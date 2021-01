Jedno z posledních Ferrari s manuálem stojí i s 60 tkm víc než úplně nový nástupce před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Pozoruhodným způsobem si osud pohrává s cenami některých vozů. Tohoto Italové vyrobili jen 29 kusů a jede o vůbec posledního Ferrari s manuálem a motorem V12. I hodně ojeté kusy tak stojí více než moderní 812 Superfast.

Pro Ferrari jsou dnes manuální převodovky mrtvou záležitostí. Podle technologického šéfa značky Michaela Leiterse je podstatou existence této automobilky „design, výkon a přelomové technologie. Neexistuje přitom manuál, který by dokázal překonat automaty, a proto u nich zůstaneme.“

Na jedné straně se Leitersova slova zdají být nezpochybnitelná. Na tu druhou jsme ale už viděli případy, kdy to tak úplně neplatí. Navíc je tu propojení člověka a stroje, které v srdcích mnoha nadšenců převažuje vše ostatní a s automatickou převodovkou jakéhokoli typu je nenapodobitelné. Pokud navíc tito lidé nemají hluboko do kapsy, jsou ochotni za ojetý supersport z Maranella osazený manuálem zaplatit více než za zcela nové Ferrari.

Zmíněným slovům dodává váhu inzerát, který aktuálně visí na německém Mobile, jehož středobodem je Ferrari 599 GTB Fiorano. To byl vůbec poslední dvanáctiválcový model značky, který byl s touto převodovkou k mání. Zájemci po ní ale moc netoužili, nakonec v Maranellu vyrobili jen 29 exemplářů a pouze 10 z nich zamířilo do Evropy. Jeden takový nyní může být váš.

Vůz byl v roce 2008 prodán německým zastoupením Ferrari tamnímu zákazníkovi, který jej v roce 2013 prodal do Nizozemska. Tam zůstává dodnes a docela se projelo - dnes už má na tachometru 60 200 km. Přesto je prý v perfektním stavu a zvenčí i zevnitř má být k nerozeznání od nového.

Barevná kombinace je neobvyklá - zvenčí je auto modré, uvnitř fialovo-šedé. Za 20palcovými litými koly pak prosvítají černě lakované třmeny brzd zakusující se do karbon-keramických kotoučů. To se bude hodit, krotit musí šestilitrový dvanáctiválec Tipo F140, který byl naladěn na 620 koní a 608 Nm točivého momentu. Zrychlení na stovku se odehraje za 3,7 sekundy, na dvoustovku za 11 sekund a maximálka je přes 330 km/h.

To jsou působivé parametry i dnes, natož pak před deseti lety. Není tedy vlastně divu, že manuální převodovkou osazené Ferrari 599 GTB Fiorano si cenu nejen drží, ale pozvolna ji navyšuje. Toto konkrétní je nabízeno za 324 500 Eur, tedy asi 8,5 milionu Kč. To je více, než kolik stálo jako nové a je to i vyšší suma, než jaká je třeba na zcela nové a rychlejší Ferrari 812 Superfast. Nicméně v jeho případě již není možnost volby a řazení vždy zajišťuje automat.

Nepochybujeme tedy o tom, že tento výjimečný kousek záhy najde nového majitele, už proto, že jde o jedno z posledních vyrobených Ferrari s manuálem vůbec. To vůbec poslední bylo kdysi prodáno za více jak 10 milionů Kč. Šlo o jinak nepříliš ceněnou Californii, přesto by dnes pravděpodobně změnilo majitele za ještě mnohem vyšší sumu.

Na prodej je aktuálně poslední dvanáctiválcové Ferrari s manuálem. Celkově mělo vzniknout jen 29 exemplářů takto vybaveného kupé 599 GTB Fiorano, z nichž jen 10 zamířilo do Evropy. Jeho cena tomu odpovídá. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Mobile.de

Petr Prokopec