Jednu z posledních vyrobených Škod 125 si můžete koupit dodnes nejetou u dealera Škody, je jako nová před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autoservice Falkenstein, publikováno se souhlasem

Je skoro neuvěřitelné, že tohle auto přežilo více jak tři dekády v původním stavu, ale vypadá na to do posledního detailu. Jen 76 dalších kusů vzniklo v roce 1990, tento je z roku 1989 a může být váš.

Existuje několik aut, která se stala v dobrém i zlém symboly někdejšího socialistického bloku. V našich končinách jím byla především Škoda 120, nejobvyklejší verze modelu 742, která (ač byla jen jednou z mnoha variant) jí vlastně dala jméno. Jezdit stodvacítkou byla svého času norma, ne však proto, že by takové auto všichni chtěli, ale protože si většina lidí jiné nemohla koupit, i kdyby na něj náhodou měla peníze.

O dominantní početní zastoupení verze 120 s motorem 1,2 (přesně měl objem 1,174 litru) o výkonu 38,3 kW se postarala nejen relativní dostupnost, ale také fakt, že se jako jediná vyráběla od samého počátku výroby modelu 742 až téměř do jeho definitivního konce. Tohle auto vznikalo od srpna 1976 až do prosince 1989, kdy bylo vyrobeno 1 068 189 exemplářů (taková Škoda 130 je s 49 749 vyrobenými vozy vedle toho něco jako Ferrari F50). Nad to ještě vznikla její vylepšená verze 125, která stejné technice přidávala v zásadě jen pětistupňovou převodovku. A právě jeden z jejích posledních vyrobených kousků máme dnes před sebou.

Ačkoli mnozí žijí v tom, že stodvacítka žila tak nanejvýš do poloviny 80. let, realita je jiná, poslední vyrobené vozy evoluční 125 vznikly dokonce až v roce 1990, kdy bylo smontováno posledních 76 vozů. Muselo být zvláštní vidět vznikat tento vůz dávno po začátku výroby Favoritu, ale taková byla dobová realita. Během posledního roku bylo pouhých 76 aut, v roce 1989 jich bylo pořád ještě 40 617. Jedno z nich je teď na prodej.

Auto bylo vyvezeno do Německa, kde bylo poprvé přihlášeno v lednu 1990. Od té doby ale tuhle svéráznou krasavicí v ořechové hnědi (sic, to je oficiální název této barvy) nikdo moc neproháněl a většinu času zůstávala v garáži. Je tak dodnes originální, což je vidět i na některých neduzích (sem tam povrchová rez, dírka v čalounění sedadla řidiče apod.), právě to ale činí tento stroj jen výjimečnějším.

Najeto má mít 25 933 km, což na 34 let (ne)ježdění není skoro nic. A stav opravdu neodporuje udávanému nájezdu - i když je původní, na autě není patrné téměř výrazné žádné opotřebení a vypadá, jako by z výrobní linky sjelo spíše před 3 až 4 roky, ne 34. Prodávající, mimochodem oficiální německý dealer Škody, říká, že s autem můžete rovnou odjet, jen jedno ložisko kola hučí a bude potřebovat výměnu.

Je to zkrátka zajímavá nabídka, atraktivitu prý pevné ceny 6 900 Eur zvažte sami. Při současném kursu eura je to asi 167 tisíc korun, což na poměry posledních let není zase tolik za tak výjimečnou sto(pěta)dvacítku. Ale také to není málo na relativně primitivní auto, kterého svého času všude jezdily mraky. Jak jsme ale zmínili, narazit dnes na takový kousek v prodeji je raritní událost, tuplem pak jde-li o takový, který už skoro ani nepoznal chvíle, kdy v českých zemích ještě vládli komunisté.

Toto je jedna z posledních vyrobených Škod 125, v Německu jezdila až od ledna 1990. A vlastně ani moc nejezdila, dnes je na prodej ve stavu 1A s 29 3 tisíci km na tachometru. Foto: Autoservice Falkenstein, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda 125 L 26 TKM Original BJ 1989 5 Gang@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.