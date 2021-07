Jedno z posledních aut s motorem bez turba se předvedlo na Autobahnu, je to fantazie před 4 hodinami | Petr Prokopec

Fantasticky zní i jede, jinak to nelze shrnout. Je to jedno z hrstky statečných mezi rychlými auty, která dokáží plnit emisní normy i představy zákazníků a přežívají v nabídce automobilek do dnešních dnů, Porsche 911 GT3.

Svět poslední dobou jako by se zbláznil. V automobilové branži za tím stojí hlavně snahy o masové rozšíření elektromobility, která je považována za jedinou udržitelnou formu individuální přepravy. Že tomu tak není, potvrzuje bezpočet studií a analýz, které mají stále širší zastání ve vědecké obci. Zachování aut se spalovacími motory alespoň pro určitá využití dává smysl, neboť se k tomu nejen hodí, ale není třeba kvůli nim budovat novou infrastrukturu a vyvíjet a vyrábět bezpočet nových automobilů. Ty stávající mohou se ani nemusí o bůhvíjaké emise CO2, stačí, když přepřáhnou na syntetická paliva.

S touto myšlenkou je spojováno především Porsche, které si uvědomuje, že by rozhodně nebylo v takové pozici, v jaké je, kdyby nebylo loajálních fanoušků a zákazníků. Tato skupina nadšenců přitom udržuje v provozu téměř veškerou produkci, jaká kdy Zuffenhausen či další továrny značky opustila. A jakkoliv se v kontextu s globální populací nejedná o zas tak početnou skupinu, Porsche se k ní rozhodně nechce obrátit zády. Pokud by to totiž udělalo, nejspíše již nikdy by danou důvěru nezískalo zpět.

Německá automobilka proto horečnatě kope právě za syntetická paliva, která mají od příštího roku pohánět Porsche Cup. A do budoucna by se měla zasloužit i o to, že legálně provozovány budou i spalovací vozy značky, pokud přepřáhnou z benzinu na nové pohonné hmoty. Což by ve výsledku neměl být problém, neboť dle Porsche mohou syntetické palivo užívat jak moderní, tak i letité motory, a to bez nutnosti jakýchkoliv technických změn. A právě proto by snížení emisí přišlo okamžitě.

Ve výsledku byste se tedy neměli obávat koupě nového Porsche 911 GT3, které můžeme považovat za zázrak moderní doby. Kupé totiž dostalo do vínku čtyřlitrový atmosférický šestiválec, se kterým lze spárovat i manuální převodovku. Něco takového již nenabízí nikdo jiný a i samotné atmosféricky plněné motory jsou ve výkonných autech raritou - krom Porsche je v Evropě najdeme jen Audi R8 a Ferrari 812. V USA by se ještě pár dalších kousků našlo, jako nová Corvette, ale i tam je jich poskrovnu. Právě proto je třeba syntetickým palivům fandit, neboť jen s jejich pomocí tato koncepce dokáže přežít i následující roky. Také budoucí generace si tak budou moci užívat fantastického zvukového doprovodu.

Manuál sice není součástí výbavy vozu, jenž figuruje na níže přiloženém videu, to však v tuto chvíli berme jen za velmi malou pihu na kráse. Podstatný je v tuto chvíli spíše onen motor produkující 510 koní. Dle značky by přitom toto stádo mělo zaručit sprint na stovku za 3,4 sekundy, nicméně realita je o trochu jiná. Porsche totiž na rozdíl od konkurence nepoužívá různých fíglů, jako je třeba měření času až po ujetí rozjezdových zhruba 30 centimetrů.

I přesto se GT3 dokáže na požadovanou metu dostat již za 3,38 sekundy, tedy rychleji, než oficiální parametry uvádí. A to navíc na standardních pneumatikách a na běžné silnici. Pokud by tedy zuffenhausenská střela měla k dispozici příplatkové semi-slickové obutí a stála by na okruhu, nejspíše by čas byl ještě působivější. A to vše bez použití turba či elektrifikace. Na druhou stranu ale takové auto není zrovna levné, cena 911 GT3 992 startuje na 4 606 000 Kč.

Nové Porsche 911 GT3 je neskutečné rychlé a po zvukové stránce oslňující. Nicméně za to, že si v roce 2021 můžete koupit atmosférický motor, je třeba sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Foto: Porsche

