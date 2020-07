Vzácný sen automobilových puristů je k mání skoro nejetý, stojí ale podle toho před 2 hodinami | Petr Prokopec

Vzniklo jen 483 kusů tohoto stroje, většina jistě posloužila k tomu, k čemu byla určena a ty ostatní běžně nejsou na prodej. Jedna vzácná Honda NSX-R s nízkým nájezdem ale aktuálně k mání je, ve špičkovém stavu.

V roce 1993 změnila Honda svět sportovních aut. Až do té doby totiž japonské vozy sice byly považovány za schopné, ovšem nikoliv za soupeře zejména evropské ligy zastoupené hlavně značkami Porsche a Ferrari. Tehdy zcela nová NSX první generace však bylo více než to. Kupé se i díky Ayrtonu Sennovi, který napomáhal s vývojem, stalo dokonalým nástrojem k řezání zatáček, ať již na silnici nebo na okruhu. Zároveň ovšem přineslo do branže dosud nevídanou praktičnost a každodenní použitenost. Něco takového vrcholná konkurence nečekala a zároveň na to ani nebyla připravena.

Původní Honda NSX se od té doby stala pojmem, stejně jako třeba Toyota Supra čtvrté generace, jenž na trh přišla o pouhý rok později. I díky tomu se novodobí nástupci stali spíše terčem kritiky než potlesku. Zatímco ten první totiž přišel s komplikovaným hybridním ústrojím a pohonem všech kol, ten druhý pro změnu vybral sklady BMW s větší vehemencí, než by se to fanouškům líbilo. Neznamená to nicméně, že na vozech z 90. let nenajdeme chybičky. Ostatně vědoma si toho byla již při debutu NSX i samotná Honda.

Značka proto v roce 1992 přišla s variantou NSX-R, která se rozhodla jít víceméně nekompromisní cestou. Honda přitom většinu snah zasvětila odlehčování, z vozu proto zmizela část tlumícího materiálu či komfortní prvky jako audiosystém a klimatizace. Elektrická okénka nicméně zůstala zachována kvůli zachování alespoň částečného komfortu. Kožená elektrická sedadla ovšem padáka dostala, přičemž na jejich místo se nastěhovaly karbon-kevlarové skořepiny vyrobené na míru tohoto modelu firmou Recaro.

Kupé se dále dočkalo titanové řadicí páky, jejíž inspiraci Japonci našli u McLarenu F1. Tým Formule 1 totiž v dané době s automobilkou spolupracoval, přičemž jeho první silniční vůz měl dokonce dostat její motor. Tento projekt ale nakonec zamířil mnichovským směrem, přičemž na rozdíl od zmíněné nové Toyoty Supra vůči těmto krokům asi nikdo nic neměl. Ostatně jen díky tomu jsme tu po dlouhá léta měli nejrychlejší vůz planety poháněný atmosférickým 6,1litrovým dvanáctiválcem z produkce BMW.

Vraťme se ale zpět k NSX-R, jež rovněž přišla o posilovač řízení a standardní volant, který byl nahrazen sportovní variantou Momo bez airbagu. Zmínit lze také tenčí skla či menší baterii, stejně jako kovaná hliníková kola Enkei - tohle auto opravdu bylo a je snem puristů. Celkově přitom Honda ušetřila nemalých 120 kilogramů, na vahách tak NSX-R vykázalo pouze 1 230 kg. Oproti tomu přitom stál výkon okolo 300 koní, jenž ovšem nikdy nebyl změřen přesně, a to kvůli gentlemanské dohodě japonských výrobců.

V zemi vycházejícího slunce totiž v 70. letech začaly řádit motorizované gangy, kvůli kterým nakonec došlo k omezení nejvyšších rychlostí aut na 180 km/h. Z toho důvodu vlastně neexistoval důvod, proč mít pod kapotou větší než 280koňové stádo, které se stalo výkonovým stropem. Na papíře se dohody většina výrobců držela, v reálu méně.

U Hondy NSX-R je tak stejně jako u standardního provedení uváděn výkon 280 koní, a to jisté přepracování. Toho se dočkala i převodovka, tedy pětistupňový manuál, jenž se dočkala kratšího stálého převodu. Sprint potřebný z klidu na stovku se tak zkrátil z 5,5 sekundy na rovných 5 sekund, souběžně s tím ovšem poklesla i maximálka, a to z 270 na 262 km/h. Tachometr ocejchovaný do 340 km/h tak byl poněkud optimistický.

Je ovšem jisté, že zrovna tento nedostatek fanouškům nevadí. Zvláště když NSX-R patří mezi nejvzácnější vozy světa, neboť celkově od listopadu 1992 do září 1995 vzniklo pouze 483 exemplářů. Každý se přitom dočkal pravostranného řízení a byl určen pro japonský trh. To nejlepší si tedy Honda nechávala pro svou klientelu. Náprava je však tu, neboť jedno NSX-R je aktuálně na prodej, a to ve špičkovém stavu.

Vůz z roku 1993 najel pouze 49 617 kilometrů, což za 27 let skutečně není skoro nic. Až do roku 2000 je navíc vlastnil první majitel, který si původně objednal červený lak Formula Red. Mezi lety 2016 a 2018 nicméně došlo k přelakování na bílo, což bylo přání nového vlastníka. Ten si však kupé dlouho neponechal, přičemž jeho nástupce se rozhodl pro návrat do originálního stavu, což se netýká pouze laku.

NSX-R se totiž dočkalo kompletní demontáže, během které byla prozkoumána každá skulina a každý šroubek. Cokoliv nepatřičného pak bylo hozeno přes palubu a nahrazeno pouze originálními komponenty. Generálky se pak ostatně dočkal i motor a převodovka, vůz tak i nadále nabízí stejnou dynamiku a výkon jako nový. Není proto překvapivé, že k mání je za 285 tisíc dolarů, tedy více jak 6,7 milionu Kč. Leckteré nové Ferrari dnes koupíte levněji.

