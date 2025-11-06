Jeep žádá majitele statisíců aut z posledních let, aby je parkovali daleko od domů, mohou shořet
Petr ProkopecJde o problém týkající se prakticky všech modelů určitého typu vyrobených v posledních pěti letech. Dotýká se tak statisíců majitelů, kteří nemají riskovat parkování v garážích ani v blízkosti domů, ale raději nechávat své vozy na ulici.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Jde o problém týkající se prakticky všech modelů určitého typu vyrobených v posledních pěti letech. Dotýká se tak statisíců majitelů, kteří nemají riskovat parkování v garážích ani v blízkosti domů, ale raději nechávat své vozy na ulici.
Požár auta je jednou z těch největších nepříjemností, které vás během jeho vlastnictví mohou potkat, zvlášť pokud ve svých útrobách skrývá něco tak hořlavého jako lithiové baterie. Nejde tu totiž jen o to, že můžete přijít o auto, zdraví i život - a těžko s tím budete něco dělat, pokud nemáte k dispozici profesionální hasicí techniku -, od vašeho auta mohou chytnout také jiné věci v okolí. Celé domy nevyjímaje. Svolávacím akcím zaměřeným právě na riziko požáru je tak třeba věnovat velkou pozornost.
S jednou takovou nyní přišel Jeep a nepotěší majitele jeho plug-in hybridních modelů 4xe. Automobilka totiž zjistila, že u baterií dodaných Samsungem může dojít na defekt, který vyústí ve zkrat uvnitř paketu. To může vést až ke vzniku „termální události“, jak výrobci s oblibou popisují právě riziko požáru. A následně i ke všemu, co zmiňujeme výše.
Jeep tak jen ve Spojených státech povolává do servisů 228 221 kusů modelu Wrangler z let 2020 až 2025 a 91 844 exemplářů Grand Cherokee z let 2022 až 2026, k čemuž se navíc přidává zhruba 20 tisíc aut obou vozů v Kanadě. V podstatě tak jde o veškerou produkci, která kdy vznikla. Podle automobilky by vadnými bateriemi mělo být osazeno zhruba 5 procent z nich, takže se nebavíme o nijak nepravděpodobném problému - cirka každé jedno z dvaceti aut může začít hořet. A celý problém značně zhoršuje skutečnost, že Jeep zatím nemá připravené řešení, zvát zákazníky do servisů tak začne až v prosinci.
Do té doby žádá majitele oněch statisíců aut, aby neparkovali v uzavřených prostorách ani poblíž domů, ale auta nechávali na ulici. Něco takového zákazníky rozhodně nepotěší. Navíc tím dojde pouze na snížení rizika, že následky požáru budou tragické, se samotnou možností vzplanutí to neudělá nic. Mnohé nedávné případy totiž potvrdily, že plameny z elektrifikovaných aut sebou mohou vzít řadu okolních vozů i pod širým nebem a dokonce i ve chvílích, kdy stojí poměrně daleko.
Škoda, že lidé z vedení automobilek léta ignorují naléhání hasičů, kteří je přesně před takovými problémy opakovaně varovali. „Vyšší dobro” ale vyhrálo. A toto jsou jedny z následků.
Pokud jste si koupili Wrangler 4xe, dost možná vám začne hořet pod zadnicí. Automobilka nyní přišla se svolávací akcí kvůli problematickým bateriím, u nichž může dojít na zkrat a následný požár. Majitele aut tak výrobce žádá, aby je parkoval daleko od domů, to nepotěší. Foto: Jeep
Zdroj: Carscoops
