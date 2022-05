Jedno z posledních aut Michaela Schumachera je na prodej, koupil si ho skutečně sám, za své peníze před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Aut, kterých se Michael Schumacher dotkl nebo s nimi po nějaký čas jezdil, existuje spousta. Tohle si ale sám koupil, dokonce po konci své kariéry u Ferrari. Přesto jde o Ferrari, vlastnil jej až téměř do chvíle své osudné nehody.

Lze být profesionálním pilotem úrovně Michaela Schumachera, strávit doslova celý život za volantem a nebýt automobilovým nadšencem? Asi ne, asi to nejde, i kdyby místo upřímného projevu lásky mělo jít o jakousi automobilovou obdobu Stockholmského syndromu. Naprostá většina automobilových profíků si tak potrpí na výjimečné auta a legendární Němec rozhodně nebyl výjimkou.

O vozech, které vlastnil, se tak zmiňujeme docela často, měl jich fůru. Vzhledem k tomu, do jaké míry si chránil své soukromí, se o spoustě z nich veřejnost ani nedozvěděla, navíc neměl problém je prodávat a kupovat jiná. Zmínky tak padly o lecčem od Volkswagenu po Bugatti, ne všechny tyto vozy jsou ale na stejné úrovni. Některé měl pouze k dispozici třeba jako služební Mercedesy, jiné prostě dostal. Jeho jméno bylo a je obrovským marketingovým tahákem a dát takovému člověku auto za pár milionů je to nejmenší, co může jeho výrobce pro své zviditelnění udělat. Dnes ale bude řeč o trochu jiném stroji.

U monackého prodejce výjimečných aut, mimochodem bývalého pilota Formule 1 Thierryho Boutsena, se kterým se Regenmeister dokonce i stihl potkat na trati, se objevilo v prodeji auto, jehož vlastnictví ze strany Schumiho tuší asi jen hrstka velkých znalců. Jde o Ferrari California, vůz, na jehož vývoji se sedminásobný šampion osobně podílel (s autem ještě pro Ferrari stihl zapózovat, jak připomíná hlavní fotografie) a nedivili bychom se, kdyby mu jej Ferrari chtělo dát. On ho ale nedostal, pořídil si ho sám na základě soukromé objednávky v roce 2009 v decentním stříbrno-černém provedení.

Bylo to prostě jeho auto, které si na své poměry nechal i docela dlouho - až do roku 2012, prodal jej chvíli před svou osudnou nehodou, která se mu přihodila v lednu 2013. Zůstalo v jeho tehdy a vlastně i dnes domácím Švýcarsku, kde je dnes přes Boutsenovu firmu k mání. V případě zájmu je tedy třeba domluvit prohlídku právě ve Švýcarech, jakkoli zvláštně to může znít.

Vůz má najeto 15 643 km, takže se i celkem projel (znovu na poměry Ferrari a Schumacherových aut), přesto má být nepřekvapivě v dokonalém stavu. Kdybyste měli zájem, je takto k dispozici, cenu ale neznáme a nízká jistě nebude. Jako jedno z posledních skutečně osobních aut legendy Formule 1 má svou hodnotu, i kdyby se jednalo o Dacii.

Ferrari California jsme svého času otestovali na českých silnicích, ani jsme tehdy netušili, že Michael Schumacher jedno takové také má. Teď je jeho vůz na prodej. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Boutsen Classic Cars

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.