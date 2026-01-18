Jedno z nejvzácnějších a nejpodivnějších Lamborghini se objevilo v prodeji nejeté, hotový Batmobil stojí absurdní peníze
Pokud nemáte daleko k moderním Lamborghini, specialitku jménem Veneno vám jistě nemusíme představovat. Pro všechny ostatní jen pár klíčových detailů - 6,5litrová atmosférická V12, výkon 750 koní a pouze pět vyrobených kusů kupé, z nichž jen tři putovaly k zákazníkům. Víc se můžete dočíst v někdejším představení - pořád za to stojí.
Veneno bylo od začátku předurčeno k tomu, aby se stalo sběratelským vozem. A aby jeho ceny letěly jen nahoru, pochopitelně. Můžete jistě považovat za zvrácené, aby si někdo za absurdní sumu koupil nové auto s cílem s ním ani nevyjet na silnici a pak jej za ještě absurdnější sumu prodal někomu, kdo plánuje udělat totéž. A tak pořád dokola. Ale i takový je dnešní automobilový svět a sběratelé všeho druhu tomu nebudou říkat ne, dokud to bude saturovat jejich bankovní konta.
Ceny Venena tak utěšeně rostou, navzdory jeho dost podivnému vzhledu. U roadsteru to byl fofr - necelý rok po jeho představení se objevila nabídka na prodej s cenou o 73 % vyšší, než kolik původně chtělo Lamborghini. Byly tu ale pochybnosti o autenticitě a jestli se vůz prodal, nemáme zprávy. Když ale stačí jediný člověk na celém světě věřící, že to je smysluplná investice... Tak to prostě funguje.
Dnes před sebou máme další Veneno na prodej, tentokrát vzácnější kupé. A nevidíme ho v nabídce poprvé, majitele změnilo už několikrát za uplynulých 10 a absurdní cena u toho byla pokaždé. O autenticitě nabídky tentokrát nemá smysl pochybovat, doprovází ji dosud neviděné fotografie s takovými detaily, že auto musíte mít po ruce. Podle prodávajícího má najeto 204 km, prý nikdy nejezdil ani po veřejné silnici ani po okruhu a za posledních 9 let najel - podržte se - 24 kilometrů. To musela být jízda...
Podle popisu ho prodává soukromý prodejce na ze Spojených států, kam byl také dodán jako nový. A to prosím za 16,9 milionu dolarů, tedy víc jak 350 milionů korun. Za takovéhle sumy se většinou prodávají vzácné a historicky cenné veterány, tohle je jen pár let starý vůz. A požadovaná cena je skoro dvakrát vyšší než ta, kterou chtěl jeden z majitelů v roce 2017. Jistě nikde není psáno, že auto za takovou dardu někdo koupí, ale... Budete se divit, až se to stane? Nám obyčejným smrtelníkům nezbude než se kochat bizarně ztvárněným Batmobilem, který je jinak v podstatě jen převlečeným Aventadorem.
Tohle jsou nepochybně reálné fotky doprovázející čerstvou nabídku jednoho ze tří prodaných kupé Veneno. Cena je až absurdní. Foto: John Scotti Automotive, tiskové materiály
Zdroj: John Scotti Automotive LTÉE@DuPont Registry
