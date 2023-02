Jedno z nejošklivějších moderních BMW dnes koupíte za pakatel nevyužité i s technikou a luxusem řady 7 včera | Mirek Mazal

Krasavec to opravdu není, pokud jste ale smířeni s tím, že na vzhled žádné auto nejezdí, můžete právě díky tomu udělat velmi zajímavý obchod. Možná vůbec nejošklivější moderní BMW je totiž technicky totéž co řada 7, jen za méně.

Kandidátem na jeden největších designových přehmatů historie BMW je model 5 Gran Turismo kombinující snad všechny karosářské varianty aut z mnichovské produkce. Je to kříženec MPV, SUV, kombíku, liftbacku i sedanu a našly by se snad i jisté podobnosti s kupé, třeba bezrámová okna. Vzhledově nepovedený pokus vymanit se z obvyklých mantinelů automobilové produkce ale pod svým svým nevábným kabátem skrývá velice zajímavou techniku a fakticky to není vůbec špatné auto.

Ačkoli si totiž říká řada 5, ve skutečnosti jde o auto vzniklé úpravou techniky dobové řady 7 generace F01. Používá jeho platformu, motory, převodovky, zkrátka všechno. Díky tomu je na jednu stranu ošklivé auto velmi pohodlným, prostorným a díky výklopným pátým dveřím i praktickým autem. Co „hatchback řady 7“ ztrácí vzhledem, to získává plavnou jízdou ocenitelnou zejména po českých tankodromech. Gran Turismo se v zatáčkách kvůli vyšší světlé výšce a hmotnosti cca 2,1 tuny necítí úplně jako ryba ve vodě, kvůli tomu ho ale v Mnichově nevyvinuli.

BMW 5 GT patří na dálnice nebo silnice první třídy, v nejtypičtější verzi dokáže pracovat se spotřebou 7,5 litru nafty na 100 kilometrů. Řeč je o provedení 530d xDrive vybaveném dieselovým šestiválcem o objemu tři litry. Dává výkon 180 kW (245 koní), který míří na zadní kola přes osmistupňovou automatickou převodovku. Převlečená sedmička umí stovku překonat za 6,9 sekundy v maximálním komfortu, který BMW nabízí, přesto u zákazníků mnichovské automobilky neuspěla. Trochu se divíme, že Mnichov přesto vytáhl nepřímého nástupce v podobě šestkového GT, které je podobně „úspěšné”, ale to už je jeho boj.

Tento stav nyní mohou ocenit kupci, neboť nezájem na trhu nových aut se odráží i v bazarech. I když má tedy řada 7 daleko k cenovému držáku, Gran Turismo páté řady lze koupit ještě o desítky procent levněji než srovnatelné dárcovské limuzíny generace F01. 530d GT na fotkách níže lze koupit za pouhých 13 950 Eur (asi 329 tisíc Kč), ačkoli jde o do značné míry nevyužité auto s jen 133 tisíci km na tachometru, které má podle všeho ještě stovky tisíc najetých kilometrů před sebou. Sedmičky v obdobné specifikaci a stáří stojí klidně i o 50 % víc.

Pokud si tedy chcete užívat komfort BMW 7 a hodně ušetřit, třeba právě kus na fotkách níže z je vám po prvním majiteli a 0 nehodami na kontě k dispozici. Nejde o žádnou zbídačenou ojetinu, prodejce slibuje dobře udržovaného kočkopsa, který od pohledu nemá mnoho chyb. Šedá karoserie nemá jak ohromit, kožený béžový interiér s dřevěným obložením ale nepostrádá nádech luxusu. A výbava též není k zahození. Autu skutečně chybí jen atraktivnější vzhled a lepší reputace, racionálnímu člověku ale bude motor, podvozek i výbava bohatě stačit, zvlášť za takovou cenu. A není to zdaleka jediné takové auto, které se dnes dá v bazarech koupit, spíše jde příklad toho, nad čím má smysl popřemýšlet.

