svou spolehlivostí a trvanlivostí může někomu sloužit klidně další tři dekády, nebo se za další tři prodávat jako pořádně nejetý několikanásobně dráž.

Hezká vzpomínka na éru skoro nezničitelných Mercedesů dnes stojí necelého půl milionu Kč. Dost peněz, ale kde jinde dnes seženete prakticky stále novou W201 z roku 1989, která byla po celou tu dobu udržována v provozuschopném stavu? Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal