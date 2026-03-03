Jedno z nejošklivějších aut posledních je nejen ošklivé, pod tíhou nákladu se hroutí a rozpadá
Petr ProkopecTohle auto vypadá všelijak, dobrému služebníkovi byste to ale snadno odpustili. Teoreticky by jím měl být, má až 1 173 kg nákladu. Jenže jeho nákladový prostor kolabuje už při pouhých 650 naložených kilech.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Jedno z nejošklivějších aut posledních je nejen ošklivé, pod tíhou nákladu se hroutí a rozpadá
3.3.2026 | Petr Prokopec
Tohle auto vypadá všelijak, dobrému služebníkovi byste to ale snadno odpustili. Teoreticky by jím měl být, má až 1 173 kg nákladu. Jenže jeho nákladový prostor kolabuje už při pouhých 650 naložených kilech.
Pokud někdo miluje pick-upy ještě víc než Američané, jsou to Australané. Loňská hitparáda nejúspěšnějších modelů na tomto trhu totiž na prvním, třetím i čtvrtém místě počítá právě s tímto typem aute, navíc celé pódium má před zbytkem startovního pole pořádný náskok. Prvního Fordu Ranger se totiž prodalo 56 555 kusů, zatímco druhá Toyota RAV4 měla na kontě 51 947 registrací a třetí Hilux zamířil k 51 297 zákazníkům. Čtvrté Isuzu D-Max pak sice zabodovalo jen v 26 839 případech, i to je ale ve finále velmi dobrý výsledek.
Loňský rok pochopitelně nebyl v ničem výjimečný, pick-upy se v Austrálii na vrcholu prodejních žebříčků drží dlouhodobě. Nemůžeme se tedy divit ostatním výrobcům, že by Fordu, Toyotě a Isuzu pár zákazníků odlákali. Jenže pokud u toho budou dělat přešlapy jako Kia, může to vést nejen k nezájmu o jeden konkrétní model, ale ke zhoršení reputace celé značky. Dobrou zprávou pro Korejce ovšem je, že vše mohou napravit jednou ranou. Jen to nebude levné a musí k tomu být svolní.
Centrem veškerých problémů je pick-up Tasman, který se poprvé ukázal na podzim 2024. Publikum však nepropuklo v jásot, místo toho se začalo ozývat bučení - po stránce designové totiž moderní Kia připomíná spíš staré sovětské náklaďáky, které za krasavce nikdy neplatily. Značka se dlouho vzhled snažila obhajovat, nakonec však rezignovala a zkoušela vůz protlačit alespoň skrze techniku a pak slevy. Jenže nakonec nezabodovaly ani ty, za loňský rok tak bylo zákazníkům dodáno jen 4 196 aut.
Celou tuto produkci ale Kia dost možná bude muset - a nejspíš by i měla, pokud chce, aby Tasman vůbec měl nějakou budoucnost - vykoupit zpátky. Australský magazín Car Sales totiž při testech zjistil závažnou konstrukční vadu, která se týká korby auta. Ta by dle oficiálních údajů výrobce měla v závislosti na zvoleném motoru a pohonu kol pobrat 1 017 až 1 173 kg. Není to málo, ale jde přibližně o průměr v segmentu, některé verze Rangeru a Hiluxu jsou na tom ještě o zhruba 150 kilo lépe.
Kolegové, s jejichž laskavým svolením vám následky můžeme přiblížit i obrazem, ale při svých testech nezacházejí až do takových krajností, místo toho korby pick-upů zatěžují dvěma identickými kvádry, z nichž každý váží 325 kg. Mluvíme tu tedy o 650kilové zátěži, která je vždy ukotvena s pomocí sériových háčků a oček, jimiž jsou korby vybaveny. A přesně tak probíhal i test Tasmanu, u nějž kolegové zažili něco, co nikdy předtím. Po „přikurtování“ nákladu se totiž bočnice korby zhroutily natolik, že se zavření zadního víka stalo prakticky nemožným. A zadní partie se začaly rozpadat do takové míry, že jedna jejich část odírala druhou.
Protože si kolegové chtěl ověřit, že nešlo o problém jednoho vozu, přistoupili po testu Kie Tasman X-Line ještě k testu verze X-Pro. Problúem se ale opakoval a odhalil zásadní konstrukční nedostatek. Korejci totiž úchyty neinstalovali do podlahy, jak je obvyklé, nýbrž pár centimetrů nad ni, a sice do oněch bočnic. Těžko pak říci, k jakým přistoupili testům, a zda během nich náklad vůbec uchytili, na obrovské pochybení ale sami nepřišli.
Australané již s výsledky svého testu, stejně jako s veškerou dokumentací, seznámili australské zastoupení Kie, které vše následně předalo korejské centrále. Ta prý problém bere velmi vážně, další postup však neupřesnila. Jak jsme ale naznačili, prakticky jedinou možností, jak dosáhnout plné spokojenosti zákazníků, je vykoupení dosavadní produkce, u které bude následovat oprava podle nových specifikací. Poté je Kia může prodat jako certifikované ojetiny.
Prodej nových aut by však až do vyřešení kauzy měl být pozastaven, přičemž je otázkou, zda pomůže přesunutí úchytů na podlahu. Je totiž možné, že problém není jen v místě, kde se nachází, ale v samotné konstrukci bočnic. Něco takového se již nedá vyřešit na úrovni dealerství. Pokud pak navíc automobilka přistoupí k tak výrazné modernizaci techniky, může rovnou s lepším designem, což by z existující produkce paradoxně mohlo udělat ceněné sběratelské exempláře.
Tasman to dosud schytával hlavně za design, nyní se však ukázalo, že problematická je také jeho konstrukce. A to docela dramaticky. Foto: Car Sales, publikováno se souhlasem
Zdroj: Car Sales
Bleskovky
- Ironie osudu: Íránského vůdce pomohl zabít systém, kterým státy samy šmírují řidiče a potírají své odpůrce
včera
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
3.3.2026
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
Nejnovější články
- Spekulanti, kteří chtěli vydělat koupí jednoho z hrstky moderních Lamborghini Countach, dostávají milionovou lekci z chamtivosti
před hodinou
- Explodující prodeje Alfy Romeo v době, kdy nemá v nabídce jedinou žhavou novinku, říkají o současném světě aut vše
před 2 hodinami
- Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou... A s jakým dovětkem?
včera
- Finové vyřešili odvěký problém zimních pneumatik s hřeby, revoluční novinka by teď excelovala i v Česku
včera
- Tuningová firma říká, že nejlepší BMW už tu byla, upravila minulou generaci špičkového modelu s motorem, který už nekoupíte
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva