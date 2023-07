Jedno z nejrychlejších luxusních rodinných aut historie se po pár letech dá koupit za cenu Škody Superb před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Noble House, publikováno se souhlasem

Napadlo by vás se po takovém autě vůbec shánět? Asi ne, pokud nepatříte mezi bohaté lidi, protože jej nejspíš považujete za exkluzivní zboží pro smetánku. Z původně víc jak pětimilionových cen ale snadno zbyla pětina, i když jde o auta od pohledu velmi zachovalá.

Je krásný, je výjimečný, je luxusní a je velmi rychlý. Možná nebyl prodejně nejúspěšnější, protože s jednou z klasických karoserií vtrhl na trh v době, kdy zákazníci začali i v luxusním segmentu toužit po trochu extravagantnějších koncepcích, to mu ale na výjimečnosti nic neubírá. Ještě v roce 2015 se mezi nejrychlejšími vozy svého druhu s 327 km/h maximálky zařadil na druhé místo a v roce 2017 se jeho novější verze dokonce nakrátko vrátila na absolutní vrchol žebříčku s 338 km/h. To není žádný dávnověk. Řeč je o Astonu Martin Rapide, sedanu tak mimořádném, že většina z nás ani nepomýšlí na to, že jej mohla řídit, natož pak vlastnit.

Tyto myšlenky nejsou neopodstatněné. Základní verze startovala svého času v přepočtu na 5 milionech Kč a příplatky si snadno vyhnaly i o miliony výš, existovalo tak jen pár aut s tříprostorovou karoserií, která by byla dražší. Jenže to byla cena nového vozu. Jako ojetina si Rapide ceny drží tak bídně, jak se prodával - i když se jedná o vozy staré snadno jen jednotky let, se kterými někdo najezdil jen pár desítek tisíc km, stojí klidně čtvrtinu až pětinu své původní ceny. A to je překvapivě málo.

Pravda, tyto starší verze nejsou tak rychlé, s 476 koňmi šestilitrového dvanáctiválce pod kapotou jsou ale zároveň všechno, jen ne pomalé. Zájem o ně na trhu ojetin musí být extrémně malý, protože ceny nejlevnějších kusů začínají v Evropě už okolo 1,1 milionu Kč a v USA jsou ještě níž. Zůstanete-li v Evropě a nepůjdete-li po tom úplně nejlevnějším zboží, mohou vaše oči spočinout třeba na kousku z fotek níže, který je časově starší - vznikl v roce 2011 - a nenajel toho úplně málo, jde o 145 tisíc km. Není to ale také bůhvíco a auto na pohled vypadá podle toho, co o něm tvrdí prodávající. Tedy že se o něj dosavadní majitelé velmi pečlivě starali a technicky i vizuálně je bez chyb. Za 1,4 milionu Kč zajímavá nabídky.

Pokud by vám neseděla stáří, kilometráž nebo tři majitelé v techničáku, stačí přihodit pár set tisíc a můžete mít vůz starý jen jednotky let s desítkami tisíc km klidně po prvním nebo druhém majiteli. Samozřejmě tím nechceme říci, že by cifry okolo 1,5 až 1,6 milionu korun byly málo peněz, ale ruku na srdce - čekali byste, že stále vyráběný model Astonu ze špičky jeho nabídky bude dnes k mání za cenu, za kterou dnes pořídíte Škodu Superb 2,0 TSI Laurin a Klement? My snad ani ne, a tak jsme se o to s vámi chtěli podělit.

Pokud zrovna pokukujete po novém sportovním sedanu a nemáte úplně hluboko do kapsy (protože na pořízení to pořád slušné peníze chce a provoz též nebude za babku), vezměte Rapide do úvahy - na výjimečnější auto v tomto segmentu narazíte jen zřídka. A když o tom někomu budete vyprávět, závistivci si možná alespoň na chvíli budou myslet, že řídíte trochu jiný Rapid a nebudou vám komplikovat život...

Vůbec nejlevnější ojetý Aston Martin Rapide v Evropě dnes stojí 1,1 milionu Kč, tento v tuto chvíli přijde na 1,4 milionu Kč a vypadá přesně tak noblesně jako v době svého vzniku. Není to za cenu lepší Škody Superb zajímavá nabídka? Foto: Noble House, publikováno se souhlasem

Zdroj: Noble House@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.