Jedna z nejlepších sbírek Porsche na světě rozmetaná výbuchem po letech zázračně ožila

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Travis Long, News and Observer

Kolekce amerického miliardáře se zdála být nadobro ztracena, nakonec tomu tak ale není. A to navzdory tomu, že vraky z ní byly v jednu chvíli na prodej v aukci.

V dubnu 2019 se v Severní Karolíně odehrálo tragické neštěstí. Kvůli chybě jednoho z dělníků došlo na explozi plynového potrubí, což si vyžádalo dva lidské životy. Mimo to bylo zraněno nejméně 18 lidí a poškozena byla i řada budov. Mezi nimi byla i ta patřící Bobu Ingramovi, někdejšímu šéfovi jedné z největších farmaceutických firem na světě a majiteli sbírky exkluzivních Porsche. Právě ta byla z velké části zdevastována, což Ingram oprávněně popsal jako „nejsmutnější den našich životů“. Pro jeho sbírku totiž nehořel pouze on či jeho rodina, ale také sama automobilka, která ji oficiálně označovala za jednu z nejlepších soukromých sbírek světa.

Loni se zdálo, že je s ní amen a některé z nejvzácnějších zuffenhausenských vozů jsou nenávratně ztraceny. V aukcích společnosti Copart se totiž objevilo hned několik Porsche pocházejících stoprocentně z ní, nakonec se ale muselo stát něco jako zázrak. Ingram si ale buď prodej rozmyslel nebo celá operace měla pozadí, které zatím nebylo objasněno a není zřejmé ani ze slov majitele.

Ingram totiž v tiskové informaci samotného Porsche uvádí, že po incidentu zejména čtyři exempláře působily zcela na odpis, a to včetně extrémně vzácného Porsche 356 B Carrera GTL Abarth, které se mělo v létě roku 2019 stát ozdobou přehlídky Concours d'Elegance konané v Pebble Beach. „Měli jsme však štěstí, že navzdory bohaté závodní historii nikdy nebylo poškozeno při vážnější havárii. Hliníková karoserie byla ve skvělé kondici, stejně jako šasí. Jen díky tomu jsme za čtyři měsíce zvládli to, co by jinak trvalo léta.“

Jeden z nejvzácnějších kousků Ingramovy sbírky je tak dnes znovu ve špičkovém stavu, přičemž podobně lze smýšlet také o zbytku. Pro něj jde prý o více než jen o vozy, které mají hodnotu několika milionů. Místo toho jde o objekty, které spojují jak celou rodinu, tak i fanoušky německé automobilky. Všechny jsou proto v provozuschopném stavu a třeba rez je v jejich případě neznámý pojem.

Sbírku si nicméně neužívá jen Ingram a jeho rodina, vyzkoušet je může v rámci zákaznického programu skoro každý. Působivé přitom je, že s výjimkou Porsche 935, které je určeno jen na okruhy a s nímž jezdil Jeff Zwart na Pikes Peak, mohou veškeré exempláře ze sbírky na veřejné silnice. Platí to i v případě závodních vozů, mezi něž patří třeba Porsche 906 Carrera 6. Jeden z Ingramových synů navíc kolekci i nadále doplňuje unikátními vozy, jenž chce rodina zachovat pro budoucnost.

„Tou nejzajímavější věcí jsou vždy příběhy, které jsou s těmito auty spojeny. Může se jednat o jejich závodní minulost nebo osudy jeho původního majitele. Díky naší sbírce se tak vlastně stáváme součástí historie,“ uvedl Cam Ingram. Jeho otec pak jen dodal, že „možnost postarat se o tyto vozy je pro nás ctí“. Ať už se tedy stalo cokoli, na prodej žádného z exemplářů nyní nedojde. Už jen proto, že jeho životním krédem je stejně jako v případě Porsche „nevzdávat se, dokud máte šanci“.

Ingramova kolekce je zpět v plném lesku, i když byla rozmetána výbuchem plynu a část poškozených aut byla jednu chvíli na prodej. Do budoucna v ní má exkluzivních aut dokonce ještě přibýt. Foto: Porsche

