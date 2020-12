Jediná ztrátová Škoda posledních dekád dostane nástupce, přes varování mnohých před hodinou | Petr Miler

Hned několik šéfů velkých automobilek říká, že takový model je past, nový generální ředitel Škody je ale zjevně přesvědčen, že něco jako ziskové Citigo-e iV vyrobit lze. I když se s ním firma už jednou spálila.

Letos se zavřela voda za jednou kapitolou existence Škody. Česká automobilka na sklonku léta potichu odpískala model Citigo-e iV, který dnes už koupíte leda ze skladových zásob. Důvod? Neoficiální informace z firmy opakovaně potvrdily, že firma na každém prodaném kuse prodělává přes 200 tisíc Kč a nabízí ho jen proto, že ji pomáhá snížit flotilové emise CO2. A tedy potenciální pokuty placené EU za jejich překročení - pro automobilky je lepší prodělávat na prodaných autech než ty samé peníze převést na účty EU.

V oficiální rovině firma takový postup odmítá, je ale jasné, že mlží - kdyby tomu tak bylo, proč by vůz vyřazovala z nabídky? Zájem o něj byl, a to dokonce takový, že překračoval uměle nastavené výrobní kvóty dané do kontextu právě s tím, aby počet vyrobených aut jen a pouze snížil emisní průměr, víc nic. Nyní má firma v nabídce mnohem dražší plug-in hybridy a elektrický Enyaq, které průměrné emise mohou snížit též a prodělat na nich může méně, nebo na nich nemusí prodělat vůbec.

Je tedy logické, proč je preferuje před malým elektromobilem a proč se také tvrdilo, že vůz žádného nástupce nedostane. Malé elektrické auto je podle jiných automobilek past, ze které koukají jen ztráty a nejlépe to nedávno popsal nový šéf Renaultu Luca de Meo: „Víme, že s nadcházejícími regulacemi budou malá auta tou cenou, kterou budeme muset zaplatit. Je to něco, co si regulátoři neuvědomují. Honba za splněním regulatorních požadavků bude penalizovat malá auta, dokud z nich neuděláte elektromobily. Na druhou stranu, ceny akumulátorů nejdou dolů, takže je to past,” říká de Meo.

Přesně do té se Škoda se Citigo-e iV chytila. I když šlo o velmi drahé malé auto, stejně bylo ztrátové. Člověk by tak skutečně čekal, že stejnou cestou se Češi nevydají, nový šéf firmy Thomas Schäfer ale nedávno naznačil, že s takovým vozem počítá. A nyní své myšlenky rozvedl v rozhovoru pro britský Auto Express.

Škodovka tak výhledově plánuje, že jakmile Volkswagen dokončí modifikovanou elektrickou platformu zvanou zatím MEB-entry, vypůjčí si ji a na jejím základě postaví něco levnějšího. „Je to lepší strana rodinných vztahů, nemusíte si dělat všechno sami,” říká Schäfer. Není pak nemístné si to vykládat tak, že zatímco VW počítá s malým elektrickým autem v ceně okolo 20 tisíc Eur (527 tisíc Kč), Škoda se bude chtít dostat na stejných základech s cenou níže.

Výsledkem by měl být nepřímý nástupce Citigo-e iV s délkou do čtyř metrů, Schäfer ale říká, že to není priorita. Nejprve tu bude Enyaq, pak jeho verze kupé a následně větší auto stojící těsně pod ním. Až poté lze pomýšlet na nový malý elektromobil, dříve jak o druhé polovině dekády začínající za necelé tři týdny se tady ale nebavíme v případě žádné elektrické novinky, vyjma druhé verze Enyaqu.

Je pochopitelně otázkou, jak bude svět za pět let vypadat, malé elektrické auto možná půjde vyrobit beze ztrát, možná nikoli. Konkurenti z Renaultu, PSA nebo FCA si to nemyslí, Škoda zjevně ano. Uvidíme, kdo bude mít pravdu, na závěr už tak dodáme jen to, že jakkoli Škoda počítá s něčím jako „elektrickou Octavií”, samotná Octavia ve své nikoli čistě elektrické podobě nyní figuruje v plánech firmy i za hranicí roku 2030. „Je to náš klíčový, klíčový model,” ujišťuje Schäfer.

Zdroj: Auto Express

Petr Miler