Jedno z nejdražších obytných aut v prodeji přetéká výbavou, má i garáž. A říká si příhodně: Palác před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Niesmann Bischoff Campers Nederland, publikováno se souhlasem

Obecně vzato existují i dražší obytné vozy, obvykle jde ale o na míru vyrobené speciality, nikoli sériové stroje, které můžete mít hned i úplně nové. Tento výbavou našlapaný německý motorhome je výjimkou.

Na první pohled vypadá tento stroj od firmy Morelo Reisemobile jako obyčejný autobus, stačí ale překročit práh kódovaných vchodových dveří a ukáže se vám luxusní příbytek s výhledem na všechny strany. Německý výrobce nabízí svůj model jménem Palace v jeho aktuálním provedení už třetím rokem a v prodeji se nyní objevil jeden plně vybavený exemplář, který se řadí mezi vůbec nejdražší hotely na kolech na současném trhu.

Věrný svému označení má tento Palác stěny ze slitiny hliníku a sklolaminátu a nabízí komfort, který může závidět nejeden majitel zděného stavení. Vnější rozměry jsou definovány výškou 3,72 metru, délkou 10,25 metru a šířkou 2,5 metru. Uvnitř je tak dost prostoru pro všechno myslitelné, v zadních partiích dokonce najdeme vyhřívanou garáží pro jeden motocykl nebo automobil velikosti Smartu.

Uvnitř čeká na obyvatele vybavený interiér se všemi standardy drahého bydlení. Kromě obytné plochy s koženými sedačkami a dřevěným nábytkem je přítomna plně funkční koupelna s umyvadlem, oddělená toaleta a ložnice pro pána domu na kolech. Kuchyňský kout dostal sporák se třemi plotýnkami anebo 190litrovou lednici. K dispozici je dále podlahové vytápění, příjemné klima obstará inteligentní ventilační systém. Pozoruhodná je i střecha tohoto příbytku, kde najdeme nejen nezbytné otvory přivádějící dovnitř světlo a čerstvý vzduch, ale také solární panely, satelitní přijímač, techniku klimatizace... Je tu skutečně vše.

Tekutiny má na starosti 410litrová nádrž na pitnou vodu, naopak odpad stéká do 280litrových barelů. Při cestách na dlouhé vzdálenosti bez kontaktu s civilizací pomůže satelitní navigace na palubní desce, svižné dojetí do cíle zaručí sedmilitrový turbodiesel o výkonu 300 koní propojený s osmirychlostní automatickou převodovkou. Dlouhý „autobus” vznikl na kombinované platformě Mercedesu Atego. A protože jde o variantu se stáním pro dopravní prostředek, má i větší nádrž na 280 litrů nafty.

Je to absolutně plně vybavený exemplář a kdybychom měli projíždět všechny příplatkové výbavové prvky jeden po druhém, budeme na to potřebovat několik á-čtyřek. Všechny podstatné speciality vám ukáže přiložená galerie, my už jen dodáme cenu. Ta běžně začíná výrazně pod hranicí 400 tisíc Eur (9,78 milionu Kč), tady se ale bavíme o provedení, které dostalo příplatky za 119 875,50 Eur přesně, to je více jak 2,9 milionu Kč. Sakum prásk tu tedy máme obytný vůz za 503 136 Eur, což jest 12,3 milionu Kč. A je takto k dispozici nejetý skladem - budete se muset snažit, abyste v prodeji našli něco okamžitě dostupného v luxusnější specifikaci.

Morelo Palace Liner 99 GSB na podvozku Mercedesu Atego s rozsáhlou příplatkovou výbavou je jedním z nejdražších a nejluxusnějších sériových obytných aut v aktuálním prodeji. Jeho jméno snad ani moc nepřehání. Foto: Niesmann Bischoff Campers Nederland, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.