Jedno z nejkrásnějších aut pro normální lidi lze i s motorem V6 pořád koupit sotva jeté, ne až tak draho

/ Foto: Marcel van Thiel, publikováno se souhlasem

Je to symbol hned několika věcí, které byly a už stěží kdy budou. Vůz z dob, kdy si automobilky klidně nechaly udělat design od Pininfariny, nebály se kupé a pod kapotu mohly vměstnat velký motor bez turba - Peugeot 406 Coupe.

Kdysi jsme vám ukazovali přehled nejhezčích aut od Pininfariny, která nejsou Ferrari. Bylo to převážně historické exposé, neboť časy, kdy si obyčejné automobilky mohly v rámci svých marží dovolit investovat do designů vytvořených nezávislými studii, jsou dávno pryč. Dnes téměř veškerý designový vývoj probíhá v rámci interních struktur velkých automobilových koncernů jako primárně levnější řešení. Zda i lepší, zvažte sami.

Jedno z posledních aut, která tuto éru ještě stihla zažít, byl Peugeot 406 Coupe. A mezi odkazovanými Pininfarinovými stroj měl své velmi čestné místo. Tohle auto přišlo na svět v roce 1997, přesto dodnes dokáže ohromit svými elegantními a nadčasovými liniemi. A nejen tím - už fakt, že jde o kupé mainstreamové značky, je z dnešního pohledu nevídané. Nemluvě o technice pod kapotou, problémem nebylo koupit ani šestiválce s manuálem. Devadesátá léta byla v tomto ohledu velmi svobodným obdobím.

Pokud byste po tomto autě i dnes zatoužili, nedivíme se. Narazit na něj v prodeji ale už není jednoduché, na celém Mobile.de je dnes nabízeno 38 aut a předpoklad, že po celé Evropě jich nenajdeme více než pár set, patrně není nemístný. Navíc je třeba dodat, že většina těchto vozů je dávno za zenitem se stovkami tisíc ujetých kilometrů a s léty mizerné péče X-tých majitelů. Vůz na fotkách níže je ale jiný.

Ačkoli to není vysloveně „uloženka” - auto od roku 1999 najelo něco přes 57 tisíc km -, mělo dodnes jen dva majitele, kteří jej především garážovali. Je v kompletně originálním stavu, sotva jsou na něm znát známky nějakého opotřebení a má kompletní servisní historii. Dokonce ne až tak dávno dostal nové rozvody. Takto zachovalý 406 Coupe v jedné z jeho typických barev - decentní šedé - se opravdu nevídá.

Co je podstatné, pod kapotou je to nejlepší, co šlo do 406 Coupe koupit, tedy třílitrový šestiválec s výkonem 190 koní. Dnes to opravdu není velký výkon, šestiválec je ale pořád šestiválec a k decentní eleganci téhle čtyřistašetky se hodí. Převodovka je bohužel automatická, ale tohle kupé bylo vždy spíše pro parádu než na nějaké sportování.

Specifikaci si ale u takových rarit už nevyberete, přes drobné nedokonalosti právě v tomto ohledu je to pořád fascinující ukázka toho, co bylo, není a nebude. Pro obyčejné lidi dnes mainstreamové automobilky nenabízí prakticky nic, co by se 406 Coupe alespoň blížilo. Vůz s designem, který čtvrtstoletí odolá jako nic? Se dvěma dveřmi? A motory V6 pod kapotou? Už téměř neexistuje auto, které by splnilo kteroukoli z těchto podmínek, natož pak všechny tři najednou.

Požadovaná cena 10 500 euro, tedy asi 265 tisíc Kč, není s ohledem na všechno zmíněné nijak zvlášť přehnaná. Majitel hovoří o unikátní možnosti něco takového dnes koupit a obáváme se, že příliš nepřehání, 406 Coupe v prodeji jen ubývá.

Tenhle Peugeot 406 Coupe vypadá dodnes zánovně a může být váš. Jeho cena se nezdá být přehnaná. Foto: Marcel van Thiel, publikováno se souhlasem

