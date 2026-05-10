Jeff Bezos se zbavuje své obří jachty, kvůli které museli rozmontovat půl Nizozemska, aby vůbec vnikla. Teď zjistil, že je moc velká
10.5.2026 | Petr Prokopec
Člověk by čekal, že když si někdo nechá postavit obří jachtu, při jejíž výrobě narazí na obtížně překonatelné problémy s její velikostí, záleží mu hodně právě na tom, aby byla obří. Zakladatel Amazonu ale zjevně až teď pochopil, že to s velikostí plavidla trošičku přehnal.
Jeremy Clarkson je dnes pomalu znám víc jako farmář než jako motoristický novinář. Když ale se zemědělstvím začínal, počínal si často jako ukázkový slon v porcelánu. V roce 2016 tak kupříkladu koupil traktor Lamborghini R8 osazený 7,8litrovým motorem, který patřil k největším na trhu. Právě velikost samotného stroje i jeho jednotky byly pro Clarksona klíčovým parametrem, neboť tehdy ještě jakožto novinář předpokládal, že tak na poli dosáhne lepších výsledků. Jenže nakonec zjistil, že velký traktor se nevejde do úzkých míst farmy, pročež jej loni po mnoha trápeních prodal.
Podobné problémy má i Jeff Bezos. Ten vedení Amazonu nevyměnil za okopávání brambor, místo toho si užívá života, i jemu se ovšem vymstila touha po co největší velikosti. V roce 2018 si totiž u společnosti Oceanco objednal jachtu Koru, jejíž trup na délku měří 125 metrů. Chtěl, aby byla obří, a věděl, že je neobvykle velká musel si zaplatit za rozmontování historického mostu v Nizozemsku, aby se vůbec dostala na moře. Velká navíc není jen do délky, kromě dvou dieselových motorů MTU totiž disponuje třemi 70metrovými stěžni, se kterými miliardář může cestovat po světě bezemisně.
Pochybujeme, že toho docílil, rozhodně ale necestuje zcela bezstarostně. A právě to má být podle Page Six důvod, proč se chce Bezos vysněné jachty krátce po jejím dokončení zbavit. Je totiž.... moc velká, to byste neuhodli
Plavidlo má problém v řadě tradičních přístavů, kde zakladatel Amazonu nemůže kotvit. Nemůže například zastavit přímo v Monaku, aby mohl z paluby sledovat tamní velkou cenu Formule 1. Na podobné problémy došlo také v Benátkách, kde se znovu oženil. A nejinak tomu bylo ve Florida Everglades, kde jeho jachta musela kotvit na stejném místě, které běžně okupují jen velké výletní či kontejnerové lodě. To je vlastně totéž, jako kdyby vás někdo nutil, abyste své Ferrari odstavili na parkovišti P+R a v noblesních prostorách pětihvězdičkového hotelu.
Rozměry a vzhled jachty navíc přitahují pozornost širokého okolí kdekoli, kde se Koru objeví. Ani tato pozornost prý není Bezosovi zrovna milá, což je obzvlášť bizarní, s ničím jiným přece nemohl počítat. A zjevně mu nevyhovuje ani to, že vedle Koru Bezos vlastní i druhou menší jachtu Abeona od společnosti Damen Yachting, která slouží jako doprovodné plavidlo. Veze tedy veškeré doprovodné „hračky“ jako třeba vodní skútry. Zároveň je osazena heliportem a dokáže ubytovat dalších 45 lidí. Zda je společně s hlavní jachtou na prodej, zatím není jisté, ale tušíme, že to tak bude. A Bezos si nechá vyrobit něco nového, co jej konečně uspokojí.
Jachta Koru má 125 metrů na délku, zatímco její stěžně měří 70 metrů. Jako taková má tedy v mnoha přístavech problémy, stejně jako přitahuje nemalou pozornost. Obojí Bezosovi vadí, i když mu to muselo být jasné předem, proto prý jachtu prodává. Foto: Oceanco, tiskové materiály
Zdroj: Page Six
