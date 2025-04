Jedno z aut snů obyčejných Čechů z 90. let jde pořád koupit zánovní po 1. majiteli, v podstatě za babku včera | Petr Miler

Od té doby jsme jako společnost ohromně zbohatli, takže většina lidí dávno sní o jiných autech, zkraje 90. let byl ale snem nový Golf v jedné z módních edic zasvěcených hudbě. Tehdy takové auto nemohl mít skoro nikdo, dnes může mít pořád to samé skoro každý. A to je jako nové.

Čas nejde vzít zpátky, říká se. Je to pravda, současně je ale třeba dodat, že některé věci lze prožít znovu s jistým časovým odstupem. Pravda, nemusí to být později úplně ono, s ženou vašich snů už si asi v 50 letech neprožijete totéž, co byste prožili ve 20, pořád je ale lepší začít později než vůbec. Podobně je to s auty - mít určitý vůz v jistých dobových kulisách nový lze jen jednou. Mít jej ale skoro nový v kulisách jiných? To jde i později.

Přesně takovou šanci skýtá VW Golf třetí generace, který vidíte na fotkách níže. Pochází z roku 1995, kdy šlo o sen mnohých Čechů a Slováků, kteří si pár let od nového nabytí po dekády marně vyhlížené svobody mohli koupit kdeco. Naše kupní síla ale byla pořád malá, prodeje nových vozů ve srovnání s nejlepšími roky éry existence České republiky byly zanedbatelné a mimo aut domácí Škody se neprodávalo skoro nic, neměli jsme na to. Kdybyste se ale do těch časů chtěli vrátit, teď můžete, protože jeden krásný VW Golf III je aktuálně k mání v nevídaném stavu a s nevídanou historií.

Navzdory 30 letům existence měl totiž jednoho jediného majitele, který s ním najel jen 79 tisíc kilometrů, což je na tak dlouhou dobu opravdu velmi málo. A ani na chvíli vás nenechá pochybovat, že by najel víc, spíš byste mu hádali podstatě míň. A není to jeho jediná světlá stránka. Pokud zastáváte přístup, že „co na autě není, nemůže se pokazit”, znovu tento vůz oceníte. Nemá totiž turbodmychadlo, elektrická okna ani vyhřívaná sedadla. Nemá skoro nic - je to sice akční model Rolling Stones (možná ho ještě pamatujete, prodával se i u nás vedle dalších hudebních edic Pink Floyd a Bon Jovi), což není překlad slov „chudá výbava” do jiné řeči, ale britská hudební skupina, nicméně ve výsledku to tak působí.

Za prvky výbavy tu lze označit... sedadla s barevnými fleky? Opravdu tu není skoro nic, možná originální autorádio, jak se u hudební edice sluší. Měřítka v roce 1995 byla zkrátka jiná. Tenhle kousek byl prodán jako nový v Německu, kde zůstal po celou dobu v rukou jediného majitele, který jej víc než cokoli jiného garážoval. Zmíněná kilometráž znamená, že jezdil něco přes 2 500 km ročně, což opravdu není prakticky nic. A jeho opotřebení je tak zanedbatelné, že kdyby tachometr někdo stočil na desetinu, budete tomu věřit. Přesto stojí velmi přijatelných 6 650 Eur, tedy asi 165 tisíc Kč, což je na takovou raritu a lístek do minulosti láce.

Jasně, na 30leté auto to není nic, ale podívejte se na samotný vůz, něco takového jste dávno nemohli vidět. Rok 1995 byl tím, kdy se Golf III pomalu loučil se světem, takže jde o jeho časově vrcholnou evoluci, která s typickým nenuceným designem neurazí ani dnes. Netknutý interiér je pozoruhodným mementem, motor 1,6 s výkonem 75 koní také neurazí, však jej Volkswagen používal v nezměněné podobě i o mnoho let později. Golf III s ním nejezdil nikdy špatně, ostatně emisní normy Euro jej na rozdíl od jejích pozdějších nástupců příliš nedusí. Jestli je to za zmíněnou sumu rozumná koupě, posuďte sami, nám to přijde přinejmenším jako zajímavá nabídka.

