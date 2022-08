Jedna z posledních vyrobených Škod 120 je k mání dodnes skoro nejetá, jde o raritu mezi raritami před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genex Automobile und Technik, publikováno se souhlasem

Zavřete oči a zkuste se přenést do roku 1989. A nebo je klidně otevřete, protože tohle auto to udělá za vás. Kdo má zálusk na opravdu vzácnou stodvacítku v téměř dokonalém stavu, toto je jeho šance.

Existuje několik aut, která se stala v dobrém i zlém symboly někdejšího socialistického bloku. V našich končinách jím byla především Škoda 120, nejobvyklejší verze modelu 742, která - ač byla jen jedním z mnoha - jí vlastně dal jméno. Jezdit stodvacítkou byla svého času norma, ne však proto, že by takové auto všichni chtěli, ale protože si většina lidí jiné nemohla koupit, i kdyby na něj náhodou měla peníze.

O dominantní početní zastoupení verze 120 s motorem 1,2 (přesně měl objem 1,174 litru) o výkonu 38,3 kW se postarala nejen relativní dostupnost, ale také fakt, že se jako jediná vyráběla od samého počátku výroby modelu 742 až téměř do jeho definitivního konce. Tohle auto vznikalo od srpna 1976 až do prosince 1989, kdy bylo vyrobeno 1 068 189 exemplářů (taková Škoda 130 je s 49 749 vyrobenými vozy vedle toho něco jako Ferrari F50) a dnes před sebou máme jeden z kousků, které příběh stodvacítky uzavíraly.

Ačkoli mnozí žijí v tom, že Škoda 120 žila tak nanejvýš do poloviny 80. let, realita je jiná, poslední vyrobené vozy vznikly skutečně až v prosinci 1989, tedy dávno po začátku výroby Favoritu. Během posledního roku jich bylo vyrobeno 34 387, což opravdu není mnoho, po létě 1989 navíc vznikla už jen hrstka aut. A dnes před námi stojí jedno z nich.

Bylo vyvezeno do Německa, kde bylo poprvé přihlášeno v srpnu 1989. Mělo jen dva majitele a a ni jeden z nich mu za uši moc nedal - s touhle šedomodrou krasavicí jezdili jen velmi zřídka a většinu času ji garážovali. Před sebou tak máme skutečně vzácný kus jinak tuctového vozu ve zcela výjimečném stavu.

Není úplně nejetý, 43 tisíc km na tachometru za 33 let ale nestojí za řeč. Stav odpovídá - i když je téměř zcela původní, na autě není patrné téměř výrazné žádné opotřebení a vypadá, jako by z výrobní linky sjelo spíše před 3 roky. Prodávající, německý specialista na podobné rarity, říká, že jej netrápí koroze a technicky je tak fit, že s ním můžete rovnou odjet.

Je to zkrátka atraktivní nabídka, atraktivitu ceny 5 900 Eur zvažte sami. Při současném kursu uměle zařízeném ČNB je to 144 tisíc korun, což na poměry posledních let není zase tak moc za tak výjimečnou stodvacítku. Ale také to není málo na relativně primitivní auto, kterého svého času všude jezdily mraky. Jak jsme ale zmínili, narazit dnes na takový kousek v prodeji je raritní událost, tuplem pak jde-li o takový, který už skoro ani nepoznal chvíle, kdy v českých zemích ještě vládli komunisté.

Foto: Genex Automobile und Technik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

