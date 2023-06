Jedno z nejkrásnějších francouzských aut posledních dekád se dá koupit dodnes zánovní v parádní specifikaci před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Anthony, publikováno se souhlasem

Je fascinující vidět, jak krásná a noblesně působící auta dokázali Francouzi ještě před pár dekádami dělat. Přidejte si k tomu, že jde kupé s motorem V6 a máte před sebou něco dodnes žádoucího. Zachovalých Peugeotů 406 Coupe už je minimum, toto je ale jeden z nich.

Když jsme psali o nejhezčích aut Pininfariny, která nejsou Ferrari, Peugeot 406 Coupe mezi nimi měl své čestné místo. Tohle auto přišlo na svět v roce 1997 a je dodnes mimořádně elegantní. Může být žádané těmi, kteří chtějí relativně normální auto za málo peněz, ale touží po designu nejslavnějšího studia světa. Ojeté kousky se běžně dají koupit do 100 tisíc korun a v prodeji se najdou i šestiválce.

Jenže všechny tyto exempláře mají najeto 200, 300 tisíc kilometrů a podle toho vypadají. S pečlivou údržbou by to možná nebyl problém, tu ale auta od několikátého majitele obvykle neměla. A pokud nechcete 20 let starou ojetinu se vším, co k tomu obvykle patří, můžete se tak nanejvýš dívat na fotky 406 Coupe a snít, jaké by to bylo, kdyby si člověk mohl tohle auto pořídit jako nové.

Pokud se s ale tímhle nechcete smířit, může vás potěšit zpráva, že se jedno dodnes zánovní kupé přece jen našlo. Je z roku 1999, takže k novému vozu má časově opravdu daleko, jenže za těch 24 let najelo jen něco málo přes 37 tisíc kilometrů a po naprostou většinu své existence stálo v garáži. Takže je opravdu jako nové, ani škrábance tu nejsou a interiér je sotva opotřebovaný.

Auto je kompletně originální a má za sebou všechny pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu. Skutečně byste s ním tedy měli dostat v zánovním stavu auto, které jako nové dávno sehnat nejde. Tenhle stroj má i lákavou modrou metalízu, ta správná litá kola a téměř optimální techniku - pod kapotou třílitrový šestiválec se 192 koňmi, jen bohužel spojený s tehdy ještě nepovinným automatem. Přesto nejede zle - na stovku mu to trvá jen 7,9 sekundy a rozjede se až na 235 km/h. Na prahu elektrické éry s maximálkami aut mezi 160 a 180 km/h je to vlastně docela raketa.

Interiér se světlou kůží je stejně lákavý jako exteriér, méně přitažlivá je ale cena. Podobné „relikvie” někdy stojí až nesmyslné peníze, za což bychom požadovanou sumu 15 900 Eur, tedy asi 378 tisíc korun, neoznačili. Ale málo peněz to není. Na druhou stranu, za tak krásné auto v tak raritním stavu? Přijde nám to docela fér, v celém evropském prodeji dnes nenajdete nic srovnatelného.

Tenhle Peugeot je dodnes zánovní a opravdu krásný. Může být váš, jen ne úplně levně. Foto: Anthony, publikováno se souhlasem

Zdroj: Peugeot 406 Coupé V6@youngtimers.fr

