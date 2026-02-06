Jedna z posledních málo jetých Škod Fabia RS TDI po 1. majitelce je na prodej. Není levná, i když rezne
6.2.2026 | Petr Miler
Když jsme před pár léty přemítali nad tím, zda má smysl koupit ojetou původní Fabii RS, když její ceny konečně klesly, ani jsme netušili, že jde o vzácný moment, kdy lze ještě vybírat z různě ojetých exemplářů za ještě nějak přijatelné peníze. Od té doby z trhu Fabie RS TDI prakticky úplně zmizely - některé byly „dojety”, jiné nabourány a ta hrstka zbývajících kusů obnáší pár extrémně ojetých vozů a sem tam méně jetý vůz za neskromnou cenu.
Nepřeháníme ani trochu, v tuto chvíli vidíme na různých inzertních portálech v Evropě pouhé jednotky dostupných exemplářů, což je z milionů nabídek ojetin na trhu až neuvěřitelně málo. Jen dvě auta mají navíc najeto méně než stovky tisíc kilometrů a mezi touto dvojkou aspoň trochu září vůz, který vidíte na fotkách níže. A to nejen tím, že je rudý.
Nabízen je jako auto po stále první majitelce, což je neobvyklé na druhou. A byť není ve stavu vysloveně 1A, jeho velmi solidní kondicí nelze rozporovat. Tento červený kousek sice sjel z výrobní linky v roce 2005, od té doby ale najel jen 56 500 mil, tedy asi 91 tisíc kilometrů. Z primárního údaje o ujeté vzdálenosti ale tušíte první nedokonalost. A ještě je tu jedna.
Nejdřív lepší zprávy - asi jen 4 300 km najížděných za rok je na dieselové RS mimořádně malá a na stavu je vidět. Auto uniklo většině obvyklých, nutno dodat laciných úprav a jindy vysleplá světla, zoxidovaná koncovka výfuků či jiné typické neduhy v tomto případě nejsou patrné. Ani na fotkách interiéru není vidět drastické opotřebení. Po otevření dveří jsou vidět i stále velmi zachovalé sedačky stvořené specificky pro tuto verzi, jejichž výraznější boční vedení jindy dostává na frak. Drobné neduhy se najdou, ale buďme realisté - vybírat si opravdu už není z čeho, alternativy jsou jen podstatně horší.
Tahle má ještě dva nedostatky. Fakt, že jde o britský vůz, není až tak zásadní, předělat auto na levostranné řízení není zase tak složitý úkol, třebaže nákup prodraží. Horší je už pokročilá koroze prahů a spodních hran dveří, docela překvapivá věc na 21letou škodovku s tak malým nájezdem. Není to nic neřešitelného, půjde to opravit, ani to ale zadarmo nebude. Navíc je otázkou, co nevidíme...
Technický stav má jinak být podle prodávajícího bezvadný v každém ohledu. Snad tedy lze dál počítat s tím, že tato verze Fabie I dostala pod kapotu naftový čtyřválec 1,9 TDI s 96 kW (130 koní) a 310 Nm. Očekávat tak dosažení stovky pořád za 9,6 s a maximálku 204 km/h, které se ve spojení se spotřebou 5,6 litru nafty na 100 km svého času stačily na statut legendy. Ty doby pamatuji, jako mladému „petrolheadovi” mi přišla Fabia RS TDI spíš k smíchu, s odstupem času ale musím uznat, že své kouzlo prostě měla.
A má ho dodnes, cestou k laciné ojetině ale opravdu nepředstavuje. Každá legrace něco stojí a tahle vyjde docela draho - 6 500 liber znamená asi 182 000 Kč, což je na 21 let starou Fabii v té kondici soda. Přidejte snadno 50 až 100 tisíc za doladění a dovoz a máte před sebou skutečně drahý špás. Ale tak to zkrátka je, tohle je jistě jedno z posledních málo jetých eReS s motorem TDI s jasnou historií v prodeji. Takto zachovalé kusy se v nabídce vídají tak málo, že rez musíte brát jako charakterový bonus...
Původní Fabia RS ještě s motorem TDI je dnes i v takovém stavu raritou. Tato je k mání v Británii od první majitelky, dokonalá ale opravdu není. A levná už vůbec. Foto: M. K., publikováno se souhlasem
Zdroj: 2005 Skoda Fabia 1.9 TDI vRS 5dr@Autotrader.co.uk
