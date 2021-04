Jedno z nejvzácnějších BMW na 20 let zmizelo z dohledu, během nich jako by zastavilo čas před 2 hodinami | Petr Miler

Nejen auta, která někdo svého času koupil a „ustájil”, se mohou najednou zjevit na světle božím jako hotové stroje času. Tento vůz kdysi i jezdil, poslední dvě dekády ale jen čekal na svou další příležitost zazářit.

Asi není nutné dlouze vysvětlovat, co to je BMW M3 E30. Jde o původní em-trojku, která v podobě silničního auta jako jediná vznikla coby sekundární produkt závodních aktivit bavorské automobilky. A i kvůli tomu dodnes platí za tu nejryzejší a svým způsobem nejlepší. Jistě, nejrychlejší auto to dávno není, sám jsem ale kdysi měl tu čest s jednou jet a je to stroj, který vám rychle přiroste k srdci. Stačí okusit kouzlo převodovky s jedničkou řazení k sobě dolů kvůli snazšímu přeřazování mezi následujícími dvěma stupni a hned víte, že s tímto zvířátkem budete kamarádi.

Bohužel, takové věci jsou v posledních letech vyvažovány zlatem a případ M3 E30 není výjimkou. Zachovalé kousky jsou dnes dražší než prakticky jakákoli pozdější M3, často nevyjímaje i úplně nová auta. A vůz na fotkách níže přes úctyhodnou cifru na tachometru nebude jiné. Není to tedy žádná mimořádně výhodná nabídka, stroj je pozoruhodný hlavně tím, čím je a jakou má historii.

Jedná se o provedení Evo II z roku 1988, kterých vzniklo pouhých 500 pro celý svět a je tak jedním z nejvzácnějších BMW vůbec. Tento exemplář ve stříbrné barvě Nagaro byl vyroben v červnu 1988 jako 183. vůz celé série a jeho 2,5litrový čtyřválec posílá na zadní kola 220 koní přes pětistupňový manuál i se zvláštností zmíněnou v úvodu. Jako nový byl dodán do Velké Británie, než kvůli tomu ale ztratíte zájem, dodáme, že má levostranné řízení.

První léta své existence strávil na ostrově Wight, kde si skutečně užil. Na jeho odometru svítí číslo 163 368 a aukční firma The Market, která o jeho dražbě informovala tisk, říká, že jsou to kilometry. Podle nás jsou to ale míle, což by znamenalo 263 tisíc km. Tak či onak jde o vysoké číslo, na M3 E30 rozhodně, zvláště když uvážíme, že prakticky všechny kilometry byly najety v minulém tisíciletí. Jen první majitel auto řádně používal, přes krátké vlastnictví toho druhého se pak dostal k dosavadnímu, Londýňanovi, který vůz zavřel ve své kolekci a vůbec s ním nejezdil.

Vzhledem k předchozímu nájezdu se mělo za to, že M3 E30 Evo II číslo 183 už neexistuje, ona se ale jen schovávala v garáži dosavadního vlastníka. Ten bohužel zemřel a jeho bratr se jej s jistým časovým odstupem rozhodl z jeho pozůstalosti prodat. Samo o sobě by to bylo zajímavé, podívejte se ale na to, jak auto vypadá.

Ať už má najeto 160 nebo 260 tisíc km, je ve fantastickém stavu. Během oněch 20 let ve sbírce dosavadního vlastníka jako by zastavilo čas - nevidíme pořádně ani následky běžného časového stárnutí, natož pak opotřebení pramenící z jakéhokoli používání. Jen motorový prostor zjevně nese nějaké ty šrámy z asfaltových bitev, ale jinak? Stav 1A.

Prohlédněte si ale auto sami a pochopitelně, můžete si jej také koupit. Jeho aukce běží až do zítra a dosud nejvyšší příhoz činí 45 tisíc liber, tedy asi 1,35 milionu Kč. To by na jakoukoli M3 E30 bylo málo, u této tak nebylo ještě dosaženo rezervní ceny (ta konkrétně není známa) a aukční firma očekává prodej za nejméně 80 tisíc liber (2,4 milionu Kč). Hodně peněz za tak starý a „olítaný” bavorák, ale tak už to zkrátka je, tento je navíc opravdu v pěkném stavu a s neobvyklou historií.

Tohle auto na dvě dekády zmizelo z dohledu kohokoli krom svého majitele, světu jej vrátila až jeho smrt. Nyní je na prodej v aukci v pozoruhodném původním stavu, vzhledem k nájezdu a intenzivnímu používání během prvních 10 let rozhodně. Foto: The Market

