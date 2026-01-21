Jediný majitel 37 let schovával nezničitelný Mercedes. Dodnes skoro nový je k mání, aby si odkroutil svůj milion kilometrů

Historie nepoznala mnoho aut, která by se postupem času osvědčila jako předimenzovaná a normálním použitím skoro nezničitelná. Toto mezi ně patří, koupit jej jako nové ale dávno nejde. Tento kousek má ovšem k novému vozu sakra blízko, za skoro 4 dekády najel jen 9 tisíc km při občasných opuštěních garáže. A je na prodej.

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Premium Classics, publikováno se souhlasem

Historie nepoznala mnoho aut, která by se postupem času osvědčila jako předimenzovaná a normálním použitím skoro nezničitelná. Toto mezi ně patří, koupit jej jako nové ale dávno nejde. Tento kousek má ovšem k novému vozu sakra blízko, za skoro 4 dekády najel jen 9 tisíc km při občasných opuštěních garáže. A je na prodej.

Podle data výroby v technickém průkazu má tento Mercedes-Benz W201 dávno za sebou i Kristova léta, přesto jej lze stále označit za dodnes nový. Soukromý majitel původem z Německa, ale žijící ve Španělsku, si typ 190 s dvoulitrovým motorem pořídil v srpnu roku 1989, vůz ovšem téměř neustále držel pod plachtou v suché garáži. A vyjížděl s ním jen tehdy, když jeho první auto nebylo k dispozici, což se očividně stávalo velmi, velmi výjimečně. Že by to byl jiný podobný Mercedes té doby?

Buď jako buď, jeho záložní auto je po 37 letech téměř neustálého garážování na prodej jen s 9 065 ujetými kilometry. Vůz po prvním a jediném majiteli má dnes v moci obchodník z Nizozemska, podle nějž je auto pořád v kondici odpovídající novému vozu před prvním předáním. Perfektnímu stavu odpovídá stav karoserie bez viditelných poškození tmavě modrého laku, nedotčenému exteriéru zdatně sekunduje interiér s modrými látkovými sedadly a stejně laděnou palubní deskou. To je tak dobové, až to člověka nutí k pousmání.

Vybavení dnes už klasického sedanu je prosté tak, jak se na auto vyhlášené svou trvanlivostí nakonec i sluší. Na automatickou klimatizaci, automatickou převodovku, elektrické stahování oken či cokoli podobného je třeba zapomenout. Jednoduchost konstrukce jde ale tomuto vozu opravdu jen ke cti, neboť tak nejlépe osvědčí svou pověst nesmírně trvanlivého stroje.

Pod kapotou zakončenou ještě klasickým chromovaným znakem třícípé hvězdy čeká na další zápřah 2,0litrový čtyřválec výkonem 109 koní. Přenos výkonu na zadní nápravu zajišťuje pětistupňová manuální převodovka. Veškerá technika prý funguje přesně podle očekávaní a při pohledu na zářivou čistotu motorového prostoru tomu není těžké věřit.

Prodejce přidá k autu všechny součásti originální dodávky včetně palubní dokumentace, za bez přehánění muzejní kousek ale žádá 29 950 Eur, tedy asi 730 tisíc Kč. To na 37 let starý Mercedes W201 není vůbec málo, v případě tak výjimečného exempláře to ale nezní jako úplně nesmyslná suma. Dnes slavný vůz proslulý svou spolehlivostí a trvanlivostí může někomu sloužit klidně další čtyři dekády a odkroutit si svůj milion kilometrů, nebo se za další dvě prodávat jako pořádně nejetý ještě násobně dráž. Obojí je docela dobře možné.


Dnes až neuvěřitelně svěží vzpomínka na éru skoro nezničitelných Mercedesů dnes stojí přes 700 tisíc Kč. Dost peněz, ale kde jinde dnes seženete prakticky stále novou W201 z roku 1989, která byla po celou tu dobu udržována v provozuschopném stavu? Foto: Premium Classics, publikováno se souhlasem

Zdroj: Premium Classics@Autoscout24.de

