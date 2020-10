Jedna z nejdražších Škod v prodeji je 8 let starý Superb, je ale opravdu zvláštní před 7 hodinami | Mirek Mazal

Nejde o pancéřovanou, výkonnou, ani bůh ví jak dobře vybavenou verzi a cena tady není překlep, za 8 let starý Superb chce někdo víc než za naprostou většinu nových. Skrývá totiž zvláštní konverzi.

Na domácím trhu s ojetými vozy si Škody drží cenu jako auta málokteré jiné značky, to je dobře známá věc. Špatně si škodovky v tomto směru nevedou ani v sousedním Německu, přesto zarazí, když při pročítání inzerce ojetých aut najdete mezi vůbec nejdražšími Škodami osm let starý Superb předchozí generace (navíc před faceliftem) se 70 tisíci kilometry na tachometru. Jako první vás napadne, že jde o překlep, jenže nejde. Auto, na jehož nabídku směřuje zdrojový odkaz, skutečně stojí skoro 1,5 milionu korun a má to důvod, který není na první pohled vůbec patrný.

Radost udělá těm, se kterými se život jinak nemazlil. Jde totiž o profesionálně upravené provedení pro samostatnou přepravu vozíčkářů, kterým tento Superb Combi doslova podává pomocnou rukou. V kufru má hydraulicky poháněné rameno, které asistuje řidiči odkázanému na invalidní vozík. Elektrická páka se stará o přistavení a naopak uložení vozíku tak, aby nebylo třeba asistence kohokoli jiného.

To je velmi šikovné a dost neobvyklé. Pod přestavbu se podepsala německá společnost Mobireha, která umí jakékoli vhodné sériové auto přestavět na prostředek pomáhající fyzicky znevýhodněným majitelům, kteří nemají nebo nechtějí nepřetržitou asistenci. Úprava se pochopitelně týká i ovládání vozu a prostoru pro řidiče vůbec. V autě jsou jiná sedadla, která jsou přizpůsobena tak, aby se dokázala otáčet a vysunout nahoru i do strany. Dále pochopitelně nechybí ruční ovládání brzda a plynu a samozřejmě automatická převodovka - to vše pomáhá řídit bez zapojení nohou.

Ojetý Superb II v této úpravě opravdu nevyjde levně, zvláště když uvážíme, že pod kapotou tohoto kombíku je pouze dvoulitrový turbodiesel o výkonu 125 kW (170 koní) a uvnitř sice solidní, ale nijak zvlášť vyšperkovaná výbava Elegance. Přestavba tedy musela být velmi nákladná, ale pro kohokoli s vážným hendikepem je jistě velmi příjemné moci se někam přepravit, aniž by kohokoli žádal o pomoc. Inu, zdraví si za peníze nikdo nekoupí, ale o něco snadnější život zjevně pořídit lze.

