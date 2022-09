Jedno z posledních malých aut s extra úsporným dieselem jde levně koupit i nejeté, je to vůz pro krize všeho druhu včera | Petr Miler

/ Foto: Patolla und Ark, publikováno se souhlasem

Člověk by řekl, že takové auto se nové dávno koupit nedá, ale ouha, ono se dalo pořídit nejen před pár léty, jde jej dokonce pořídit i dnes jako jeden z možná posledních dozvuků dieselové éry. Stojí majlant, starší nejeté kousky ale mohou být vaše mnohem výhodněji.

Jsem bohužel už dost starý na to, abych si éru dieselových osobáků pamatoval celou. Tedy od chvíle, kdy naftové motory v osobních autech neznamenaly prakticky nic, od jejich mohutný vzestup v 90. letech minulého století, až po dnešek, kdy jsou uměle vytlačovány i z vozů, pro něž se hodí jako žádný jiný typ pohonu.

Kdesi mezi těmito dvěma body nastal jakýsi vrchol dieselové éry, kdy se nafťáky najednou cpaly do všeho myslitelného. Že jste je koupili ve velkých SUV a limuzínách či kombících vyšší střední třídy, nikoho nepřekvapí, najednou ale přišla naftová supermini, naftové kabriolety, naftová Porsche, naftová Maserati, auta jako BMW M550d a dokonce i pokusy o naftové supersporty typu Audi R8 V12 TDI. Vybírat jste si mohli z nepřeberného množství motorů, nebyl problém koupit naftové tříválce, čtyřválce, šestiválce, osmiválce, desetiválce, i onen dvanáctiválec se dostal do série. A pár značek nabídlo také pětiválcové jednotky. To všechno ale odnesl čas, několik značek dnes nenabízí diesely vůbec a nezavadíte o ně ani ve spoustě tříd zejména menších aut.

Tento stav nenastal proto, že by se Dieselův motor stal čímkoli překonaným, naopak, moderní nafťáky umí být kultivované, čisté, extrémně efektivní i velmi výkonné. Na úbytě zachází primárně kvůli evropským emisním normám, které nastavují pro diesely až nesmyslně tvrdá pravidla bez ohledu na třídu auta. Vyhovět jim lze, ale jen za cenu drahých anti-emisních systémů, které mohou zatížit cenu vozu klidně i o více než 100 tisíc korun. Není tak problém prodávat dieselové BMW řady 5, protože nikoho moc nezajímá, jestli auto stojí 2 miliony nebo 2,1 milionu korun. Je ale problém, jestli malý vůz stojí 300 nebo 400 tisíc korun.

Diesely navíc upadly v nelibost po aféře Dieselgate, což je nakonec samo o sobě dalším důvodem, proč se stávají nedostupnými. Některé automobilky začaly mít pocit, že budoucnost jim nepatří, a tak s nimi skončily či končí bez ohledu na poptávku. „Nápomocna” jsou jim v tom pak i různá lokální daňová pravidla, která nezřídka diesely favorizovala, pak ale místo nich upřednostnila elektrické pohony a po dieselech šlapou. Takové Nizozemsko by o tom mohlo vyprávět.

Zejména v malých autech je tak po naftových pohonech veta, obvykle se nedají koupit už několik let, však si vzpomeňte třeba na poslední naftovou Fabii. Vypadá to jako norma, přesto existuje nejméně jedno auto, které ještě s diesely v prodeji dožívá, a není to ani morálně starý vůz. Jde o současný Peugeot 208, který je v prodeji teprve třetím rokem, a i v Česku ho lze koupit s motorem 1,5 HDi. Je to jasně nejlepší motor v nabídce, jediný čtyřválec, také ale podle toho stojí. 208 je obecně velmi drahé zboží, základní cena 410 tisíc Kč není vtip. Nejlevnější diesel ovšem koupíte až od 555 tisíc Kč, což nám přijde naprosto mimo realitu, a tak není divu, že si u nás toto provedení letos pořídili jen 3 (tři) lidé. Pak jsou tu ale ještě bazary.

208 se s dieselem neprodává poprvé, pochopitelně, a náhodou jsem si všiml, že předchozí provedení je k mání v bazarech v mnohem větším množství exemplářů. Dieselů bylo dokonce k dispozici hned několik, vždy šlo tedy o motor 1,6 HDi s až 120 koňmi, což v kombinaci s nízkou hmotností (okolo 1 150 kg) a nádrží na 50 litrů nafty dělá auto svižné i úsporné, které má opravdu velký dojezd (papírově až 1 515 km mimo město, v praxi bez potíží 1 200 až 1 300 km v kombinaci). A tahle auta se pořád dají koupit prakticky nejetá za velmi zajímavé ceny.

Vůz na fotkách níže najel 20 tisíc km, vypadá naprosto netknutě, spíš na 2 tisíce km, přesto stojí jen 7 990 Eur, tedy asi 196 tisíc Kč. Je to 92koňová verze, která jede až 185 km/h se stovkou za 10,9 s A není jediná podobná, model 208 si zjevně spousta majitelů koupila dieselový jen ze zvyku a nejezdila s ním adekvátním způsobem. K dispozici je tak řada aut s nájezdy od 500 (sic) až po 50 tisíc km v cenách od 110 tisíc korun. To jsou skutečně zajímavé nabídky, však první 208 bylo už moderní auto v řadě ohledů, ta nová není v principu jiná.

V současné, nikoli lehké době, kterou může následovat doba ještě těžší, je to podle nás zajímavý tip. Však je to dostupný vůz doslova usrkávající palivo, se kterým můžete jezdit nejen levně bez ohledu na to, jestli je nafta za 40 nebo 60 Kč za litr, na dva kanystry nafty můžete přejet celou Evropu. Nechceme malovat čerta na zeď, ale kdyby bylo opravdu zle a nastalo nedej bože něco jako třetí světová válka, budou podobné vozy teprve k nezaplacení. A i když nenastane, v což doufáme, litovat jejich vlastnictví nebudete ani tedy. Jsou to obecně žádoucí auta, která se nedostupnými nestala kvůli nezájmu.

Podobné, skutečně zánovní Peugeoty 208 HDi lze dnes koupit za zlomek ceny těch úplně nových. Tento kousek stojí 196 tisíc Kč s 20 tisíci km, s větším nájezdem lze nakupovat i levněji, s větším rozpočtem pořídíte i ještě méně jeté vozy. Foto: Patolla und Ark, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.